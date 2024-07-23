Türkiye’yi ‘fintek üssü’ yapmak mümkün mü?

İstanbul’un küresel ölçekte ‘finans merkezi şehirler’ listesinde üst sıralara yerleşmesi için yıllardır çaba harcanıyor. Bu amaç için gerekli fiziki alt ve üstyapı projesi olan İstanbul Finans Merkezi (İFM) açıldı. Kamu bankaları başta olmak üzere büyük finans kuruluşlarının buraya taşınmaları tamamladı. Şu anda, bazı binalarda tefrişat ve Ümraniye cephesindeki yol bağlantılarının inşaatları devam ediyor. Yakın gelecekte bu büyük komplekste 70 bine yakın beyaz yakalı çalışıyor olacak. Ayrıca Boğaz’daki iki köprüden Ataşehir’e ve oradan da Kartal’a kadar çok hızlı bir ‘finans sektörü kümelenmesi’ tetiklenmiş durumda. Ancak, İstanbul’un küresel ölçekte ‘paranın da merkezi’ olması için binalar kadar ‘paranın her yöne ve her şekilde hem güvenli hem çok hızlı akışını’ kolaylaştıracak finansal teknolojiler (fintek) ve onlara uyumlu mevzuatta da çok iyi olmak zorundayız. Tüm ödeme ve e-para kuruluşları arasında iletişimi ve iş birliğini geliştirmek, İstanbul merkezli olarak Türkiye’yi fintek üssü haline getirmek için çaba harcayan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Başkanı Ufuk Bilgetekin ile sohbet ediyoruz. Bilgetekin, “Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içindeyiz. Ülkemizdeki ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını dünya fintek ekosisteminde üst sıralara taşımayı hedefliyoruz” diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fintek sektörünün gelişimine büyük önem verdiğini ve desteklediğini anlatan Ufuk Bilgetekin, bu desteğin sahadaki yansımasını da şöyle özetliyor: “Ticaret Bakanlığı, teşviklerle sektörü destekliyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, stratejik yönlendirmeler yaparak önümüzü açıyor. Merkez Bankası da düzenleyici rolüyle sektörün güvenli ve sürdürülebilir büyümesini sağlıyor.”

700 fintek şirketi, 50 milyon kullanıcıya hizmet veriyor

TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin’e sektörün güncel durumunu soruyorum. Şöyle konuşuyor: “Fintek şirketlerimizin sayısı 700’ü kullanıcı sayısı 50 milyonu aştı. İstihdam, 5 bin kişinin üzerine çıktı. Bu şirketlerimiz sürekli büyüyor ve bu sene yedi ayda 250 milyon dolarlık yatırım aldılar. Hizmet tarafında 82 şirket lisans almış durumda. Bunların 25’i ödeme, 27’si e-para tarafında. Ödeme hizmetleri dikeyinde elektronik para hacmi hızla yükseliyor. Burada 20 milyona yakın e-para kullanıcımız oluştu. Aktif büyüklük 20 milyar liraya ulaştı. Londra, dünyanın merkezi, Dubai de öyle ama diğer ülkelerle baktığımızda bizim çözümlerimiz, teknolojik altyapımız ve ürünlerimiz kabul görüyor, hızla yayılıyor. Birçok ülkeden daha iyi konumdayız. Türk fintek şirketleri küreselde çok hızlı büyüyecek. Merkezi İstanbul olan ama İngiltere, BAE, Litvanya ve Azerbaycan’da şube açmış ya da oralarda da lisans almış ödeme kuruluşlarımız var. Türk cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında çok ciddi fırsatlar var.”

Türkiye’nin fintek sektörünü küresel arenada tanıtmak için fuarlara ve etkinliklere milli katılımlar düzenlediklerini söyleyen Ufuk Bilgetekin, “Amsterdam, Münih, Dubai, Singapur çok önemli merkezler ve buralarda fuarlara milli katılımlar yaptık, yapıyoruz. Türkiye’nin fintek gücünü dünya ile paylaşıyoruz ve uluslararası yatırımcıları şirketlerimize yönlendiriyoruz. İstanbul’da da kapsamlı ve büyük bir fuar düzenliyoruz. Bu sene 17-19 Nisan’da olacak ve 5.500 metrekarelik bir yer sözleşmesi yaptık. Net alanımız 4 bin metrekare olacak, 150’ye yakın fintek şirketiyle binlerce profesyonel katılacak. Bunların yüzde 30’u yabancı şirketlerden oluşacak” diyor.

‘Gençlere fintek eğitimleri veriyoruz’

TÖDEB Başkanı Bilgetekin, Fintek sektörünün nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle eğitimli gençler için çok iyi bir mesleki gelecek vaat ettiğini söylüyor. Bu konuda geliştirdikleri projeleri de şöyle özetliyor: “Eğitim programlarımız süreklilik arz ediyor. TÖDEB Akademi’yi kurduk. Burada üyemiz şirketlerin insan kaynaklarına yönelik sürekli eğitimler, sertifika programları düzenliyoruz ve şu anada kadar 1.200 kişiye eğitim verdik. Eğitimlerimizi TÖDEB, Marmara Üniversitesi (MÜ) ile Hazine Maliye Bakanlığı’mız birlikte yapıyoruz. TÖDEB Fintek Çırağı Programımız var. MÜ’de, TÖDEB sınıfı açtık ve üniversite son sınıfta olan öğrenciler (bölüm sınırımız yok) ve mezuniyetinde 3 yıl dolmamış gençleri bu programa alıyoruz. Geçen yıl 100 öğrenci ile başladık, 28 hafta eğitim oldu. Sınavla başarılı olanları belirledik, üyelerimizde staja aldık ve şimdi 82’si sektörde çalışıyor. Eylül ayında 100 öğrenci daha alacağız.”