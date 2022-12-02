Lokman Hekim Üniversitesi ve Sanofi güç birliği yaptı

Sağlık sektörü, inovatif girişimciliğe damgasını vuruyor. Bu alanda üniversitelerle özel sektörün işbirliğinde gerçekleşen projeler ise her zamankinden çok. Son olarak Sanofi, 2019’da sağlık alanında çözümler geliştiren girişimcileri desteklemek üzere başlattığı PharmUp programı için önemli işbirliklerine imza attı.

Program kapsamında 2022’de hayata geçirilen PharmUp Hub platformunun dijital sağlıkta öne çıkan inovasyon ara yüzlerinden biri olması hedefleniyor. Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk’ün hedefi bu platformu çok ortaklı, multidisipliner alanlardan uzmanların emek verdiği bir alana dönüştürmek. Bunun için de yeni işbirliklerine açık olduklarını belirten Öztürk, iki önemli buluşmanın haberini verdi.

LHUSTEK kapılarını açıyor

Cem Öztürk’ün açıkladığı işbirliklerinden biri Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi (LHUSTEK) ile yapıldı. İmzalanan işbirliğine göre PharmUp Hub girişimcileri Lokman Hekim Üniversitesi’nin laboratuvarları, atölyeleri ve diğer çalışma alanlarından yararlanabilecek. Ayrıca Sanofi Türkiye ve LHUSTEK, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı hibe programlarında, Erasmus Plus ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programı başvurularında proje ortaklığı yapacak. Bu kapsamda yürütülen proje konsorsiyumlarında da ortak hareket edebilecekler.

LHUSTEK de biyoteknoloji, nanoteknoloji, giyilebilir teknolojiler, tıbbi cihaz, Drone/İHA, yapay zekâ, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, konvensiyonel ilaç, genetik, sağlık ve ilaç yazılımları gibi başlıklarda girişimcilik yarışmaları, tasarım maratonları gibi etkinlikler gerçekleştirecek.

Cube Incubation, PharmUp’a kapılarını açtı

PharmUp Hub’ın bir diğeri işbirliği ise Teknopark İstanbul’la imzalandı. İmzalanan stratejik işbirliği anlaşmasına göre iki kuruluş bilgi, danayim, altyapı ve yetenek havuzunu paylaşıma açacak. Sanofi Türkiye, Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation’ın hizmetlerinden faydalanacak. Ayrıca Teknopark İstanbul, Sanofi Türkiye’nin ihtiyaç duyabileceği girişim özelliklerinin belirlenmesine ve başvuran girişimlerin değerlendirilmesine destek olacak. Sanofi Türkiye’nin seçeceği girişimlere altyapı imkânı, ofis desteği ve mentorluk hizmeti de sunacak.

“Çağın serveti bilgi”

Nişantaşı Üniversitesi’nin kurucusu, Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal, “+1 Kendine Değer Katabilmek” adındaki ikinci kitabını yayınladı. Destek Yayınları’ndan çıkan kitabın tanıtım toplantısında konuşan Uysal, “Bu kitapta kendi deneyimlerimden yola çıkarak ‘artı 1’ olmanın yollarını anlatıyorum. Hedef kitlem gençler gibi görünse de aslında, henüz kendi yeteneklerinin farkında olmayan herkes” dedi.

Önceki kitabı “5.0 Önde Başlamak”ta; geleceğe dair zihin açıcı sorular sorup yanıtlar vermeye çalıştığını söyleyen Levent Uysal’a göre, doğduğumuz coğrafyanın ötesine geçmek mümkün. Bunun için yeteneklerimize odaklanmamız gerektiğini ifade eden Uysal, +1 değer yaratmanın yollarını şöyle özetliyor: “Yeteneğinizi keşfetmeniz için çok araştırmalı, çok soru sormalısınız. Yeteneklerinizden emin olmadan değerinizin farkına varamazsınız. Değer katmanız için önce kendi değerinizin farkında olmanız gerekiyor. Ben kişisel olarak okulda her yıl 25 projeye destek vererek gençlerin kendilerini keşfetmelerini kolaylaştırıyorum.”

Geliri UN Women’a bağışlanacak

“+1 Kendine Değer Katmak” kitabı, ilk aşamada 20 bin basılacak. Dr. Levent Uysal, kitabın geliriyle de değer yaratılacağının altını çizdi. Uysal’ın verdiği bilgilere göre kitabın geliri Mehmetçik Vakfı ile UN Women Programı’na bağışlanacak. Uysal, kişisel gelişim kitapları serisinin devam edeceğini, bir sonraki çalışmada uzayın inceleneceğini ifade etti.