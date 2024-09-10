Üretimi 100 milyon adede çıkardı, 70 ülkenin dişlerini fırçalayacak

77 yıllık yerli ve milli diş fırçası markamız Banat, sessiz sedasız, yılda 40 milyon adet olan üretim kapasitesini 100 milyon adede çıkardı. Seyrantepe’deki üretimini Arnavutköy’de 14 bin metrekare kapalı alana sahip yeni fabrikasına taşıyan Banat Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hakan Özkök ile sohbet ediyoruz. Özkök, Banat’ı 2022 yılında Şenyuva Ailesi’nden devraldıklarını belirtiyor ve “Üretimi yeni fabrikamıza taşıdık, kapasiteyi 2,5 kat artırdık ve Türkiye’nin en büyük diş fırçası üreticisiyiz. Hedefimiz bundan sonra dünyada ilk 3 üreticiden biri olmak. Ağız bakımı, kişisel bakım ve ev bakımı ürün gruplarımızda yeni ürünler geliştirdik. Yeni fabrika, doğal alarak en son teknolojilerle donatıldı ve sürekli daha iyi ve yeni ürünler ekliyoruz. “Sektörün en güçlü Ar-Ge merkezini kuracağız” diyor. Özkök ve ekip arkadaşları bu ve benzer bilgileri aktardıkça sohbet ilginçleşiyor.

Hedef ABD pazarına girmek

Yeni ürünler ve üretim kapasitesinin 2,5 kat artması derken “Bu kadar kapasite sadece iç piyasa için mi? İhracatınız ne durumda” diye soruyorum. Hakan Özkök şöyle yanıtlıyor: “Banat, dev bir üretim şirketidir. 1947’de merhum Lütfü Banat kurmuş. Kendileri Romanya göçmeni ve Türkiye’de sanayici olmuşlar. Lütfü Bey’den, 1976’da Zühtü Şenyuva satın almış. Biz de Şenyuva Ailesi’nden satın aldık. Şu anda üretimimizin yüzde 75’ini iç piyasaya satıyoruz. İç piyasa satışlarımızın da yüzde 50’si zincir marketlere private label ürünler şeklinde. Toplam üretimimizin yüzde 25’ini 40 ülkeye ihraç ediyoruz. Yeni kapasitemizle önümüzdeki dönemde ihracatımızın cirodaki payını tersine çevirmeyi yani yüzde 75’e yükseltmeyi hedefliyoruz. Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya ihracat yapıyoruz. Şu anda ABD pazarına girmek için çalışmalarımız devam ediyor. Küresel olarak rakiplerimiz ise Hindistan ve Mısır’daki üreticiler.”

Özkök Ailesi’ni merak ediyorum. Hakan Özkök, içtenlikle yanıtlıyor: “Mardinliyiz, dedelerimiz manifaturacılıkla iplikle başlamış, kuyumculukla (Midas Kuyumculuk) devam etmişler. Babamız Lütfi Özkök, 1983’te altın zincir üretimiyle kuyumculuğu sanayiciliğe taşıdı, üretim hızla büyüdü ve bazı yıllarda ihracat şampiyonluklarımız oldu. Bir dönem de inşaat projelerimiz oldu. Şu anda inşaat yapmıyoruz. Ancak bu sektörde piyasa düzelirse yapabiliriz. Çok iyi lokasyonlarda yerlerimiz ve ruhsatlarımız var, bekliyoruz. Bu arada turizme girdik ve Bodrum ve İstanbul Karaköy’de Khai otellerimiz var. Turizmde büyümeye devam edebiliriz.”

1000 kıl yerine 12 bin 540 kıllı diş fırçası yaptık!

Banat Marka Kategori Müdürü Esra Yılmaz, son dönemde gerçekleştirdikleri yenilikleri şöyle özetliyor: “Teenage serimiz, diş fırçası sektöründe dünyada bir ilk. 9-16 yaş grubuna yönelik bu seri, renk değiştiren kıl teknolojisiyle her 3 ayda bir diş fırçasının değiştirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Hassas diş etlerine sahip müşterilerimiz içinde 12 bin 540 kıllı Soft Touch serisini satışa sunduk. Diş fırçalarında, ortalama 1000 kıl bulunur. Biz adeta kılı kırk yarmış olduk. Çocuk kategorisinde de pazar liderliğimiz devam ediyor. Diş fırçalamayı çocuklar için eğlenceli bir deneyim haline getirdik.”

Gayrimenkul ‘yeniden başlatmaya’ kararlı!

25’inci yılını kutlayan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nin bu yıl 19’uncusunu düzenleyeceği GYODER Gayrimenkul Zirvesi, 6 Kasım 2024’te Rixos Tersane İstanbul’da gerçekleşecek. Zirvenin ana teması ise ‘Yeniden Başlat’ olacak. Zirvede sektörün dünü, bugünü ve yarını masaya yatırılacak. Alanında uzman ulusal ve uluslararası konuşmacıların, panelistlerin katılacağı zirvede, son gelişmeler, yenilikçi yaklaşımlar ve geleceğe dair öngörüler tartışılacak. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Sadece Türkiye’miz değil dünya da hızlı bir değişim içinde. Alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız ve hatta hayallerimiz her gün yeniden tanımlanıyor. Bizler de değişim dalgasını yakalamalı, ‘yeniden’ kelimesini rehber kılmalıyız. Hatalarımızdan dersler çıkarmalı, gayrimenkulün yeniden kalkınmanın öncüsü olduğu bir yol çizmeliyiz. Derin bir nefes alarak işimizi ‘Yeniden Başlatalım’ diyoruz. Bilgisayarın yeniden başlat düğmesine bastığımız gibi sistemi tazeleyerek yeniden açalım. Sektörün güncel durumunun yanı sıra umutlarımızı ve hayallerimizi de tazeleyeceğiz” diyor.