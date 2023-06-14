Yabancı yatırımcı kararsız

Para Politikası Kurulu’nun 22 Haziran’da yapacağı toplantıdan, özellikle yabancı kurumlar agresif bir faiz artışı bekliyorlar. Erken bir toplantıyla, politika faizinin artırılacağını düşünenler de var.

Görüştüğüm yabancı fon yöneticileri, Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan’ın göreve başlamalarını olumlu buluyorlar. Tabii ekonomi politikasında nasıl bir değişim olacağını da merak ediyorlar. Türkiye ekonomisinin dış kaynak ihtiyacı ortadadır. Yabancıları buraya çekmek gerekiyor. Açıkçası bu kur ve faiz politikasıyla daha fazla yürümezdi. Seçim sonrasında dolar kuru biraz serbest bırakıldı. Faiz de artacaktır. Tabii piyasanın beklediği ölçüde bir artış olur mu, emin değilim. Yüzde 25-30 politika faizini, Cumhurbaşkanı’na anlatmak zor olabilir. Para politikasında daha çok sözlü yönlendirmeyle ilerlenebilir.

Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçiminin rüzgârıyla, yerel seçimlerde İstanbul’u ve Ankara’yı kazanmak isteyecektir. Seçim öncesinde sıkı maliye politikasına geçmek kolay olmaz. Şimşek’in ekonomi politikasına dokunuşları olur. Majör değişimler seçim sonrasına kalabilir.