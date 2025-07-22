Yapay zekâ geldi hanım!

Yapay zekâ… Son birkaç yıldır daha yoğun bir şekilde hayatımızın birçok alanına dahil oldu. Adı üstünde yapay ve zekâ. Üreten yine bir insan. Bir insan aklı gibi çalışıyor. Verilen tüm komutları, harfi harfine uyguluyor.

Hiçbir şey doğal değil tabii. Duygu yok, empati yok, düşünce yok. Her şey sanal alemde oluşuyor ve yazılan kodlara göre hareket ediliyor. Özellikle bu anlamda yazılım ve bilişim uzmanları da çok çalışıyor. Hayatımızda yaptığımız birçok işi, yapay zekâ ile oluşturulan kodlarla gerçekleştireceğimizi görüyoruz.

Bunu bazı kurumlar ve şirketler de görüyor. Son zamanlarda gerek personel sayısı ve işçilerin yetkinliğine göre yapılacak işler, gerekse de şirketlerin devamı ve olası riskleri barındıracak çalışmalara ağırlık veriliyor.

Vatandaş sahte video ve reklamlar ile dolandırılıyor

Yapay zekâ üzerinden; sahte videolar, görüntülü konuşmalar, finansal bilgileri kullanarak yatırım yaparak kısa yoldan para kazanma amacıyla vatandaşlar dolandırılabiliyor. Bunun gibi yanıltıcı beyanlarla kişilerle iletişim kurarak, IBAN ve banka hesap bilgilerine ulaşılıyor.

Vatandaşın, mağdur edilmesini önleyecek tedbirlere yönelik programlar üzerinden işletmeler, kurumlar ve bankalar da bu konuya yoğun bir mesai harcıyor. Yakın zamanda, insan görünümlü robotlara da çok ihtiyacımız olacağı görülüyor.

Bu tür dolandırıcılık ve dijital mecra üzerinden sosyal medya ve yatırım danışmanlığı, telefon, internet ve sanal para kullanımı gibi şüpheli telefon aramalarıyla kişilerin finansal bilgilerine ulaşıp, haksız para kazancının da önüne geçilmesi, vatandaşın mağduriyet yaşamaması için Ticaret Bakanlığı resmi internet sayfasında, yapay zekâ dolandırıcılığını önlemek adına, bir takım tedbirlere yönelik 3 Temmuz 2025 tarihinde bir duyuru yayınladı.

Kamu dolandırılmalara karşı vatandaşı uyarıyor

Yapay zekâ aracılığıyla, dijital ortamda sunulan sahte videolarla, ekranlarda sıklıkla gördüğümüz kamuoyu gözetiminde güven uyandıran kişilerin yatırım tavsiyesi izlenimini veren bu paylaşımların, dolandırıcılık olduğu anlaşılıyor. Bu konulara dikkat çekiliyor ve vatandaşlarımız uyarılıyor.

Bir diğer konu ise yatırım danışmanlığı ve yüksek kazanç vaatleriyle vatandaşın mağdur edilmesi ve dolandırılması. Bu konuda da vatandaşlardan gelen şikâyetlerin artmaya başladığı görülüyor.

Yapay zeka dolandırıcılığı ile banka hesaplarınız da risk altında

Son zamanlarda; her geçen gün vatandaşın telefonuna hesabınız bloke edildi, hesaba para yatırın ya da linke tıklayın gibi tanımadığımız şüpheli numaralardan iletiler geliyor. Sosyal medyada görüntüler kullanılarak, para transferi yapılabiliyor. IBAN ve banka hesap bilgileriniz istenerek vatandaşlar, siber güvenlik tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Sıklıkla internet, telefon, whatsapp, instgram ve birçok sosyal mecra aracılığıyla telefon ve mesajlar alıyoruz. Kamu kurumları da bu tehlikelere karşı tüketicilere; mesaj ileterek ve duyuru yaparak herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için uyarılarda bulunuyor.

Telefonlara şüpheli kişilerden gelen linklere tıklanmaması, gelen her telefonun açılmaması, banka hesap bilgilerinin kimseyle paylaşılmaması özellikle cep şube uygulamaları üzerinden yapılacak finansal hareketlere, çok dikkat etmek gerekiyor.

Yapay zekâ üzerinden dolandırıcılıkta, sınır tanımayan uygulamalar her geçen gün artıyor. Kurumların vatandaşı koruyan önlemler alması, bu tür tehlikelerle karşı karşıya gelecek olan vatandaşa güvence sağlayacaktır.

Sosyal medya üzerinden gelen hiçbir linkin tıklanmaması çok önemli ve bu platformlardan gelecek olan hiçbir bilgiye itibar edilmemeli.

Yapay zekâ nedeniyle tüketicilerin mağduriyetinin giderilmesi için önlem alınması gerekiyor. Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, tüketici dernekleri ile koordinasyon kurularak, tüm riskler göz önüne alınarak, değerlendirme yapılabilmeli. Yaşanacak olumsuzluklara karşı uyanık olunmalı. Her an sizin kapınızı da çalan, bir yapay zekâ dolandırıcısı olabilir!