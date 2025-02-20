Vodafone Türkiye’nin başarılı 170 çalışanı yurtdışına transfer aldı

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, bugüne kadar reel değeri 234,4 milyar TL'yi aşan yatırıma imza attı. Geliştirdiği teknolojilerle Türkiye’yi dünya çapında bir mükemmeliyet merkezi olarak konumlandırmaya çalışan kuruluş, işgücüne yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Farklı ülkelerdeki teknoloji ekiplerinin birlikte çalıştığı Tek Teknoloji Ekibi anlayışıyla faaliyet gösteren kuruluş, bir yandan küresel deneyimini Türkiye’ye getirirken, öte yandan Türkiye’deki başarılı uygulamaları başka ülkelere ihraç ediyor.

Vodafone, global bir şirket olmanın sunduğu avantajlar sayesinde, çalışanlarının doğrudan yurtdışında istihdam edilmesine de destek oluyor. Kuruluş, bugüne kadar 170’ten fazla çalışanını başta genel merkez İngiltere olmak üzere faaliyet gösterdiği Almanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelere gönderdi.

Şirketin insan kaynakları ve teknoloji alanlarında uyguladığı global politikalar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Nazlı Tlabar Güler ve Ayşegül Arıcan Şeker’in katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Toplantıda ayrıca, yurtdışına canlı bağlantı aracılığıyla, farklı Vodafone organizasyonlarında üst düzey roller üstlenen çalışanlar deneyimlerini anlattılar.

“Refah dolu bir toplum ve gelecek vizyonuyla çalışıyoruz”

Vodafone Türkiye’nin insan kaynakları politikasına değinen Nazlı Tlabar Güler

“Çalışma arkadaşlarımızın yetkinlikleri de bu değişime göre şekilleniyor. Deneyimler aracılığıyla gelişme, cesur fikirlerle yola çıkma, hatalardan öğrenme ve adaptasyon kabiliyeti bizim için öncelikli” yorumunu yaptı.

Şirketin teknoloji biriminde yapılan çalışmaları aktaran Ayşegül Arıcan Şeker

teknolojinin şirketlere önemli büyüme fırsatları yarattığını, çok farklı alanlarda yeni iş modelleri yaratmalarını sağladığına dikkat çekerek “Bunu yapabilmeniz için hem değişen müşteri ihtiyacını, hem gelişen teknolojiyi, hem de farklı sektörleri çok yakın takip etmeniz gerekiyor. Biz de bu anlamda gelişen teknolojiyi müşterimize ve şirketimize değer yaratmak için kullanıyoruz” dedi.

Genç çalışanlara yönelik programlar

Vodafone, genç çalışanlarına uluslararası deneyim kazandırmaya öncelik veriyor.

Örneğin, geçtiğimiz yıl, “Vodafone, Campus Lab” programıyla üniversite öğrencilerine Vodafone’un faaliyet gösterdiği ülkelerde 12 hafta boyunca kendi akranlarıyla bir arada çalışma imkânı sunuldu.

“London “Rise programıyla, 26 yaş altı genç yeteneklere Londra’da kariyer geliştirme ve global vizyon kazanma imkânı sağlanıyor. “Future Leader” kapsamında, bilgi teknolojileri/dijital alanlarda geleceğin liderlerini yetiştiren ve Avrupa’da rotasyonlu çalışma fırsatları içeren 2 yıllık bir program sunuluyor.

Teknoloji ihraç ediyor

Vodafone, Türkiye’de geliştirdiği teknolojileri diğer ülkelere taşıyor. Şirketin Türkiye’deki sadakat platformu “Vodafone Happy” markasıyla başka ülkelerde de kullanılıyor. İndirimlerin yanı sıra kişiselleştirilmiş fırsatların da sunulduğu platform, Avrupa’daki üçüncü parti çözüm alternatifleriyle karşılaştırıldığında esneklik, teknoloji trendlerine uygunluk ve dijital verimlilik açısından öne çıkıyor. Dijital kullanıcı sayısı 25 milyonu aşan Vodafone Happy, Portekiz, Almanya, Romanya, Türkiye, İspanya, İtalya ve İrlanda’nın ardından Çekya’da da hizmet verecek.

Ar-Ge yatırımlarının bu finansal yıl içinde 350 milyon TL’yi aşmasını planlayan Vodafone’un Ar-Ge alanında çalışan ekibi OKSİJEN’de yaklaşık 280 kişi görev yapıyor. 2006 yılından bu yana toplam 161 Ar-Ge projesi yürüten OKSİJEN’in, toplamda 352 patent başvurusu, 97 tescilli patent ve 71 yerli malı belgesi bulunuyor. Yurtdışına teknoloji ve deneyim ihracatı yapma konusundaki çalışmalar OKSİJEN bünyesinde sürdürülüyor.

Müşteri Etkileşimleri Merkezi çözümü yurtdışında ses getirdi

Türkiye’deki ekiplerin geliştirdiği ve müşterilerin kanal deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen Vodafone Müşteri Etkileşimleri Merkezi çözümü, esneklik, maliyet ve teknolojik yeniliklere uyum alanlarındaki üstünlüğü sayesinde yurtdışında ses getirdi. İlk etapta Portekiz ve Romanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde de bu ürünle hizmet verilmesi için çalışmalara başlandı.

Sabit telefon ve internet hizmeti sunan Vodafone NET’in İşletme Bilgi Sistemleri (BSS) altyapısının modernizasyonu da Vodafone Türkiye’nin iç kaynakları ve yerli iş ortaklarının katkılarıyla gerçekleştirildi. Global Vodafone ekosistemi içinde Digital BSS adıyla markalaştırılan ve hem çevik çalışma yöntemini destekleyen modüler yapısı hem de telekom endüstri standartlarına uygunluğu ile yabancı kaynaklı benzerleri arasında alternatif olarak görülen bu yazılım, Romanya, Arnavutluk, Portekiz, İngiltere gibi diğer Vodafone ülkelerinde başarıyla uygulanıyor.