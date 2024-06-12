TurkZone Network, beyin göçünü beyin gücüne çevirme yolunda

Beyin göçü, bir ülkedeki nitelikli iş gücünün başka ülkelere göç etmesi anlamına geliyor. Bu kavram ilk kez 20. yüzyılın başında, ‘’sosyolojik bir sorun’’ olarak tanımlandı.

Bu konu, uzun bir süredir Türkiye’nin de gündeminde. Gençlerimiz; kültürler arası bilgi birikimi edinmek, farklı yaşamları görmek, deneyimlemek ve tabi ki ekonomik kaygılardan dolayı yurtdışına gitmeyi tercih ediyor. İş dünyası ise, nitelikli insan kaynağına ulaşmakta her geçen gün daha fazla zorlanıyor. Peki yaşanan bu beyin göçünü, beyin gücüne çevirmek mümkün mü?

TurkZone Network işte tam da bu soruna odaklanıyor. 1 Ekim 2023 tarihinde kurulan TurkZone, bir öğrenci topluluğu. Amacını; İngiltere’deki Türk öğrencilerini bir araya getirerek, kariyerlerinde başarılı olmaları için gerekli destek ve kaynakları sunmak” olarak tanımlıyor.

Turk- Zone üyeleri Kaan Can Kımız, Alanur Özokur, Kerem Özokur ve Kerem Gündüzkanat. “Türkiye’den gelen iyi eğitimli arkadaşlarımızın Birleşik Krallık’ta kalmalarını teşvik etmek, hem onlar hem de ülkemiz için büyük fırsatlar sunuyor” diyorlar. Çalışmalarını ise şöyle anlatıyorlar:

Hedefimiz gençlerin kariyer hedefl erine ulaşmalarına yardımcı olmak

“Hedefimiz, öğrencilere sektörel bağlantılar kurma ve kariyer hedefl erine ulaşma konusunda yardımcı olmak. Kariyer panelleri, buluşma etkinlikleri ve işverenlerle tanışma fırsatları gibi etkinlikler düzenleyerek, öğrencilerimizin sosyal ağlarını genişletmelerine ve kariyerlerini şekillendirmelerine katkıda bulunuyoruz. Londra da okuyan çoğu öğrenci işletme finans ve ekonomi gibi bölümleri tercih ediyorlar bunların ardından mimarlık, mühendislik ve tasarım geliyor. Şirketlerle olan ilişkilerimiz genellikle katıldığımız ve kurduğumuz paneller sayesinde ve aynı zamanda diğer iş projelerimizden ortaklarımız sayesinde geliyor. Kendi ekibimizin sahip olduğu geniş çevre ve kariyer odaklı dostlarımız sayesinde etrafımızdaki şirketler ile iletişime geçiyoruz.”

Hem gençler hem de ülkemiz için büyük fırsatlar sunuyor

“Türkiye’den gelen iyi eğitimli arkadaşlarımızın Birleşik Krallık’ta kalmalarını teşvik etmek, hem onlar hem de ülkemiz için büyük fırsatlar sunuyor. Birleşik Krallık’ta sunduğumuz staj imkanları, gençlerin mesleki gelişimlerini destekleyerek onlara burada parlak bir gelecek vaat ediyor. Öğrenciler Birleşik Krallık’ta kalarak uluslararası bir ağ kurma şansı elde ediyorlar ve aynı zamanda global iş piyasasında rekabet avantajı kazanıyorlar. Türkiye açısından bakıldığında, bu durum beyin göçü anlamına gelse de, öğrencilerimizin burada kazandıkları bilgi ve tecrübeler, gelecekte Türkiye'ye döndüklerinde büyük bir değer yaratacak. Türk öğrencilerin Birleşik Krallık’ta kalmalarını teşvik etmek, her iki ülke için de “winwin” durumu yaratıyor. Bu, uzun vadede Türkiye’nin de bu deneyimlerden faydalanabileceği bir potansiyel oluşturacak.”

Z kuşağı yeni şeyler deneyen ilk kişi olmayı seviyor

“Şirketlerin gençlerden beklentilerine baktığımızda teknolojik yetkinlikler, esneklik, adaptasyon yeteneği, güçlü iletişim becerisi, yaratıcılık, problem çözme yeteneği ve liderlik potansiyeli gibi konuların öne çıktığını görüyoruz. İş dünyası, gençlerden teknolojiye hakim olmalarını, dijital araçları etkili şekilde kullanmalarını, yaratıcı düşünerek mevcut problemlere yeni çözümler geliştirmelerini bekliyor. Gençlerin de şirketlerden beklentisi farklı değil. Hatta Global Web Index Gen Z Raporuna göre Z kuşağı yeni şeyler deneyen ilk kişi olmayı seviyor, kendine meydan okumayı önemsiyor, keşfetmek, yeniliği hayata geçirmek ve başarılı olmak istiyor. Tüm bunlar için de kendilerine alan açılmasını ve fırsat verilmesini bekliyorlar.”

Gençlerin ve şirketlerin beklentileri paralel

“Bugün şirketlerin en büyük rekabet gücü de yenilikçilik. Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte tüm zamanların en hızlı dönüşüm ve adaptasyon dönemini yaşıyoruz. Şirketlerin portföyleri değişiyor. Yenilikçi işleri hayata geçirmek için start up ekosistemleriyle yakınlaşmaya, girişimciliği yeniden teknoloji, değişim ve geleceğin ihtiyaçları odağında keşfetmeye, kültürlerine adapte etmeye çalışıyorlar. Burada elbette en büyük güçleri yeni nesil yetenekler olacak. Bu hızlı değişimin henüz başında ve geçiş sürecindeyiz. Ama güzel haber şu baktığımızda şirketlerin beklentileri ile gençlerin beklentilerinin birbirine paralel olduğunu görüyoruz.”

İş dünyasının çeşitlilik, yenilikçilik ve girişimciliği teşvik etmesi gerek

“Gençlerin başarılı ve motive bir şekilde iş hayatına atılması için iş dünyasının yeni nesle sunduğu fırsatları artırması, mentorluklar ve özel programlarla işe adaptasyonlarını kolaylaştırıp hızlandırmaları önemli. Gençlerin iş ve yaşam dengesini sağlamalarına yardımcı olacak esnek çalışma modelleri sunmak, çeşitliliği, kapsayıcılığı, sürekli gelişimi, yenilikçiliği, girişimciliği teşvik eden iş ortamları yaratmak da hem gençlerin iş dünyasında en iyi performansı ortaya koymalarını, hem şirketlerin geleceğin rekabetine hazırlanmalarını sağlayacak en önemli aksiyon olacak.”

Dil bariyeri önemli bir sorun

“Yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin karşılaştığı temel sorunlar arasında kimlik ve kültürel uyum zorlukları, dil bariyeri, ayrımcılık ve sosyal izolasyon bulunuyor. Bu gençler, kendi kültürel kimliklerini korumaya çalışırken aynı zamanda bulundukları ülkenin kültürüne uyum sağlama ihtiyacı hissediyorlar. Ayrımcılık deneyimleri, gençlerin özgüvenini ve topluma katılım isteğini olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca, aileden ve sosyal çevreden uzak kalmanın getirdiği yalnızlık duygusu da önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.”