VERGİ KÜLTÜRÜ HAFTASI OLSUN!

Gürcü GÜNGÖR

Vergi Başmüfettişi

Neden bu başlık sorusu ile başlayayım. Vergi haftası deyince vergi bilinci, gönüllü uyum vb kavramlar konuşulur. Vergi haftası “Vergi Kültürü Haftası” olsun diyelim. Kültür, bir toplumun maddi ve manevi alanda oluşturduğu her türlü araçtır. Nasıl ki Anadolu’da yemek denilince kültür kavramı akla gelir. Yemek kültürünün maddi araçları mutfakta tencere, çatal, kaşık, tava gibi ögeler iken, manevi araçları yemek sunum şekilleri, sosyalleşme, aile gibi ögelerdir. Vergi denilince de kültür akla gelebilir. Vergi kültürünün maddi araçları, vergi mevzuatı, vergi idaresi vb ögeler iken manevi araçları vergi ahlakı, vergi bilinci gibi kavramlardır.

Vergi Haftası 26 Şubat- 3 Mart 2024 tarihleri arasında kutlanacaktır. Vergi haftası vergi bilincinin oluşturulması veya geliştirilmesi veya vergiye gönüllü uyumun artırılması için yapılan farkındalık etkinliğidir. Bu etkinlik aslında vergi kültürü etkinliğidir. Vergi haftasında sloganlar kullanılır, öğrenciler resim, şiir afiş yarışmalar yapılır, öğrencilere okullarda sunum yapılır veya sosyal platformlarda söyleşiler yapılır. Vergi haftamız kutlu olsun.

Vergi haftası için birkaç öneri yazmak isterim.

-Öncelikle bireylerin vergi kelimesini olumsuz kelimelerle değil, doğru kelimelerle kullanmasını öğrenmesi gerek. Youtube vergi kelimesini yazdığımızda, “vergi tsunamisi, vergi yağmuru, verginin vergisi, vergi şoku, vergi zammı, vergi cehennemi, az vergi ödeyerek nasıl şirket kurulur? Vergiden kaçınmanın yolu” bu başlıkları görürsünüz. Bu algıyı değiştirmek için vergi haftasının paydaşları, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler, işletmeler, bireyler ile birlikte çalışmaları önemlidir.

-Alfa kuşağı çocuklar için vergi haftasında okullarda etkinlikler düzenlenmekte ve sunumlar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra alfa kuşağı veya sonrası çocuklar, vergi idaresi ile tanışsın. Vergi haftasında Vergi Dairesi Müdürlüğünü, öğretmenler eşliğinde çocuklar ziyaret edebilir.

- Hem Vergi İdaresi hem mükellefler Z kuşağı ile bir araya gelerek soru cevap şeklinde forum düzenlenebilir. Bu forum fiziki ve online platformda birlikte gerçekleştirilebilir.

-Okullarda” Dijital Vergi Okuryazarlığı” dersi, zorunlu ders olarak müfredata dahil edilebilir.

-İnternet tarayıcıya vergibilir yazdığınızda vergibilinci.com sitesine yönlendiriyor. Vergi bilinci sitesinde, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve ilkokul, ortaokul, lise öğretmenleri sunumları, şarkılar, oyunlar, çizgi film şeklinde içerik yer almaktadır.

“Vergi” hep ismini duyduğumuz önemli bir şey, ama ne anlama geldiğini galiba tam olarak bilmiyoruz. Haydi sitemizde dolaşalım; vergi ne demekmiş, kim ödermiş bize ve ülkemize ne gibi faydaları varmış, hep birlikte öğrenelim. (http://www.vergibilinci.gov.tr/ Erişim tarihi:24.02.2024)

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için oluşturulmuş bu site geliştirilebilir ve daha fazla öğrenciye ulaşılabilir. Örneğin, ebat tv veya çocukların takip ettiği platformların içine entegre edilebilir. Bu tür platformlar, dijitalleşme çağında alfa kuşağına ulaşmada daha etkin olarak kullanılabilir.