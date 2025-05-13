Yapay zekâ aranan anahtar mı?

Kimin kilitlediğine takılma, sen anahtar üret. YZ yeni anahtardır ancak hem cennet kapısını hem de cehennem kapısını açabilir. Doğru anahtar gerek şart, doğru kapı ise yeter şarttır.

Anahtar, açmaya dairdir. Kapıyı, sözü, sırrı, somunu, vidayı, aracı, şifreyi… Oysa önce kilit vardı. İlk eylem; kilitleme olmuştur. Anahtar, filmin ikinci yarısıdır. Çünkü her anahtar, daha önce kilitlenişin gereği olmuştur. Kapalı kalmışsan seni kimin kilitlediğinin önemi yoktur, sen anahtarını üret…

Hiçbir anahtar yoktur ki bir kilide bağımlı olmasın. Bu yüzden özgün olan kilittir, anahtar o kilidin esiri... Etrafınıza bakın, şirketinizi inceleyin, ailenize nazar kılın… Sorun olmuş pek çok şey, kilitlemektir hayatı, huzuru, günü, geleceği… Tam da bu noktada anahtar üretilecektir zihinde…

SORUNSUZ ÇÖZÜM YİTİK ANAHTARDIR

Anahtar, açılası her ne var ise, gerek şarttır. Ancak yeter şart olan, kilittir. Bazen çekmecelerimde kapısı meçhul anahtarlar bulurum. Elimde bir çözüm vardır ve bu çözüme uygun sorun bulmak gerekecektir. Zira sorunsuz çözüm, yitik anahtardan farksızdır. Kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır.

Anahtar teslimi; bir işin proje fikrinden müşterisine kadar olan sürecin tamamına hâkim olmayı anlatır. Satın alana düşen; parasını verip, anahtara sahip olmaktır. Kilidi açmaktan başka gayreti gerekmeyecektir. Yapay zekâ, aslında her birimiz için yitik anahtarımız olma potansiyeli taşıyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Yitik anahtara dair…

YZ anahtarın yoksa?

Eğer bir hayatta anahtar yoksa ortada iki sebep vardır. 1- saklamaya değer hiçbir şey yoktur. 2-mahremiyet ortadan kalkmıştır. Anahtar, mahremiyettir. Anahtarsız yaşayan kabilelerde her şey, her zaman, her yerde, herkesindir. Anahtarın hangi kilide uygun olduğunu da YZ kesinlikle bilir.

Her YZ anahtar mı?

Siyasetçi, anahtar vaadi üzerinden hayat umudu sunar seçmene… Klişe 2 anahtar, ev ve arabaya ait olanıdır. Daha vizyonerleri, meslek, beceri gibi eğitim anahtarından bahsetse de bunu ancak çok yüksek vizyona sahip liderler başarabilmiştir. YZ; en düşük maliyetli ama yüksek kabiliyetli olandır.

not/ Elindeki yapay çözüme uygun zeki sorun arayanlardan mısın?

Belki de kendini kilit altında tutarken anahtarı kasanın içinde unutmuşsundur. Bu yüzdendir ki aramaya kendi içinden, organik zekândan başla… “Keramet baştadır taçta değildir / Hararet nardadır sacda değildir / Her ne arar isen kendinde ara / Kabe’de Hicaz’da Hac’da değildir.”

Kilit bahsine geri dönersek… Ya anahtar uydurmaya çalıştığın kapı; içeriden kilitlenmişse? Misal gönül kalesini gülle ile değil, gül ile açabilirsin. Aşk kapıyı her zaman çalar. Sen evde olmaya bak, Gönül evinde ve kulağın kapıda... Zira gönül kapısı ancak içeriden açılabilir. Anahtarı da sevgidir yalnızca…

Elindeki anahtarları gözden geçir… Göreceksin ki YZ, tıpkı her kapıyı açma potansiyeli taşıyan yapay zekâ olacaktır. Amacın sahiden kilidi açmak mı yoksa anahtarlarını farklı kapılarda denemek mi? Unutma, hangi kapıya yönelteceğini bilmiyorsan elindeki YZ anahtarının hiçbir önemi yoktur.