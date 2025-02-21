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Yatırımcılar yükselişe hazır

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Bank of America’nın yayımladığı kurumsal yatırımcı beklentilerini gösteren raporda, risk iştahı on beş yılın zirvesinde gözüküyor. Kurumsal yatırımcılar, 2010’dan beri en düşük nakdi tutuyorlar. Küresel bir resesyon yaşanma olasılığı, üç yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Çarpıcı noktalarını paylaştığım rapordan çıkardığım sonuç; Trump’ın muhtemel politikalarının ekonomik ve finansal yansımaları bir kuyruk riski olarak değerlendiriliyor. İstatistik alanında kuyruk risklerinin, düşük olasılıklara sahip olduğunu belirteyim. S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin hâlâ zirve seviyelerde dolaşması bu algıyı gösteriyor. Yılbaşından beri bu iki endeks, getiri anlamında Avrupa endekslerinin gerisinde kaldı. Ancak ABD’de yasama yetkisine sahip kurum olan Kongre, Trump’ın gümrük tarifesi tehditlerini sona erdirirse, endeksler yeni bir yükseliş hareketine başlayabilirler. Yatırımcıların algısı ve grafikler sanki bunun mesajını veriyor.

ABD’de önümüzdeki çeyreklerde enflasyon yüksek kalabilir. Büyüme hızı düşebilir. Amerikan ekonomisi, yüksek bütçe açığıyla son yıllarda fark yarattı. Hazine Bakanı Bessent, geçen sene yüzde 6 olan bütçe açığını, bu yıl yüzde 3’e düşüreceklerini söylüyor. Başka bir ifadeyle, özel sektöre akış net yüzde 3 düşecek. 2024’ün son çeyreğinden beri dillendirdiğim görüşlerimi koruyorum. Bu yıl özellikle hisse senedi tarafında; Avrupa, Çin, Türkiye’nin içinde bulunduğu gelişen ülke piyasalarına bakılmalıdır.   

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