Uçak başına 80 kişi çalışıyor günlük havada kalma süresi 12.6 saati buluyor

Geçen yıl 10 Kasım’da Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak üzere filodaki “Cumhuriyet” uçağının özel seferiyle Samsun’a giden Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane ile Genel Müdür Güliz Öztürk, konuklarıyla birlikte o gün plan yaptı:

- 10 Kasım 2024’te yine “Cumhuriyet” uçağımızla çalışma arkadaşlarımız ve gazetecilerle Selanik’e gidelim. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü doğduğu evde analım.

Mehmet Nane ve Güliz Öztürk, geçen yıl Samsun’da yaptıkları planı, 10 Kasım 2024 Pazar günü hayata geçirdi. Günübirlik Selanik’e gittik, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğup büyüdüğü odaları dolaştık. 10 Kasım vesilesiyle evde Türkiye’den ziyaretçi yoğunluğu vardı.

Evi gezerken hepimizin duygularını Güliz Öztürk dile getirdi:

- Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı miras, fikirleri, ortaya koyduğu ilkelerin ilelebet izindeyiz.

Sonrasında Mehmet Nane ve Güliz Öztürk’le sohbet ettik. Sohbette şirket adına sözcülüğü Genel Müdür Güliz Öztürk yaptı:

- 2024 yılında hem uçuş ağımızı hem de filomuzu büyüttük. Uçuş ağımıza yeni ülkeler, şehirler eklendi. Şu anda 53 ülkede 144 noktaya seferlerimiz var. Uçuşlarımızın yüzde 80’i yurtdışına gerçekleşiyor.

Dış hat uçuşlarının yüzde 50’sinin Avrupa ülkelerine gerçekleştiğini belirtti:

- Seferlerimizin 35’i iç hat, 109’u da dış hatlardan oluşuyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Kuzey Afrika, Ortadoğu ülkelerine seferlerimiz gerçekleşiyor.

2022 yılından itibaren yeni hatlar açmayı hızlandırdıklarını vurgulayıp örnekler verdi:

- Bratislava, İskoçya, Lizbon (Portekiz), Sevilla (İspanya), Dublin (İrlanda), Kahire (Mısır).

Trafik anlaşmaları izin verdiği ölçüde uçuş ağlarını genişleteceklerini kaydetti:

- Bu yılın ilk 9 ayında hem uçuş trafiği hem de kapasitemiz yüzde 18 dolayında büyüdü. Geçen yılın tamamında 32 milyon misafir taşımıştık. Bu yılın ilk 9 ayında taşıdığımız misafir 28 milyonu buldu. Doluluk oranımız yüzde 88 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye’nin “düşük maliyetli” ilk havayolu şirketi olduklarını anımsattı:

- 2022 ve 2023 yılında olduğu gibi 2024’te de operasyonel kârlılıkta iyiyiz. Güçlü bir üçüncü çeyrek geçirdik. İlk 6 aylık kârımız 1 milyar 280 milyon Euro oldu.

COVID-19 pandemisi öncesine, 2019’a uzandı:

- Pandemi öncesi en iyi yıllarımızdan biri 2019’du. Dünyada tüm havacılık sektörü için aynı durum geçerliydi. 2019’dan buyana yüzde 84’ü bulan bir büyüme yakalamış durumdayız.

Verimliliği stratejilerinin temeline oturttuklarının altını çizdi:

- Yakıt tüketimi ve operasyonlarımızda verimliliğe ciddi şekilde odaklanıyoruz. 2022 ve 2023 yılında verimlilik konusunda sektörümüzün en iyileri arasındaydık. Bu yıl da aynı şekilde yol alıyoruz.

Bu noktada şu veriyi paylaştı:

- Toplam istihdamımız 8 bin 500’ü buluyor. Uçak başına 80 kişi görev yapıyor. Uçaklarımızın azami düzeyde havada kalması için çaba harcıyoruz. Uçaklarımızın günlük havada kalma süresi 12.6 saati buluyor. Avrupa’da bu süre 9-10 saat düzeyinde seyrediyor.

Uçakların günlük havada kalış süresini nasıl uzattıklarını da anlattı:

- Uçaklarımız gittiği noktada genelde 30-45 dakikada yeni seferine hazır hale geliyor. Uzun olmayan destinasyonlarda uçağın yeni sefere hazırlığı nadiren 1 saati buluyor.

Pegasus Hava Yolları’nın 2019’dan buyana yüzde 84 büyümesi, operasyonel kârlılıktaki gücü, sağlanan başarıyı gösteriyor.

Pegasus, bir uçağı günde 12.6 saat havada tutabilmesiyle de dikkat çekiyor…

Dünyanın en kârlı havayolu şirketiyiz

Pegasus Hava Yolları’nın bağlı olduğu Esas Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Sibel Kaya’nın organizasyonuyla yürüyen “Patronlar Okulu”nda katıldığı buluşmada, şu noktanın altını çizmişti:

- Pegasus Hava Yoları, son 2 yıldır halka açık havayolu şirketleri arasında dünyanın en kârlısı.

