“Enerji ve suyu az tüketen cihaz istiyoruz”

Arçelik, fırın üretimine 70’lerin sonlarında başlamış. “Kullanıcının ihtiyaçlarına göre en donanımlı fırınları nasıl üretiriz” arayışına girilince, aşçılarıyla ünlü Bolu’da dev bir pişirici fabrikası kurmaya karar vermişler. 110 bin metrekarelik kapalı alana sahip Bolu fabrikası bugün, Avrupa’nın tek çatı altında üretim yapan en büyük pişirici tesisi. Direkt olarak 2 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. 20’den fazla yan sanayi kuruluşuyla çalıştıkları için Bolu’da toplam istihdamın yüzde 30’unu gerçekleştiriyor.

Arçelik’in pişirici inovasyonunda aşçılarla direkt temasta olma yaklaşımının bir ayağı da Bolu fabrikasının içinde kurulan The Kitchen adındaki uygulama mutfağı olmuş. Burada 2019’dan bu yana Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle “Geleceğin Şefleri” adındaki proje yürütülüyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda 300 öğrencinin katıldığı bir yarışma da yapıldı.

The Kitchen’da Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı ile Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız ev sahipliğinde yeni nesil fırınları inceledik. Son dönemlerin trend ürünü “airfryer” özelliğini içinde barındıran fırınlardan, su buharı hazneli ekmek fırınlarına, yemek tarifi veren pişiricilere kadar birçok yeni özellikte ürün gördük. Belli ki yeni trendler Ar-Ge ekibinin ajandasında.

Satışların yüzde 51,6’sı enerji verimli ürünlerden

Arçelik trendi yakalamak için pazar araştırmalarına sık sık başvuruyor. En son yaptıkları Mutfak Araştırması’nın sonuçları The Kitchen’da Akın Garzanlı tarafından açıklandı. 12 ildeki bin 500’den fazla tüketiciye “Nasıl bir mutfak istiyorsunuz?” diye soran Arçelik, üç ana taleple karşılaşmış: Enerji verimliliği, dayanıklılık ve kalite.

Akın Garzanlı, “Tüketicilerin yüzde 96’sı, sürdürülebilir, dayanıklı mutfak ürünleri istiyor. Örneğin yiyecekleri daha uzun süre taze tutan buzdolabı talep ediyor. Burada inovasyon öne çıkıyor. Arçelik olarak 2022’de sattığımız ürünlerin yüzde 51,6’sı enerji verimli ürünlerdi” dedi.

Akın Garzanlı’nın paylaştığı verilere göre araştırmaya katılan her 10 kişiden 7’si, geleceğin mutfağını enerji ve su verimliliği yüksek cihazların bulunduğu bir alan olarak görüyor. Tüketiciler bir mutfak aletinde en önemli unsurun enerji verimliliği olduğunu düşünüyor. Bunu kalite ve dayanıklılık takip ediyor. Mutfak araştırmasına göre tüketici enerji ve su verimliliğine önem veriyor ama bu konuda yeterince bilgiye sahip değil. Akın Garzanlı da bu konuda farkındalığı artırmaya odaklı çalıştıklarının altını çizdi. “Her 10 kişiden 6’sı enerji ve su tasarrufu yapabilen ürünlere yüzde 30 daha fazla para ödemeye hazır olduğunu söylüyor” diyen Garzanlı, bütün yeni malzeme geliştirme, inovasyon çalışmalarının odağında sürdürülebilirlik olduğunun altını çizdi.

Yıllık 6,7 milyon pişirici üretme kapasitesine sahip

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız da Bolu’daki fabrikanın üretim ve ihracatına yönelik verileri paylaştı. Fabrikanın yıllık 6,7 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Bayız, halen bunun 6,5 milyon adedini gerçekleştirdiklerini anlattı. Bayız, “5 kıtadaki 122 ülkeye ihracat yapılan Bolu fabrikamızla Batı Avrupa’da fırın üretiminde lideriz. Hedefimiz Türkiye’nin dünya mutfak aletleri pazarından aldığı payı daha da üst seviyelere çıkartmak” dedi.