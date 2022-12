‘Bu çanta eğitimini yarıda bırakan gençlerin’

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 55 yıl önce tam bir seferberlik ruhuyla gençlere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için kurulmuş. 55 yıldır TEV’den burs alan binlerce genç, kendilerini ayrı bir ailenin üyesi olarak görüyor. Aralarında dünyaca ünlü bilim insanı ve sanatçı var. Zaman zaman destek verilirse yetenekli gençlerin nasıl fark yaratabileceğine ilham olmak için etkinliklere katılıyorlar.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, iflah olmaz bir işkoliklikle aynı seferberlik ruhunu bugün de taşıdıklarını söylüyor. Taşkı, 2022’yi “rekor yılı” olarak özetledi. Geçen yıl 9 binlerde olan bursiyer sayısı 12 binin üzerine çıkmış. Ancak odağında dokunulamayan gençler var. Belki İstanbullular görmüştür. Mecidiyeköy’de iki metre boyundaki dev kırmızı sırt çantası, dikkatlerden kaçacak gibi değil. Bunun yanında TEV’in sosyal medya hesaplarında, bütün tanıtımlarında boy boy bu dev çantanın yanındaki şu soru da dikkat çekiyor: Bu çanta kimin?

Banu Taşkın’la konuştuğumuzda üzülerek yanıt veriyor soruya: Bu çanta, Türkiye’de 2022’de her beş üniversiteliden üçüne ait. Rakamlara, raporlara aşina bir STK oldukları için böyle bir yanıt anormal değil. Şöyle açıklıyor Banu Taşkın bu durumu: “Pandemi eğitimde eşitsizlikleri derinleştirdi. Ekonomik sıkıntılar ve işsizlik gençlerin eğitimlerine devam etmelerini zorlaştırıyor. 2021’deki araştırmada her beş üniversiteli gençten biri eğitimini bırakmak zorunda kalmıştı. Buna içimiz acırken, 2022’deki araştırma, sorunun daha da derinleştiğini gösterdi. Bu yıl her beş üniversiteliden üçü, okulu bıraktı. Çünkü çoğu iş bulmak zorunda kaldı, çalışıyorlar. Bu çanta, okulu bırakmak zorunda kalan o üniversitelilere ait. Biz de diyoruz ki; yarıda kalmasın. Bu gençlere destek verelim, çantalarını alıp kampüsün yolunu tutsunlar. Çantalar sahipsiz kalmasın.”

Dev kırmızı çanta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği iki işlek meydanda sergilenecek. Şu anda Mecidiyeköy’de. Daha sonra Kadıköy’e gidecek.

TEV’e bu yıl burs için 50 bin başvuru gelmiş. Bursların yüzde 73’ü bağışçılar tarafından fonlanıyor. Banu Taşkın, burslar dışında bu gençlerin gelişimleri ve kendilerini değerli hissetmeleri için de projeler tasarladıklarını anlatıyor. Örneğin McKinsey ile tasarlanan aplikasyon uygulaması, 2023’te hayata geçecek. İndirimlerden, eğitim ve konser fırsatlarına kadar birçok alanda TEV bursiyerlerine ayrıcalıklar tanıyan bir platformun yazılımı üzerinde çalışılıyor.

Boyner, “Zanaat X” ile kültürel sürdürülebilirliğe odaklandı

Boyner, Kalamış Otel’de ilginç bir sergiyi sanat ve zanaat meraklılarıyla buluşturdu. Bir yanda Kapalıçarşı’nın adı ülke sınırlarını aşan, yaprak üzerine tezhip sanatının ustası Nick Merdenyan, diğer yanda çini sanatçısı Ebru Camkıran vardı. Bir yanda Mardinli bakır ustası Ebu Burak’ın eserleri, diğer yanda minyatür sanatının masalcısı Özcan Özcan’ın tabloları ışıldıyordu.

Türkiye’nin kültürel zenginliğini, çeşitliliğini anlatmak için “Bizim Tarzımız Güzel” sloganıyla bir süredir projeler yürüten Boyner bu kez yine bu kapsamda “Bizim Kültürümüz Güzel” dediği bir sergiye imza atmıştı.

Bu sergiyle neler hedeflendiğini Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan güzel özetliyor: “Bu sergi ‘Zanaat X Boyner’ adındaki projemizin duyurusu niteliğinde. Bu topraklarda doğan sanatı ve kültürel değerlerimizi desteklemeyi sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. İki sene önce milletçe sahip olduğumuz değerlere vurgu yaparak ‘Bizim Tarzımız Güzel’ demiştik. Şimdi de bu yolculuğa ‘Bizim Kültürümüz Güzel’ diyerek devam ediyoruz. Zanaat X Boyner projesinde birbirinden değerli zanaatları icra eden ustalarımız yer alıyor. Her biri hayat verdikleri, ömürlerini adadıkları zanaatların gönülden temsilcisi ve ülkemizi alanlarında temsil eden büyük ustalar. Bu zanaatların ve kültürel zenginliğimizin geleceğe, özellikle de genç nesillere aktarılabilmesi bizim için oldukça değerli.”

Zanaat X Boyner’in ilk ayağında tezhip sanatçısı Ayşegül Devecier, çini sanatçısı Ebru Camkıran, bakır sanatçısı Ebu Burak, ahşap oyma sanatçısı Galip Ağırkaya, camaltı sanatçısı İbrahim Boz, sanatçı Nick Merdenyan ve minyatür sanatçısı Özcan Özcan’a ait 100 eser bulunuyor. Zanaat X Boyner seçkisi, kar amacı güdülmeden boyner.com.tr’de sanatseverlerle buluşuyor ve satışa sunuluyor. Proje kapsamında ayrıca her ustayla çekilen 15 dakikalık belgesel niteliğindeki film de yayınlanarak, söz konusu zanaatlarla ilgili farkındalık yaratılması hedefleniyor.