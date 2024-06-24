Üç üniversitelinin 20 yıl önce kurduğu site

Temelleri 2002 yılında atılan Tatilsepeti, bugün yıllık 27 milyonu tekil, toplamda 67 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin önde gelen turizm portalı konumuna gelmiş durumda.

Yurt içi online satışta sektörün öncülerinden olan kuruluş, 2009 yılında yurt dışı tatil satışına başladı. Türkiye’nin önemli tur operatörleri, yurt içi ve yurt dışındaki geniş otel portföyünün yanı sıra yılda 20 binin üzerinde yurt içi - yurt dışı tur ve uçak bileti, araç kiralama hizmetlerini çatısı altında birleştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi’nde şirketin 20. yaş günü kutlandı. Tatilsepeti’nin kurucu ortakları Kaan Karayal, Nedim Paltura ve Suat Gücel şirketin kuruluş öyküsünü paylaştılar. Üç arkadaşın Galatasaray Lisesi’nde okurken katıldıkları bir okul gezisinde çıktıkları yolun hikâyesini Tatilsepeti Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal şöyle ifade etti:

“Biz daha iyisini yaparız, fikriyle Uludağ’a okul gezileri düzenlemeye başladık. Veliler çocukları gezimize katılsın diye bizi arıyorlardı. Öğrenciydik, para kazanıyorduk. Hem geziyor eğleniyor hem de sevdiğimiz işi yapıyorduk. Bu sinerjiyi ticari hayata taşımaya karar verdik, 2002 yılıydı, ilk organizasyon şirketimizi kurduk. Önce Etiler sonra Bağdat Caddesi’nde ofisler açtık. Artık fiziki adreslerimiz de olduğu için sadece okul turları yapmak yetmemeye başladı. Henüz seyahatler geleneksel acentelerle planlanırken, dijitalleşmenin yeni yeni başladığı 2004’te daha büyük kitlelere ulaşma hayaliyle hedeflerimiz bizi ‘tatilsepeti’ fikrine götürdü. Ve tatilsepeti.com Türkiye’nin ilk online seyahat platformu olarak hayata geçti.”

Dijitaldeki tüketici alışkanlıklarını özümlemek

Karayel’in anlattığına göre, şirket bir sonraki yıl Harbiye’de daha geniş bir ofise, sığamayınca 2007 yılında ise 4. Levent’te daha geniş bir ofise taşınmış ve kısa zamanda 4 kat büyümüş. 20. yıl kutlamasında açılış konuşmasını yapan Tatilsepeti Genel Müdürü Sedat Kılıç markanın bu başarısını: “Dijitalde doğan, büyüyen, bugün ise dijitaldeki tüketici alışkanlıklarını özümsemiş, onların ihtiyaç ve taleplerine göre kendini sürekli geliştiren; yeni nesil bir markayız” cümlesiyle açıkladı. .

‘20. yıl kampanyasında şirket çalışanlar da rol aldı’

Pazarlama Direktörü Canan Demir 20 yıl için hazırlanan reklam kampanyasında şirket çalışanlarının da rol aldığını anlattı. Demir kampanyanın stratejisi için şu yorumu yaptı: “Tatilsepeti’nin en büyük çıkışı yakaladığı sloganı ‘hepimiz tatil için çalışıyoruz’ içinde ironisi olan esprili, aynı zamanda düşündüren bir slogandı ve büyük başarı yakalamıştı. 20. yıl için de bu perspektifte bir kampanya fikri arayışı içindeydik. 20 yılı aşkın süredir milyonlarca kişinin hayallerindeki tatili gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Peki bunu nasıl anlatabilirdik? ‘20 yıldır tatil yapıyoruz’ kampanya fikri doğdu. 20 yıldır misafirlerimize en zorlu şartlarda bile en iyi hizmeti vermeye çalıştığımız mesajını esprili bir dille anlatmaya çalıştık.”