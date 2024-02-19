Yabancı sayısındaki azalma, nüfus artışını dibe çekti

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2023 verilerine göre Türkiye nüfusu binde 1,1 artışla 85,4 milyon kişiye ulaştı. Bu şimdiye dek gördüğümüz en yüksek nüfus olması açısından önemli olsa da; nüfus artış hızı binde 1,1 ile tahmin edilmeyen bir şekilde düştü. Nüfus artış hızının gerilemesinde ekonomik ve sosyal faktörlerin ne denli etkisi var bilemiyoruz ancak 2023’teki bu keskin yavaşlamanın asıl nedeni yabancı nüfustaki azalma. Geçen yıl Türkiye’de yaşayan yabancı sayısı önceki yıla göre 253 bin azaldı. Hatırlayacağınız gibi İçişleri Bakanlığı ülkede ikamet ya da çalışma izni ile kalan işgücünün izinlerinin yenilenmesi konusunda yılın ikinci yarısında daha seçici bir tutum izlemişti. Daha önce yabancı nüfustaki tek gerileme COVID-19’un başladığı 2020’de yaşanmış, o yıl yabancı nüfus 80 bin gerilemişti. Adrese dayalı nüfus sistemi yıl içi nüfus tespitinde, ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler ile uluslararası koruma kimlik belgesine sahip olan kişileri nüfusa dahil ederken; kurs, turizm, bilimsel araştırma vb. nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyelileri nüfusa dâhil etmiyor.



Dikkatinizi çekmek istediğim bir başka konu ise illerin uzun vadeli nüfus değişimleri. Türkiye nüfusu 2000- 2023 döneminde yüzde 32 yükseldi. Ancak sizin de tahmin edeceğiniz bazı iller var ki; bunların nüfus artışı Türkiye genelinin çok üzerinde. Listenin başında yüzde 110 artışla Yalova, yüzde 102 artışla Tekirdağ ve yüzde 88 artışla Antalya var. Hemen arkasından Kocaeli, Şanlıurfa, Gaziantep ve Muğla geliyor. Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’ndeki artış hem bu illerde ekonomik büyümenin getirdiği hem de İstanbul ve Bursa’da çalışıp bu illerde yaşamayı tercih edenlerin getirdiği bir artış. Antalya ve Muğla ise turizmdeki gelişme, büyükşehirlerde yaşamaktan vazgeçip buraya yerleşenlerdeki artış, önemli miktarda dış göç ve Covid-19 sonrasında bölgeye yönelik artan taleple açıklanabilir. Karşı taraftan ondan fazla ilimizin nüfusu ise artmak bir yana azalıyor. 2000-2023 arasında nüfusu en çok gerileyen illerin başında Ardahan, Yozgat, Kars, Çorum ve Erzurum var. Nüfusu gerileyen iller sadece Doğu Anadolu’dan değil. Tokat, Çorum, Sivas, Zonguldak, Kütahya, Yozgat ve Kırıkkale gibi Orta Anadolu, Karadeniz ve Ege’den de iller var.





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Şubat ayı sektörel güven endeksleri

Şubat ayı kapasite kullanım oranı

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