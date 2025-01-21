Web siteniz örümcek ağı mı?

Son zamanlarda kullanmak durumunda olduğum birkaç internet sayfasının ne kadar kullanıcı dostu olmadığını ve zor kullanıldığını gördüm.

Bu da bana bazı işletmelerimizin internetteki sayfalarının olumsuzluklarını hatırlattı.

İş yapmaya çalıştığım bir sayfada başarısız olunca destek masasını arayarak yardım istedim.

Uzun uğraşlara karşın çözüm sağlayamadık ve destek masasındaki kişi, iletişimdeki yetersizliği nedeniyle sert sözlerime maruz kaldı.

Neden?

Tartışmaların sonunda ortaya çıkan durum ki bunu ben çözdüm, internet sayfasının mobil uygulaması ile bilgisayarda açılan uygulamasının farklı olmasıydı.

Bu nedenle de destek masasındaki kişinin gördüğü ile benim gördüğüm bir hayli farklı olmuştu.

İşletmelerimizin ciddi bir çoğunluğunun internetteki sayfaları oldukça uzun zaman önce hazırlanmış ve mobil uygulamalara uyumluluğu sağlanmamış. Buna hep rastlıyoruz.

Çözüm…

Bugün, artık cep telefonları günlük hayatımızda neredeyse bilgisayarların yerini alacak gibi.

İlk olarak düşünülmesi gereken, internet sayfalarımızın yenilenmesi ki buna gerçekten geniş bir açıdan bakmak gerekli. Zira başka bir sorun hem gelişen ve değişen program uygulamalarının eski uygulanmalarla hazırlanmış sayfaları açmakta güçlük çekmesi hem de sayfa açılım hızlarının düşük kalması.

Bir başka sorun da internet sayfalarında dolaşırken, sayfaların aşırı yüklenmiş olması nedeniyle hem açılım hızlarının düşmesi hem de arananın bulunmasının zorlaşması.

Zengin kapsam ve çekici içerik, yazılımın bulunduğu kendi bilgisayar ekranlarımızda çok cazip gelebilir. Ancak sayfamızın her ziyaretçisinin bağlantı hızının ve sayfada kalabilme sabrının farklı olduğunu düşünürsek, ziyaretçi sayımızın artmayacağı garanti gibidir.

Öte yandan, anahtar sözcüklerin belirlenmesi, genellikle sayfayı hazırlayan bilişimcilere verilen ipuçları ile yapılıyor.

Yapılmayan ise bu anahtar sözcüklerin ne kadar işe yaradıklarının doğrulanması.

Ayrıca tercüme edilen sözcüklerin ki genellikle makine çevirmesi ile yapılmaktadır, çevrildikleri dillerde gerçekten o sözcüklerle ifade edilip edilmediği de kontrol edilmemektedir.

Örnek olarak tartışılan metnin bir bölümünün bizleri, toplantımızın bütünlüğünü bozacak kadar kahkahalara boğan bir çevirisini paylaşmak isterim;

“…sigorta altındadır/...under the fuse.“

Öte yandan fenomen, “Piliç çevirme / Chicken translation” ifadesini de hatırlayalım.

Düzgün bir çeviri yaptırmak yerine, makine çevirisine bel bağlamanın getireceği ucuzluk ve yanlışlıklar, bizlere ileride çok daha pahalıya mal olabilecektir.

İşimizle ilgili özgün kendi fotoğraflarımızı kullanmak yerine, internetten toplama fotoğrafları kullanmanın da sitemizin değerini arttırmayacağın ve hatta işimizin gerçekliğini sorgulatabileceğini de düşünmeliyiz.

Sitedeki “Bize yazın” kutusuna yazarak cevap beklediğim bir işletmeden cevap gelmediğinde aramıştım. Çok dikkatli olmayan bir çalışan “Biz oraya pek bakmıyoruz” diyerek özür dilemeye çalışmıştı. Buna sanırım özrü kabahatinden büyük desek yeridir.

Arama motoru optimizasyonu, firma kimliği, site ziyaretçilerinin analizleri v.b. birçok konuyu da buraya dahil edebiliriz.

Sözün özü şu ki internette bulunan sayısız sayfa arasından sıyrılıp bulunabilmemizi sağlamak için onunla da sürekli ilgilenmek şarttır.