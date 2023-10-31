Yarım kilo baklava alanlar bile azaldı, bu ciddi bir işarettir

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in davetiyle Horasis zirvesi için kente gittiğimde meslektaşım Abdurrahman Yıldırım’la birlikte İmam Çağdaş’ın patronu Burhan Çağdaş’a uğrayıp sohbet ettik.

Burhan Çağdaş, baklava satışlarındaki sepet büyüklüğünü ortaya koyan şu mesajla söze girdi:

- Adam dükkana giriyor, “Bana iki tane birer kilo baklava ver” diyor. Tam o anda fiyatları, cebindeki parayı tekrar kontrol ediyor. Siparişi değiştiriyor:“Bana iki tane yarımşar kilo baklava versen yeter.”

Baklavada “sepet analizi”ni sürdürdü:

- 1 kilo baklava sattığımız insan sayısı çok düştü… Hatta yarım kilo alan sayısında da düşüş var.

Durumu şöyle özetledi:

- Vatandaşın alım gücünde bir gerileme söz konusu. Bizde bile bu gerileme kendini gösteriyorsa, bizim satışlarda bile düşüş varsa, bu ciddi bir işarettir.

Horasis zirvesinin gerçekleştiği salonun girişinde karşılaştığım Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’yle sohbetimizi aktardım:

- Gaziantep’e ne zaman gelsek moralimiz düzelmiş olarak döneriz. Nitekim Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Horasis’teki konuşmasında benzeri bir değerlendirme yaptı. Ancak, Adnan Ünverdi, “Durum hiç iç açıcı değil, konkordato başvurusu yapanlar var” dedi.

Burhan Çağdaş, Adnan Ünverdi’yi destekleyen değerlendirme yaptı:

- 2024 Mart sonundaki yerel seçimlerden sonra kırılmalar yaşanabilir.

2022 yılına döndü:

- Ben 46 yıldır dükkandayım, yani İmam Çağdaş’ta işin içindeyim. 40 yıldır 2022’deki kadar iş yaptığımızı görmemiştim. Ancak, 2023 onun tam tersi oldu.

Fıstık fiyatları üzerinde durdu:

- 1 ton iç Antep fıstığının fiyatı 30-33 bin dolar. Bizdeki fıstık fiyatı Avrupa’ya bile pahalı geliyor. Fıstıkçı arkadaşlar Avrupa’ya satış yapmakta zorlanıyor.

Doktorların, avukatların yatırım amaçlı olarak fıstık aldıklarının altını çizdi:

- Fiyat yükselişi beklentisiyle gücü olan fıstığı depoda tutuyor. Nitekim, 2019’un fıstığını bu yıl pazara sürenleri görüyoruz.

Kooperatifçiliğin geçmişteki olumlu etkisini anlattı:

- Eskiden Fıstık Kooperatifi vardı. Piyasaya girer alım yapardı. Fiyat aşırı düştüğünde, aşırı yükseldiğinde müdahale ederdi.

Ardından fıstık fiyatlarındaki son duruma işaret etti:

- Fıstık fiyatında dünyada bir gerileme başladı. İran fıstığı 22 dolardan 15 dolara indi. Bizde de gerileme söz konusu olabilir.

Fıstık üreticilerine dikkat çekti:

- Fıstıkta kilo başına 2 lira destek verilse iyi olur. Üreticinin buna ihtiyacı var. Hem destek verilirse üretim kayıt altına girer. Şu anda yüzde 80 kayıt dışılık söz konusu.

Karamsar tablo çizdiğini fark edince biraz da umut vermeyi yeğledi:

- Gaziantep’te hâlâ ciddi yatırım yapanların, büyümeyi sürdürenlerin olduğunu görüyoruz. Yani, Gaziantepli iş insanları yatırım konusunda ayağını gazdan çekmiş değil.

Sohbetin sonunda verdiği olumlu mesajlara rağmen Burhan Çağdaş’ın “baklava sepeti analizi” yaşanan sıkıntıyı açıklıkla ortaya koyuyor…

30 yıldır omuz omuza çalışıyoruz, ‘Arkadağ Madalyası’ da verdik

ÇALIK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’ın oğlu Mert Turgut Çalık’ın hayatını Berru Nas Güneş’le birleştirdiği nikahtayız.

Nikah töreni öncesi Eyüp Sultan Camii Baş İmamı Erhan Mete’den Kur’an-ı Kerim tilaveti dinledik. Ardından sunucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu.

Sunucu nikahı kıyacak ismi anons etti:

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanı Tevfik Göksu…

Sonra Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un Çalık Ailesi’nde gönderdiği mesajın okunmasına geçildi:

Her insan için aile en kıymetlidir. İnsan ailede şekillenir.

Biz, aileyi kutsal kabul ederiz.

Aileler ne kadar güçlü olursa, toplum da o kadar güçlü olur.

Ahmet Çalık’la 30 yılı aşkın süredir Türkmenistan’da omuz omuza çalışıyoruz. Çalık, Türkmenistan’da işlerine devam ediyor.

Ahmet Çalık’ı temiz kalpli, başarılı çalışmaları nedeniyle “Arkadağ Madalyası” ile onurlandırdık.

Gençlerin ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi daha da geliştireceğine inanıyorum.

Toyunuz kutlu olsun…

Berdimuhamedov’un mesajının okunmasının ardından şahitler davet edildi:

Mustafa Varank (TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı)

Mehmet Muş (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı)

Hulusi Akar (TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı)

Nureddin Nebati (AK Parti Mersin Milletvekili)

Fuat Oktay (TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı)

Ömer Çelik (AK Parti Sözcüsü)

Hayati Yazıcı (AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

Prof. Vedat Işıkhan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

Fatih Kacır (Sanayi ve Teknoloji Bakanı)

Hakan Fidan (Dışişleri Bakanı)

Mustafa Destici (Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı)

Binali Yıldırım (Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı)

Hem nikahı kıyan Tevfik Göksu, hem de Binali Yıldırım, 28 Ekim 2023’te gerçekleşen törende Cumhuriyetimizin 100. Yılını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak kutlayınca konukların yoğun alkışları yükseldi.

Tevfik Göksu, evlilik cüzdanını çifte vermesi için Binali Yıldırım’a uzattı. Yıldırım, önce nasihat etti:

- Evlilik uzun ince bir yol. Dünya hali, zaman zaman zorluklar olacak, paylaşınca hafifleyecek. Güzellikler de paylaştıkça çoğalacak.

Damat Mert Turgut Çalık’a döndü:

- Evlilikte başarının şartını öğrendin mi?

Damat sessiz kalınca yanıtı verdi:

- İtaat et, rahat et…

Evlilikte mutluluk için şu formülü önerdi:

- Ayrıştığınız konularda birbirinize “Peki” demeye gayret edin. Bu tür durumlarda mutluluğun anahtar kelimesi “Peki”dir.

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nikahlarda çocuk konusunda Beypazarlı Hacı Amca’dan aktardığı tavsiyeyi tekrarladı:

- Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge gelir, dört olur bereket olur. Gerisi Allah kerim.

Binali Yıldırım, evlilik cüzdanını doğrudan geline vermek yerine damat Mert Turgut Çalık’a uzattı:

- Evlilik cüzdanını onu en iyi koruyacak kişiye, gelin hanıma şahitlerin ve konukların huzurunda sen ver bakalım.