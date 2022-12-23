İsviçre’deki ‘Hidrolik Kule’yi Türkiye’ye getirme planı

Sıhhi tesisat alanında yılda 70 patent alan İsviçre merkezli Geberit için Türkiye, hızlı büyüyen pazarlardan. 150 yıllık markanın Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer, Ekim 2022 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 oranında büyüme yakaladıklarını belirtirken, bunun arkasında vitrifiye ürünlerinin pazara girmesini gösterdi.

2018’de Sanitec’in satın alınmasıyla global pazarda farklı bir yer edindiklerini vurgulayan Algıer, Türkiye pazarındaki büyümenin dikkat çekici olduğunu belirtti. İsviçre’deki bir yıllık çalışmanın ardından Türkiye’ye özel “taharet musluğu” bulunan klozetleri de pazara soktuklarını anlatan Algıer, bu yatırımla tüketicilerden büyük ilgi gördüklerinin altını çizdi. “Hayalim, Avrupa’da satılan vitrifiye grubu ürünlerin Türkiye’ye de gelmesiydi. Türkiye’deki Pazar başarımız sayesinde İsviçre’yi buna ikna ettik ve hemen etkisini gördük” diyen Algıer, şimdi yeni bir proje için kolları sıvamış durumda.

Ufuk Algıer, “Amacım İsviçre’yi Hidrolik Kule’nin aynısını Türkiye’de yapmaya ikna etmek. Bunun bulunduğumuz pazarda da büyük katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

Dört katlı yaşayan kütüphane

Algıer’in hedefi iç piyasada yakalanan büyümenin ivmesiyle Türkiye’deki tesisat dünyasına büyük bir eser kazandırmak. Türkiye Genel Müdürü, İsviçre’de bulunan ve dünya genelinde sıhhi tesisatçıların yaşayan kütüphane olarak nitelendirdikleri Hidrolik Kule adındaki binanın birebir aynısını Türkiye’de yapmayı planlıyor. Algıer bu planını şöyle açıkladı: “Hidrolik Kule, 12 metre yüksekliğinde dört katlı hareket halinde bir bina. Hareket halinde çünkü bir binadaki hidrolik sistemde olabilecek bütün senaryolar gerçek anlamda burada izlenebiliyor. Atık su ve çatı drenajı gerçek yaşamdaki hataları ve doğrularıyla gösteriliyor. Turuncu sular hataları, mavi su ise doğruları gösteriyor. Dışarıdan bakıldığında binadaki tüm senaryolar izlenebiliyor. Benim amacım İsviçre’yi bu binanın aynısını Türkiye’de yapmaya ikna etmek. Bunun bulunduğumuz pazarda da büyük katkısı olacağına inanıyorum. Şu anda bir üniversiteyle de görüşme halindeyim. Sanırım üniversitemi buldum.”

Üniversite öğrencileriyle yakın temas

Türkiye’de üniversitelerin mühendislik bölümlerinde tesisat derslerine girdiklerini söyleyen Ufuk Algıer, şimdi de mimarlık ve yine mühendislik fakültelerinde ders vermek üzere yola çıktıklarını anlattı. Çukurova ve Başkent üniversiteleriyle projenin ilk adımlarını attıklarını dile getiren Algıer, “Üniversitelerden duvar arkası ürünlerin nasıl çalıştığını gösterebileceğimiz sergi alanları istedik. Bu alanlarda bir tesisat projesinde sıcak ve soğuk su boruları gibi tüm uygulamaları gösteriyoruz. Seneye bunu 20 üniversiteye taşıyacağız. Çünkü hem çok etkili bir öğrenme yolu hem de su tasarrufuyla ilgili geleceğin mimar ve mühendislerinde farkındalık yaratmak için etkili bir yöntem” diye konuştu.

İlk sürdürülebilirlik yöneticisi 1990’da işe alınmış

Ufuk Algıer’in verdiği bilgilere göre Geberit, globalde her yıl karbon ayak izini yüzde 5 azaltma hedefi koymuş. 2030’a gelindiğinde yüzde 83 oranında daha az ayak izi bırakılması hedefleniyor. Bu planın globalde 226 üst yöneticinin hedef kartlarına işlendiğini söyleyen Ufuk Algıer, “Gelecek yıl bu plan bir alt kademedeki yöneticilerin kartlarında olacak. Bir sonraki yıl ise bir alta daha inecek. Global CEO’muz Christian Buhl, sürdürülebilirlik kavramının Geberit için soğuk kahve olduğunu söylüyor. Biz zaten su tasarrufundaki buluşlarımızla bu yaklaşımın içinde uzun yıllardır yer alıyoruz. Her yıl Geberit ürünleriyle tasarruf edilen su miktarı Zürih Gölü’nün hacmine eşit” bilgisini verdi.