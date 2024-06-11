Yatırım için destek verdim, iletişim kazası sonrası Başkan oldum

ULUSLARARASI Sermaye Derneği’nin (YASED) “Küresel Yatırım Günleri” toplantısı için Ankara’ya gittiğimde Karel Elektronik’in önceki Yönetim Kurulu Başkanı, eşi Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun kurduğu Patiswiss Çikolata Sanayi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sinan Tunaoğlu ile karşılaştım.

Patisswiss Çikolata Sanayi, bir süre önce market raflarındaki bazı ürünlerinin küflü çıkmasıyla gündeme gelmiş, şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, şikayetçi olan tüketiciyle tartışmaya girmişti. Bu durum, şirketin ürünleri ve kurucusu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu tartışmayı büyütmüştü.

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, tartışmaların tırmanması, bazı marketlerin ürünlerini raflarından çıkarması üzerine Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini eşi Ali Sinan Tunaoğlu’na bırakmıştı.

Ali Sinan Tunaoğlu ile karşılaştığımızda yanında Patiswiss Çikolata Sanayi’nin Genel Müdürü Mustafa Nazif Yıldız da vardı. Tunaoğlu, Genel Müdürü şöyle tanıştırdı:

- Mustafa, Elif Hanım’ın kardeşi, şirketimizin de Genel Müdürü… Mustafa avukattır. Şirketin de ortağıdır.

Ali Sinan Tunaoğlu’na önce çoğunluk hisseleri Doğan Holding’e ait Karel Elektronik’teki son durumunu sordum, anlattı:

- Benim Karel’de halen yüzde 30 hissem var. Yönetim Kurulu’nda artık yokum. 2022 yılında ayrılmıştım. Ancak, yönetim kurulu toplantılarına katılıyorum. Kurucu ortak olarak şirkete katkı vermeye çalışıyorum.

Ardından Patiswiss konusuna girdi:

- Elif, elektronik mühendisidir. Karel’de de çalışmıştı. Pastanesi vardı. O işleri yürütürken çikolata tarafında bir fırsat, büyüme potansiyeli gördü ve oraya girdi. Benden yatırım için destek istedi, verdim. En baştan beri ortaklığım da var.

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun “iletişim kazası”nın yaşandığı döneme kadar inovatif, farklı ürünler çıkararak başarıyla yol aldığını savundu:

- Marka aslında 2004’te kurulmuştu. Elif 2018-19 döneminde devraldı. Patiswiss’in 100 binlerce eve girmesini de sağladı. Küflü çıkan ürünler, Elif Hanım’ın o konudaki iletişim hatası iş biraz bize dönük “linç”e dönüştü.

Şirketin tamamı Ankara’da, 1500 metrekare ile 6 bin metrekare arasında değişen büyüklüklerde 6 üretim merkezinin olduğunu kaydetti:

- Şu anda 4 fabrikamız üretimi sürdürüyor. Tekrar toparlanmaya çalışıyoruz. Düzenli denetimler yapılıyor. Geçmişte de, bugün de ürünlerimizden eminiz. Bir kaza yaşadık ama bizi raflarından çıkaran bazı marketlere de yeniden döneceğiz.

Online platformlarda satışlarının hiç kesilmediğinin, bazı marketlere private label (market markası) üretimlerinin de hep sürdüğünün altını çizdi:

- Tarım ve Orman Bakanlığı inceledi, ciddi bir sıkıntı bulamadı. Ayrıca, rutin kontroller hep sürüyor. Uluslararası denetim sertifikalarımız da var.

Şirketin ihracatını merak ettim, Mustafa Nazif Yıldız paylaştı:

- 25 ülkeye ihracatımız var. Üretimimizin yüzde 12’si ihracata gidiyor. Hedefimiz ihracat oranını yüzde 50’ye çıkarmak.

Mustafa Nazif Yıldız, şirketin cirosuyla ilgili kafa karışıklığını gidermek için bu konuya da özellikle dikkat çekti:

- Elif Hanım, bir röportajında 2023 yılı ciromuzun 250 milyon lira olmasını beklediğini dile getirmişti. Söz konusu röportajın bir yerine yazım hatasıyla rakam 250 milyon dolar olarak da yer aldı. 2023’te gerçekleşen ciromuz 235 milyon liradır.

