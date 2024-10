Türkiye’nin ‘en gelişmiş ilçeleri’ liginde 21 basamak yükseldik, 49’uncu olduk

Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la birlikte Adana Temsilcimiz Selçuk Altun’un organizasyonuyla Adana Genç İş İnsanları Derneği’nin (Adana GİAD) davetiyle kente gidince, toplantı bitiminde Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e uğradık.

Özyiğit’le CNR’ın düzenlediği Kitap Fuarı’nda buluşup sohbet ettik. Başkan Özyiğit, Yenişehir’i anlatmaya ilk döneminden, yani 2019 yılından girdi:

- Vatandaşların yönetime doğrudan katılımını sağlayarak, şehrimizi birlikte inşa etme bilincinin gelişmesine olanak tanıdık. Herkes karar alma süreçlerine katılınca başarılı olduk. Stratejik planları, mahalle toplantıları ve anketler yaparak hazırladık.

Yenişehir’in 2017 yılında “İlçelerin gelişmişlik ligi”nde 70’inci sırada olduğunu, bunun “ikinci gelişmişlik kademesi” anlamına geldiğini belirtti:

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2022 yılında yaptığı “Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması”nda (SEGE) 21 basamak yükselip 49’uncu sıraya yerleştik. Bu, çağdaş ve sosyal belediyecilik anlayışımızın bir sonucudur.

Yenişehir’i her yıl kültür ve sanat festivallerinin düzenlendiği kent haline getirdiklerini savundu:

- Ayrıca Avrupa’nın en büyük kupasında final oynayan ve her yıl şampiyonluk hedefleyen bir basketbol takımımız var. Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK), belediyemizin de desteğiyle mücadele ediyor. Avrupa’nın marka basketbol kulüpleri her ay Yenişehir’e geliyor.

“Hareket, Eğitim, Hemşerilik, Dayanışma, Kentleşme, Ekoloji”den oluşan 6 temel alan belirlediklerini vurguladı:

- Spor okulları kurduk, binlerce çocuğumuza ve gencimize eğitim verdik. Bu eğitimlerden geleceğin yıldızı sporcuların çıkacağına inanıyoruz.

KİGEM’i kurup 21 farklı branşta sanat eğitimine kapı açtıklarını ifade etti:

- 7 yaşında bale eğitimine gelen de var, 40 yaşında resim kursu alan da var.

Eğitimde “Erken Çocukluk Gelişimi Projesi” ile öne çıktıklarını irdeledi:

- Bu konuda işbirliği yaptığımız Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Ozan Ural, “Bu projenin meyveleri belki 20 yıl sonra görülebilecek” değerlendirmesi yaptı. Proje kapsamında 2 BETEM inşa edip hizmete açtık.

Proje kapsamında bir de ilkokul temeli attıklarının altını çizdi:

- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından davet aldık, gidip projemizi anlattık. UNICEF de projemizi yerinde incelemek istedi.

3 kütüphane kurduklarını aktardı:

- Kütüphanelerimizin hepsi dolu. O nedenle Mersin’in en yoğun caddesi üzerinde kentin en büyük kütüphanesini inşa ediyoruz.

Üniversite öğrencilerini bursun yanı sıra ücretsiz yemek formülüyle desteklerine vurgu yaptı:

- Esnaflarımızla işbirliği yaparak öğrencilerimizin otellerde ve restoranlarda ücretsiz yemek yiyebildiği “Öğrenci’Ye” uygulamasını hayata geçirdik.

“Dayanışma” stratejisi çerçevesinde “Yenişehir Halk Kart”ı hayata geçirdiklerine dikkat çekti:

- Bu kart üzerinden dar gelirli ailelere aylık nakdi destek veriyoruz. Kart sahipleri Yenişehir esnafından alışveriş yapıyor. 50 bin eve gıda, giysi, hijyen, kırtasiye ve medikal malzeme desteği ulaştırdık.

Yenişehir’in dijital ikizini çıkardıklarını bildirdi:

- Yapay zeka kullanarak simülasyonlar yapıyoruz. Deprem gerçeğini asla unutmayacağız. Yenişehir’i dirençli hale getireceğiz.

Ekoloji üzerinde durdu:

- Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzaladık. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planımızı hazırladık. 2050 karbon nötr eylem planlarımızı ortaya koyduk. Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeline katılan ilk ilçe belediyesi olduk.

