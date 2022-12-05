200 yaşında bir Borusan için üç ayaklı dönüşüm planı!

Borusan Holding’in kurucusu Asım Kocabıyık, 1944’te babasının kurduğu İstikbal Ticaret’te iş hayatına atıldığında henüz öğrenciydi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne devam ediyordu. Sanayideki ilk yatırımı ise 1958’de Borusan Boru Sanayi oldu. Arkasından 1960’ta Kerim Çelik geldi.

Bugün Borusan’ın yedi sektörde faaliyet gösteren 14 şirketi var. 2021’de 47 milyar TL’lik ciro açıkladılar. Yatırım takvimine göre 2024’e kadar 12 milyar TL’lik yeni projeler hayata geçirilecek.

Borusan’ın gelecek takvimindeki ana başlık sürdürülebilirlik. Geçtiğimiz günlerde Entegre Faaliyet Raporu’nu Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, 2021 boyunca yapılanların yer aldığı uzun listenin hedefini tek cümleyle özetledi: “200 yaşında bir grup olmak istiyoruz.”

Tüm genel müdürler dönüşüm elçisi

200 yılı deviren bir şirket olmak, sürdürülebilirlik felsefesinin de ana motivasyon kaynaklarından. Nursel Solmaz Ateş, sürdürülebilirliğin en önemli ayaklarından birinin kültürel dönüşüm olduğunu söyledi. Üç odak noktası belirlenmiş: İnsan, iklim, inovasyon.

Mutlu insanlarla çalışmak, şirketin önem verdiği konulardan biri. Kültürel dönüşümün elçileri tepe yöneticileri olmuş. Ateş, “Genel müdürlerimizin tamamı dönüşüm elçileri oldu. Eğitim aldılar. Sonra onlar genel müdür yardımcılarına aktardı. Gerçek bir dönüşüm olması için en tepeden başladık. 10 bin çalışanın yüzde 30’una dokunduk. Eşitlik olmazsa olmazımız. Hayatın her alanında eşitlik konusunda derinliği artırmak için Borusan Eşittir Atölyeleri tasarladık. Cinsiyet eşitliği de önemli başlıklardan. Çalışanlarımıza, çocukları 5,5 yaşına gelene kadar bakım ücreti desteği veriyoruz. Vinç operatörlüğünden, yetkili serviste ustalığa kadar kadın istihdamının artırılması için projeleri hayata geçiriyoruz” diye özetliyor insan başlığında yapılanları.

2030’de sıfır karbon hedefi

Ateş, iklim başlığında neler yapıldığını anlatırken yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar dikkat çekti. Ateş’in verdiği bilgilere göre Borusan Holding, 2021’de 287 bin karbon emisyonu üretmiş. Hedef 2030’da karbon emisyonunu sıfırlamak. Bunun için hem tasarruf projeleri hayata geçiriliyor hem de yenilenebilir enerjiye yatırım yapılıyor. Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Solmaz Ateş’in anlattıkları etkileyici: “2021’de yenilenebilir enerji ve emisyon azaltımı projeleriyle yaklaşık 1,3 milyon ton CO2e emisyon salımını engelledik.

Borusan EnBW Enerji şirketimizde hibrit tesis projemiz üzerinde çalışıyoruz. Tamamı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşan 720 MW’lık bir kurulu gücümüz var. Yeni kurulacak 94 MWp gücündeki Saros GES ve sahip olduğumuz RES lisanslarıyla toplam portföyümüz 935 MW olacak. 2024’e kadar 157,1 milyon dolarlık yatırım planımız var. Bunun 53 milyon doları hibrit tesis için kullanılacak. Ayrıca Borçelik, çelik sektörüne özel standardizasyonu hedefleyen dünyanın ilk organizasyonu Responsible Steel’e üye olarak kabul edildi. Üretimimizi bu standartlara göre gözden geçirerek sürdürülebilirlik konusunda prestijli Responsible Steel sertifikasını almayı hedefliyoruz.”

Sürdürülebilir fayda için fon kuruyorlar

İnovasyon başlığı altında da ciddi bir yatırım planı var Borusan Holding’in. Nursel Solmaz Ateş, bunun için "Sürdürülebilir Fayda Programı”nı devreye aldıklarını söyledi. Program kapsamında iklim ve insan konularında inovatif fikri olan girişimler desteklenecek. Programa 100’ün üzerinde başvuru geldiğini belirten Ateş, seçilecek dört projeye 200 biner TL’lik destek verileceğinin altını çizdi.

Ayrıca yeni kurulacak bir şirketin de haberini verdi: “Bir girişim sermayesi şirketi kurmak üzere hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Sürdürülebilir Fayda Programı’nı Impact Hub işbirliğinde yürütüyoruz. Buradan seçilen projelere altı ay fon sağlayacağız. Mentörlük hizmeti de vereceğiz. Girişim sermayesi şirketimizle bu alandaki inovatif fikirlerin yatırımcısı olmak istiyoruz. Şu anda şirketin fon yöneticisini arıyoruz.”