Söz konusu gıda ürünüyse, en küçük bir hatanın bile affedilmesinin kolay olmayacağı bilinir.

Patiswiss olayı da bunu bir kez daha ortaya koymuş görünüyor…

Olayın en başından itibaren müşteriden özür dileneceğine, yüksek perdeden tartışmaya girmenin de iletişim hatası olduğu gözler önüne seriliyor…

Çarşı çöktü her şey gitti

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yönetim Kurulu Başkanlığını Adnan Başdemir’in yürüttüğü Malatya Girişim Grubu’nun İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Sezai Yılmaz ve ekibine ödül verdiği buluşmada şu saptamayı yaptı:

- 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremleri, Malatya’nın tek merkezli bir şehir şeklinde kurgulanmasının yanlışlığını ortaya koydu. Deprem çarşıyı yıktı, bir anlamda her şey gitti. Malatya’da şehir merkezine gitmek, “Çarşıya gidiyorum” şeklinde dile getirilirdi.

Malatya’nın yıkım açısından 6 Şubat depremlerinden büyük darbe aldığını anımsattı:

- Eğer vatandaş yardımcı olursa, Malatya 2 yılda ayağa kalkar.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı’ya döndü:

- Sayın Valim, 7 bin kalıcı konutun hak sahiplerine teslimi konusunda kuralar çekilmişti. Eylül ayına kadar teslim edilecek konut sayısı 12 bini bulabilir değil mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Malatya’da 50 dolayında rezerv alan tespit ettiğini bildirdi:

- Vatandaşlarımız mevcut yerlerini terk etmek istemiyor. Yapılan itirazlarla yürütmeyi durdurma kararları veriliyor. Oysa Malatya’yı yeniden ayağa kaldırmak, eskisinden daha iyi noktaya getirmek için işleri hızlandırmak gerekiyor.

Kalıcı konutlar konusunda hep “hak sahipliği”nden söz edildiğini anımsattı:

- Vatandaşlarımız bana, “Hak sahibi olmayanların durumu ne olacak?” diye sık sık sorunca, “Size de 15 bin konut yapacağız” sözü verdim.

Bu sözünü tutabilmek için geçmişte Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu TOKİ’nin (Toplu Konut İdaresi) kapısını çaldığını anlattı:

- TOKİ’ye durumu izah ettim. Hak sahibi olmayan vatandaşlarımıza nasıl bir çözüm üretebiliriz, ona bakacağız.

Buluşmaya katılan iş insanlarına seslendi:

- Deprem sonrası çok önemli dayanışma örneği sergilendi. Depremzede vatandaşlarımıza yardımlar yönlendirildi. Sizlerden şimdi Malatya’ya yatırım yapmanızı bekliyoruz.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, TOKİ deneyimiyle hak sahibi olmayanlara dönük 15 bin konutun yapımının başlamasını sağlayabilir mi?

Beydağı Polis Karakolu’nu Gümüştekin yaptıracak

MALATYA Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir’in davetiyle kente giderken Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş, yanındaki Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gümüştekin’i işaret etti:

- Ömer ile birlikte Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’le randevumuz var. Sen de MİAD yönetim kurulu üyesi olarak bize katılır mısın?

Havalimanında bizi MİAD Malatya Temsilcisi Mevlüt Alçık karşıladı, doğrudan Malatya Valiliğine gittik. Valilikte MİAD Başkan Vekili Zeki Baykal da ekibe katıldı. Vali Yazıcı, Emniyet Müdürü Arif Çankal’a sordu:

- Ömer Gümüştekin ile imzalayacağımız protokol hazır mı?

Çankal hemen protokolün imza sayfalarını açtı. Vali Yazıcı, Ömer Gümüştekin’i yanına çağırdı:

- İstanbul’daki buluşmamızda bize söz vermiştiniz. Orada sözünü ettiğimiz Beydağı Polis Karakolu projesi bu dosyada. İmzaları atalım, bir an önce işe başlayalım.

Gümüştekin, Yunus Akdaş, Zeki Baykal ve beni de yanına çağırdı, imzayı attı:

- Sayın Valim, çelik konstrüksiyon olarak planlanan karakol binasını 3-4 ayda yapar teslim ederiz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.