Yenişehir’in tarım kenti olmadığına işaret edip, bu konuda yaptıklarını paylaştı:

- Dar alanda katma değeri yüksek ürünlere yöneldik. Safran ürettik. Üretim alanını genişleteceğiz. Organik solucan gübresi üretip çiftçilerimize dağıttık. Ayrıca 60 dönüm arazide “arı merası” kurduk.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması”, bir anlamda belediye başkanlarının karnesine dönüşüyor…

Yenişehir’in bu sıralamada 21 basamak yükselmesi, Başkan Özyiğit’in bunu önemli gösterge olarak ortaya koyması, sıralamanın etkisini gösteriyor…

Keçi boynuzunun ‘termal konforu’ daha uygun çıktı

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, dijital ikiz projesi kapsamında ilçedeki ağaçlandırma konusunda elde ettikleri ilginç bir bulguyu paylaştı:

- Örneğin, keçiboynuzunun termal konfor açısından en uygun ağaç türleri arasında yer aldığını belirledi. Ağaçlandırmada palmiye yerine keçiboynuzunu dikkate alacağız.

Sahil bölgesindeki Londra Çınarı’nı işaret etti:

- Londra Çınarı’nın ortam sıcaklığını 4 derecenin üzerinde serinlettiğini tespit ettik.

Yenilenebilir enerjiye değindi:

- İlçemizdeki 3 lokasyonda toplam 1.2 MW kurulu güç oluşturmak üzere güneş enerjisi santrali sözleşmeleri imzaladık. GES’leri Dünya Bankası’nın Kamu ve Yerel Yönetimler Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında yapacağız. Oradan fon kullanacağız.

Yenişehir’in Türkiye’de elektrikli araç kullanımında öne çıktığını savundu:

- Biz de 6’sı hızlı olmak üzere toplam 30 elektrikli araç şarj noktasını ilçemizin farklı lokasyonlarında konumlandırdık.

Carbon Health’e CEO bulduk, Udemy ile ilgilenmeyi seçtim

The American Turkish Society’nin (ATS-Amerikan Türk Cemiyeti) Eş Başkanı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın davetiyle New York’ta katıldığım gala gecesinde, Eş Başkan Linda Wachner, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosumuz Muhittin Ahmet Yazal’la sohbet ederken omuzuma bir el dokundu.

Döndüm, Udemy ve Carbon Health’in kurucusu, Malatya’nın ve Türkiye’nin gururu Eren Bali’yi karşımda gördüm. Bali’ye Nisan 2024’te İstanbul’da Endeavor Türkiye buluşmasında karşılaştığımızdan beri neler yaptığını sordum, yanıtladı:

- Carbon Health’e bir CEO bulduk. CEO’muz görece başlayınca ben Udemy’ye geri döndüm.

Udemy’deki hisselerinin çoğunu oldukça iyi bir fiyata sattığını anımsattım, şu yanıtı verdi:

- Udemy’de hâlâ hissem var. Zaten yönetiminde vardım. Bu dönemde Udemy’ye biraz daha fazla zaman ayıracağım.

Udemy’den son dönemlerde daha çok şirketler başta olmak üzere kurumların çalışanları için yararlandıklarını belirtti:

- Kurumlar, çalışanları için Udemy’nin eğitim paketlerinden yararlanıyor.

Türkiye’ye dönük çalışmalarını merak ettim, anlattı:

- Aslında Udemy olarak Türkiye’de varız. Ayrıca robot teknolojileri için de Türkiye’yi gündemime almıştım. Ancak, orada şimdilik biraz yavaşladım.

Ardından ekledi:

- Udemy’nin ODTÜ Teknokent’te yeri ve çalışmaları var. Udemy ekibi Türkiye’de 20 milyon dolarlık iş yapıyor.

Sonra doğum yeri ve ailesinin yaşadığı Malatya’ya uzandı:

- Malatya’da deprem sonrası yaptırdığımız ev tamamlandı. Annem, babam o eve yerleşti. İki ablam da deprem sonrası ayrıldıkları Malatya’ya geri döndü. Ben de çocuklarımla geçen yaz Malatya’da iki hafta kaldım.

Genç yaşta başarılarıyla dikkat çeken Eren Bali, Başkan Yardımcısı Kerem Kamışlı'nın önerisiyle The American Turkish Society'nin yönetim kurulunda da görev yapıyor…