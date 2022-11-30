“Yapay zekayla başa çıkacak nesiller eğitilmeli”     

Finlandiya’nın ünlü televizyon yapımcısı Saku Tuominen, 2017’de eğitimin tüm dünyada inovatif çözümlere ihtiyaç duyduğu görüşünden yola çıkarak, HundrED adında bir organizasyon kurar. HundrED’ın misyonunu, dünya genelinde eğitim inovasyonlarını desteklemek, yaygınlaştırmak vardır. Finlandiya’da yeni medya ve pazarlama eğitimleri üzerinde uzmanlığı olan Tuominen, kısa sürede organizasyonunu farklı kıtalarda eğitim uzmanlarının dikkatini çekecek projelerle güçlendirir. Öyle ki HundrED, daha 2017 bitmeden “eğitimde yüzyılın hareketi” diye anılmaya başlar. Şu anda 100 ülkede 1.040 elçisi olan geniş çaplı bir organizasyon.

Türkiye ilk kez listede

2017’den bu yana HundrED, 180 eğitim uzmanının dahil olduğu büyük bir danışma kuruluyla dünya genelindeki eğitim gelişmelerini inceliyor. En iyi inovasyonları seçiyor. Geçtiğimiz haftalarda, 2022’de listeye yeni eklenen inovasyonlar açıklandı. İlk kez Türkiye’den de bir isim bu listede yer aldı.

2008’de Garanti BBVA tarafından kurulan ve odağına öğretmenleri alan Öğretmen Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV) Genel Müdür Vekili Arzu Atasoy, listede yer alan kuruluşların ilan edildiği törene katılmak üzere Finlandiya’ya gitti. Atasoy ile ayağının tozuyla İstanbul’da bir araya geldik. “Finlandiya’da bize dediler ki; artık eğitimle ilgili araştırılacak her şey araştırıldı. Bundan sonra iyi örnekleri paylaşmaya ihtiyaç var. ÖRAV’ın getirdiği model de 3 bin 488 yenilik arasından incelenerek, bu iyi hikayeler listesine girdi” diye özetledi. Anlattığına göre; HundrED, 2023’te yayınlayacağı İnovasyon Raporu’nda ÖRAV’a yer verecek.

eKampüs ile erişilebilir oldu

ÖRAV’ın amaç tanımında, “Öğretmenlerin, geleceğe yön veren kuşakların çağdaş ve sağlıklı bir dünya yaratabilmeleri için yetiştirilmesinde liderlik etmelerine katkı sağlamak” var. Yüzyılın gerektirdiği zihinsel, sosyal, duygusal ve dijital becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesi için öğretmenlerin sürekli gelişmeleri gerektiğinden yola çıkarak modeller kurguluyorlar. Bugüne kadar 81 ilde 260 binden fazla öğretmene ulaşmış durumdalar. Bu eğitimlere katılacak öğretmenler ise uzmanlardan oluşan bir danışma kurulu tarafından seçiliyor. Ardından aldıkları eğitimleri, meslektaşlarına ve öğrencilerine aktarıyorlar.

“eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu” ile ÖRAV eğitimleri erişilebilir hale geliyor. Son verilere göre platformun 55 binden fazla kullanıcısı var. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’ne de entegre olan eKampüs, bu sayede 1,2 milyon öğretmene doğrudan erişim imkanı sağlıyor.

“Sosyal ve duygusal becerilere odaklandık”

Türkiye’deki eğitim sisteminin başarısıyla ilgili birçok araştırma,istatistik yayınlanıyor. Bunların birçoğunda matematik, fen gibi somut bilimlerle ilgili gelişim ortaya konuluyor. Ancak her şeyde olduğu gibi eğitimde de bir dönüşüm söz konusu. Arzu Atasoy, “Bu dönüşümde ÖRAV’ın takviminde ne var?” sorusuna net yanıt veriyor: “OECD raporları gösteriyor ki; çocukların okuduklarını algılama, sorgulama, muhakeme yapma gibi konularda sorunları var. Kolektif düşünme ve hareket etmeyi, farklılıkları yönetmeyi öğrenmeliler. Empatiyi öğrenmeliler. Yoksa bu halleriyle yapay zeka ile başa çıkmaları mümkün değil. Teknoloji, algoritmik olarak benzerlikleri buluşturuyor. Bu çocukların benzerliklerin dışına çıkıp, farklılıkları görebilmeleri gerekiyor. Bunun için bilgi okur-yazarlığı önemli. ÖRAV, sosyal ve duygusal becerileri artıracak eğitim modellerine odaklandı.” Bilgi okur-yazarlığı alanındaki projelerde işbirliği arayışında ÖRAV. Atasoy, refahın sadece ekonomi değil, psikolojik iyilik hali olduğunun da altını çizerek, “Toplumların iyilik hali üzerinden yaratıcılıktan bahsedilen bir çağdayız. Bu çağın nesillerini yetiştirecek öğretmenlere odaklandık” diyor.