Ali Sabancı’nın bu sözlerini o buluşmada doğru not alıp almadığımdan emin değildim. Konuyu Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Güliz Öztürk’e açtım, teyit etti:

- 2022 ve 2023 yılında dünyanın en kârlı hava yolu şirketi olduk.

5 yılda filoya 53 uçak eklenecek

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Güliz Öztürk, 30 Eylül 2024 itibariyle filolarındaki uçak sayısının 112 olduğunu belirtti:

- 6 yeni uçak eklenmesiyle bu yılı 118 uçakla tamamlayacağız. 2025’te filomuza 9 uçak daha eklenecek. 2029 yılı sonuna kadar filomuza katılacak yeni uçak sayısı 53’ü bulacak.

Pegasus Hava Yolları’nın filosundaki uçakların yaş ortalaması üzerinde durdu:

- Filomuzun yaş ortalaması 4.5. Dünyada filosu en genç olan havayolu şirketleri arasında 4’üncü sıradayız.

Sabiha Gökçen ana üssümüz, yeni terminali bekliyoruz

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Güliz Öztürk, şirketin Atatürk Havalimanı’nda kendine yer açmaya, slot almaya çalıştığı günleri anımsadı:

- Esas Holding kurucusu Şevket Sabancı o günlerde büyük bir öngörüyle, “Çocuklar, neden Sabiha Gökçen Havalimanı’nı düşünmüyorsunuz?” demiş. Sabiha Gökçen Havalimanı, o günlerden itibaren Pegasus’un ana üssü haline dönüştü.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan sıkışıklık üzerinde durdu:

- Yeni pist devreye girmişti. Şimdi yeni terminali de bekliyoruz. Mevcut terminalin yeterli olmadığı görülüyor, biliniyor.

Seferlerinin yüzde 75-80’inin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştiğini belirtti:

- Antalya, ikinci üssümüz oldu. Antalya’dan 20 uçağımız kalkıyor. Antalya’yı Ankara ve İzmir izliyor.

Yurt dışında yeni baktıkları hatlara işaret etti:

- Baltıkar’a bakıyoruz. Cezayir kapısını açmak istiyoruz. Türkmenistan ve Özbekistan’a henüz giremedik. Oralarda olmamız lazım. İspanya ve İtalya'da büyüme hedeflerimiz var.

Şu noktanın altını çizdi:

- Dar gövdeli uçaklarla gidebileceğimiz yurt dışındaki havalimanı sayısı 500’ü buluyor. Biz henüz yurt dışında 109 noktaya gidiyoruz. Yani, önümüz açık, geleceğimiz parlak görünüyor.

İstanbul Havalimanı günde 2-3 uçuş için bize çekici gelmez

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Güliz Öztürk’e İstanbul Havalimanı’ndan da seferler yapmaları konusunda ne düşündüklerini sordum, yanıtladı:

- İstanbul Havalimanı’nda günde 2-3 sefer yapma konusunda belki önümüz açılabilir ama o bize yeterli olmaz.

Pegasus’un İstanbul Havalimanı’nda daha anlamlı düzeyde sefer sayısına sahip olması gerektiğini kaydetti:

- İstanbul Havalimanı’nda en az 20 uçakla ve uygun slotlarda bize kapının açılması yerinde bir adım olur. İstanbul Havalimanı’nda bize bu boyutta yer açabilecekleri konusunda bir işaret alabilmiş değiliz.

Hizmet ihracatımız 2 milyar doları aşıyor

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Güliz Öztürk’e hizmet ihracatı ligindeki konumlarını sordum, paylaştı:

- Hizmet ihracatımız 2 milyar doları aşıyor. 2.1 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Pegasus filosunun kullandığı jet yakıtının yıllık parasal değerinin 1 milyar doları bulduğunu kaydetti:

- Hizmet ihracatımızın 2 milyar doları aştığı dikkate alınırsa, cari fazla verdiğimiz görülür.

Nihai çözüm terminalin genişlemesi, onun için devletimizi bekliyoruz

10 Kasım 2024 sabahı Selanik’e giderken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda “hızlı geçiş”te bile ciddi tıkanıklık yaşanması üzerine durumu sosyal medyada paylaştım.

Sabiha Gökçen Havalimanı CEO’su Alp Er Tunga Ersoy, durumu anlatan bir mesaj gönderdi:

Ankara’daki terör saldırısı sonrası güvenlik seviyesi bir üst düzeye çıkarıldığı için arama oranları yükseldi. Yoğunluğun ara ara artmasında ana etken ek güvenlik önlemleri oldu.

Okulların ara tatili de ekstra yoğunluk yarattı.

Atatürk’ü anma töreni de süreçleri kısa süre durdurdu.

Alanımızın bize sunduğu fiziki imkanlar dahilinde önlemleri alsak da zaman zaman bu tarz yoğunluklar oluyor maalesef.

Her şeye rağmen uçakların zamanında kalkış oranlarının yüksek olduğunu savundu:

- 9 Kasım 2024 günü zamanında kalkış oranı yüzde 86 idi. 10 Kasım’da da yüzde 83 oldu.

Nihai çözüme işaret etti:

- Nihai çözümün terminal binasının genişletilmesi olduğunu hepimiz biliyoruz ve devletimizin bu konuda bir an evvel çalışmayı sonlandırmasını bekliyoruz.