‘VR yılı’ kaçırdıklarını 2023’te telafi edecek

Sanal gerçeklik evreni metaverse 2022’nin gündeminde yer aldı. Ancak artırılmış ve sanal gerçeklik endüstrisiiçin zor bir yıldı. İstenilen büyüme gerçekleşmedi. Araştırma şirketi NPD Group verilerine göre, bu yıl ABD’de VR kulaklık satışları bir önceki yıla göre %2 düşüşle aralık başı itibarıyla 1,1 milyar $’a geriledi.

Zuckerberg, Meta’yı geleceğe taşımak için VR cihazları ve ilgili teknolojiler arıyor. Ancak analist firması CCS Insight’tan alınan veriler, dünya çapında VR başlıklarının ve artırılmış gerçeklik cihazlarının sevkiyatının yıldan yıla %12’den fazla düşüşle 2022’de 9,6 milyona indiğini ortaya koyuyor.

Gelişmelere baktığımızda sanal dünyaların akıllı telefonlara ve tarayıcılara planlı bir şekilde genişletilmesi, gelecek yıla ertelendi.

Endüstrinin gelişmiş ancak şık AR kulaklıkları üretebilmesi için muhtemelen daha uzun yıllar geçmesi gerekecek. Bu nedenle, günümüzde çoğu karma gerçeklik başlığı düz geçiş teknolojisini kullanıyor.

XR ADIMI

Ekim 2022’de piyasaya Meta Quest Pro, karma gerçeklik başlığı sürüldü. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasının gelmesi muhtemel… Apple’ın ilk XR donanımının bir karma gerçeklik cihazı olması bekleniyor ve bildirildiğine göre Samsung ve Google’ın geliştirme aşamasında karma gerçeklik kulaklıklarıda var.

2023 ve 2024 KARMA GERÇEKLİK, İLERİ TEKNOLOJİ SANAL GERÇEKLİK

Sektör 2022’de kaçırdıklarını 2023’te telafi edebilir... Playstation VR 2 ve Meta Quest 3 ile tüketiciler için piyasaya sürülecek iki kulaklık, sektöre yeni bir ivme kazandırabilir. Apple nihayet pazara girmeye cesaret ederse, VR ve AR 2016’dan bu yana olduğundan daha fazla ilgi görebilir.

Apple’ın kulaklık lansmanını çevreleyen raporlar abartılmamalı... Artırılmış ve sanal gerçeklik, Apple’ın onlara ihtiyaç duyduğundan daha fazla ihtiyaç duyuyor. Sektör henüz emekleme aşamasında ve Apple’ın pazara girmek için dünya kadar zamanı var. İPhone şu anda 1.500 $’lık Meta Quest Pro’dan daha gelişmiş artırılmış gerçeklik özelliklerine sahip…

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA XR KONUŞACAĞIZ PEKİ, AR / MR / VR / XR ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Artırılmış Gerçeklik (AR)

Artırılmış Gerçeklik, gerçek dünyada bilgisayar tarafından üretilen içeriğin bir bindirmesidir. Artırılmış Gerçeklik (AR), unsurları ses, video, grafik veya GPS verileri gibi bilgisayar tarafından üretilen duyusal girdilerle artırılan (veya tamamlanan) fiziksel, gerçek dünya ortamının canlı, doğrudan veya dolaylı bir görünümüdür.

AR, kendi dünyamızın üzerinde var olduğundan, size normal yaşamınızda verilen kadar özgürlük sağlar. AR, mevcut gerçekliğinizi kullanır ve bir tür cihaz kullanarak ona ekler. AR, bir kulaklığa kafanızı tamamen geçirmenizi veya bu konuda özellikle bir kulaklık kullanmanızı gerektirmez.

Sanal Gerçeklik (VR)

Sanal Gerçeklik (VR), bilgisayar simülasyonlu gerçeklik olarak da adlandırılıyor. Gerçek bir ortamı taklit eden veya hayali bir dünya yaratan gerçekçi sesler, görüntüler ve diğer duyumları üretmek için gerçeklik kulaklıklarını kullanan bilgisayar teknolojilerini ifade eder. VR, kullanıcıları tamamen sanal bir dünyaya çekmenin bir yolu. Gerçek bir VR ortamı beş duyuyu da (tat alma, görme, koklama, dokunma, ses) devreye sokacak. Temel olarak, yüzünüze bir şey takarsanız ve onu açana kadar dışarıyı göremiyorsanız, bu gerçekliğe VR denir.

Karma Gerçeklik (MR)

Bazen hibrit gerçeklik olarak da adlandırılan Karma Gerçeklik (MR), fiziksel ve dijital nesnelerin gerçek zamanlı olarak bir arada var olduğu ve etkileşime girdiği yeni ortamlar ve görselleştirmeler üretmek için gerçek ve sanal dünyaların birleştirilmesidir.

Genişletilmiş Gerçeklik (XR)

Genişletilmiş Gerçeklik (XR), bilgisayar teknolojisi ve giyilebilir cihazlar tarafından üretilen tüm gerçek ve sanal birleşik ortamları ve insan-makine etkileşimlerini ifade eder. Genişletilmiş Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR), Karma Gerçeklik (MR) gibi tüm tanımlayıcı biçimlerini içerir. Başka bir deyişle, XR, üç Gerçeği (AR, VR, MR) tek bir terim altında bir araya getiren bir şemsiye olarak tanımlanabilir.

Haftaya metaverse evreninde bizi bekleyen riskler ve fırsatlarla devam edeceğim.

■ 5 duyunun bileşen neden bu kadar önemli?

İnsan, duyuları vasıtasıyla dışındaki evrenle iletişim kurar. Bu, fiziki tanımıyla 5 kısımdan oluşur. Her biri farklı boyutuyla bu iletişimi temin eder. Duyma; ses üzerinedir ve çoğu kültürde aklın, kulaktan geçtiği söylenir. Görme; evrenin görseline ulaşmak için hayatidir. Deri üzerinden dokunma; çok güçlü bir veri iletişim biçimidir bizim ile insanlar, nesneler arasında… Tat alma; bizi sadece lezzetle ödüllendirmez, aynı zamanda sağlığımızı korumak için zaruridir. Koku ise diğer farklı bir boyutla hayatımızdadır, tat alma ile beraber hareket ettiği bilinir.

Hiç merak ettiniz mi neden kadeh tokuşturulur? Bu konuda yapılan araştırmalar ve üretilen bilimsel tezlerden süzülen bilgi şudur; bir kadeh içindekini, görürsünüz ve rengini berraklığını anlarsınız. Tadarsınız, tadına varırsınız. Koklarsınız ki tadına daha derin varırsınız. Kadehi tutarak ona dokunur, ısısını hissedersiniz. Geriye sadece ses kalmıştır. O da ister istemez, 5 duyuyla bütünleşme arzusu ile kadehi tokuşturarak oluşturulur. Metaverse evreninden biyoverse (fiziki evren) ile metaverse (sanal evren) arasında gerçeklik algısı şayet mükemmelleştirilecekse, 5 duyuya aynı anda hitap eden teknolojileri aramamızın sebebi tam da budur.