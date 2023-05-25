Günümüzde bireysel ya da kurumsal fark etmeksizin her kullanıcı ve şirket bulut teknolojisinden faydalanıyor.

Özellikle aktif internet kullanıcıları için bulut teknolojisi olmazsa olmaz haline geldi.

Bilgisayar, telefon, tablet, televizyon ve oyun konsolu bu teknolojik cihazlardan sadece bazıları. Hepsinde de çok fazla dosya, kişisel veri ve fotoğraf bulunuyor.

Fakat bu cihazların sahip olduğu belirli bir depolama alanı var ve çoğu zaman sahip olduğunuz her dosyayı kaydetmek için bu depolama alanları yetmiyor.

Bu durumda da cloud yani bulut teknolojisi devreye giriyor.

Kişiler, kuruluşlar ve şirketler için önemli olan “Yeni Nesil Bulut Bilişim Teknolojileri”ne ilişkin Kobiefor Dijital ve açık kaynaklardan derlediğim bilgileri sunmak istiyorum.

‘Bulut Bilişim’ nedir? Bulut Bilişim (Cloud Computing); “Bilgisayarların diğer aygıtlar aracılığıyla internet üzerinden istenilen mekânda ve istenilen zamanda her türlü bilgi ve kişisel veriye erişmeyi mümkün kılan teknoloji” diye tanımlanıyor.

Dijital bir ağ aracılığıyla çoklu sunucu bağlantısı sağlayan ‘Bulut Bilişim’in bir diğer tanımı şöyle: “Bilgisayarlar ve diğer cihazlar için, istendiği zaman kullanılabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adı.”

Bir başka tanıma göre; “Bilgi işlem hizmetlerinin (sunucu, depolama, veritabanı, ağ, yazılım, analiz ve makine zekası dahil) internet (‘bulut’) üzerinden sağlanarak daha hızlı inovasyon, esnek kaynaklar ve ekonomik ölçeklendirme sunulması.”

Büyük Veri (Big Data) Çağı’nda, bireylerin, büyük şirketler ve KOBİ’ler olmak üzere her ölçekteki şirketin, kurum ve kuruluşun verilerini koruması büyük önem taşıyor.

Büyük verilerin internet üzerinde depolanmasını, maliyet ve zaman tasarrufuyla istenilen zamanda ve mekanda her türlü bilgiye ve verilere erişilebilmesini sağlayan yapay zeka (Al-Artificial Intelligence) tabanlı ‘Yeni Nesil Bulut Bilişim Teknolojileri’, 2023’ün en trend teknolojilerinden biri olmaya devam ediyor.

Kurulum gerektirmeden her yerden çalışabilen ‘Yeni Nesil Bulut Teknolojileri’, bilgisayar, akıllı telefon ve akıllı cihazlarda depolama ve indirme gerektirmeden uygulamalara, programlara, verilere güvenli ulaşmayı sağlıyor.

Kaynakların ve enerjinin daha verimli kullanılmasını, böylece sürdürülebilirliğe ciddi katkı sağlayarak çevreci özellikleriyle öne çıkan ‘Yeni Nesil Bulut Teknolojileri’, işletmeleri Endüstri 4.0’a hızla yaklaştırıyor.

Yapay zeka (Al)’ tabanlı ‘Yeni Nesil Bulut Bilişim Teknolojileri’, 2023’te en popüler teknolojilerin başında geliyor.

Uzmanlara göre; 2023’e damga vuracak ‘Yeni Nesil Bulut Bilişim Teknolojileri’; ‘AI ve ML, Multi-Cloud Yönetimi, Serverless Computing, IoT ve Edge Computing’in Yükselişi, Bulut Bilişim ile VR ve AR Teknolojilerinin Entegrasyonu, Kubernetes, Blockchain, Bulut Tabanlı Güvenlik ve Daha Fazla Güvenlik Özellikleri, Büyük Veri İşleme, Metaverse, Çevresel Sürdürülebilirlik’ olacak.

Yeni nesil bulut teknolojilerinin şirketlere sunduğu faydalar

• Sunduğu veri kaydetme, depolama, esneklik, ölçeklenebilirlik, sermaye harcamalarını azaltma, düşük donanım bakım maliyetleri, kesinti süresini azaltması, isteğe bağlı erişim özellikleri, ciddi anlamda zaman ve maliyet avantajı sağlıyor: Kişisel bilgisayarların (masaüstü bilgisayar, tablet, dizüstü bilgisayar), akıllı telefonlar ve akıllı cihazların yükünü azaltıyor, çeşitli sayıda uygulama, bulut sunucuları tarafından sağlanıyor.

- Bulutta yerel uygulamalar hızlıca oluşturulabiliyor, dağıtılıp, ölçeklendirilebiliyor, böylece uygulama geliştirmeye harcanan maliyet ve zaman azaltılabiliyor.

- Veriler internet üzerinden herhangi bir konumda ve cihazda erişilebilir bir bulut depolama sistemine aktarılabiliyor, yedeklenebiliyor ve kurtarılabiliyor.

- Veriler bulutta birleştirilebiliyor.

- Yüksek çözünürlüklü görüntü, ses ve video akışı sağlanabiliyor.

- Müşterilerle etkileşime yardımcı olabilecek, yakalanan verilerden değerli içgörüler sunabilecek akıllı modeller (makine zekâsı ekleme) kullanılabiliyor.

• BT operasyonlarını standartlaştırabiliyor ve kolaylaştırıyor.

• BT iş yüklerinin ölçeğini ve performansını artırıyor.

• Kullanıma hazır çözümlerle iş inovasyonunu hızlandırıyor. İnovasyona ve yeni uygulamaları kullanıcılara daha hızlı sunmaya yardımcı oluyor.

• Operasyonel güvenlik ve denetim risklerini azaltıyor.

• İstikrarı, güvenirliliği ve desteklenebilirliği artırıyor.

• İş sürekliliğini ve olağanüstü durum kurtarmayı geliştiriyor.

• Uzak ve dağıtılmış ekipler için kolay işbirliği olanağı sunuyor.

• Ek personel gerektirmeyen yüksek geliştirme yetenekleriyle rekabet avantajı sunuyor.

• Siber güvenliği iyileştiriyor.

“Yeni Nesil Bulut Bilişim Teknolojileri”ne ilişkin derlediğim bilgiler özetle bunlar..