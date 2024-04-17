Mesleki dayanışma tüm iş kolları için çok önemli. İnsan en kolay kendisine benzeyen ile empati kurar. Geçen ay gazetecilerin dayanışmasına dair, küçük ama önemli bir proje final etabına ulaştı. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi’nin deprem bölgesindeki gazetecilere destek vermek amacıyla başlattığı “Yerel Basın Yaşasın” kampanyası ile kurulan Hatay Basın Merkezi açıldı.

Deprem hepimizden uzak dursun. Ama temenniyle olmuyor ne yazık ki. Deprem kuşağındayız ve bunu illaki yaşayacağız. Sık sık da yaşıyoruz zaten. 1999’daki büyük Marmara depreminde İstanbul’da yaşıyordum. 30 Ekim 2020’deki İzmir depremine iş yerinde yakalandım. Deprem esnasında en yoğun yaşadığım duygu çaresizlikti. Şükür ki benim bu hissim deprem esnasıyla sınırlı kaldı. Oysa ne olduğunu anlayamadan enkaz altında can verenler bir yana, yakınlarını, evlerini, işlerini kaybederek aynı hissi aylarca, yıllarca yaşayanlar oldu.

Geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde ölümlere, yıkımlara neden olan, bütün Türkiye’nin canını yakan depremde tüm bu duygular çok daha yoğun ve geniş çaplı olarak yaşandı. Hayatını kaybedenler için rahmet dilemekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Geride kalanlar için ise biz de tüm Türkiye gibi elimizden geleni yaptık. Etrafımızdaki tüm kişi ve kurumlar yardım için seferber oldu. İlk aylarda en büyük ihtiyaç doğal olarak gıda, barınma, kıyafet gibi ihtiyaçlardı ve önce bunlar giderildi. Bölgede iş yerleri de çok ciddi zarar gördüğü için, istihdam da büyük bir sıkıntı halini almıştı. Bu konuda en ciddi adımlardan birini Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi attı.

“Para istemiyoruz, ekipman ve ofis lazım”

EMD Başkanı Murat Demircan’ın öncülüğünde seferber olan EMD üyeleri, deprem bölgesinde meslektaşlarının yardımına koştular. Murat Demircan’dan aktaralım: “6 Şubat sabahında depremin boyutlarının ortaya çıkmasıyla birlikte tüm Türkiye gibi biz de ‘nasıl yardımcı oluruz’ diye bir çabanın içine girdik. İlk olarak, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve İzmir’deki diğer meslek örgütlerimizi de sürecin içine katarak, ‘Tek İşimiz Haber Değil’ isimli bir yardım kampanyası başlattık. Sonrasında deprem bölgesindeki meslektaşlarımızdan, “biz sizden para istemiyoruz, ofislerimiz yıkıldı, ekipmanlarımız enkaz altında kaldı, bize ofis ve ekipman desteğinde bulunun” çağrısı geldi. Çok onurlu bu yaklaşım karşısında adeta nutkumuz tutuldu. Ne yapabiliriz diye kafa yorarken, bu süreçte Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Süphandağlı ve Ege Telgraf Gazetesi’nin Görsel Yönetmeni Mehmet Güçlü Güler’in, ‘biz gazeteciyiz en iyi bildiğimiz işi yapalım, depremzede meslektaşlarımız için gazete çıkaralım, onlara bu şekilde destek olalım” önerisiyle Yerel Basın Yaşasın yolculuğumuz başladı.”

Herkes seferber oldu

İzmirli gazeteciler bu süreçte tek yürek oldu. İzmir iş dünyası, yerel ve merkezi yönetimin temsilcileri, odalar, borsalar, ihracatçı birlikleri, OSB’ler, serbest bölgeler, SİAD’lar, GİAD’lar, firmalar kısaca tüm İzmir bu projeye destek verdi. Çıkarılan gazetede yer alan ilanların geliriyle, 2023 yılı Haziran ayında Hataylı 40 gazeteciye bilgisayar ve fotoğraf makinesi sağlandı. Geçen ay açılışı gerçekleştirilen Hatay Basın Merkezi ile de projenin finali yapılmış oldu.

Deprem bölgesinin sesi duyurulacak

Açılışı yapılan merkezi, haber diliyle anlatalım: “Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi’nin deprem bölgesindeki gazetecilere destek vermek amacıyla başlattığı Yerel Basın Yaşasın kampanyası sonucu kurulan Hatay Basın Merkezi açıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Habitat Derneği’nin desteği ile hizmete giren Merkez, EXPO Antakya HBB Yerleşkesi Hortikültür Alanı bünyesinde faaliyet gösterecek. HBB Antakya Yerleşkesi EXPO Hortikültür Alanı İstasyon Hatay’da hizmete açılan merkez; basın mensuplarına bilgisayar, internet, kırtasiye malzemeleri desteği sağlarken ayrıca konforlu bir çalışma ortamı imkânı sunacak. Açılışa HBB Başkanvekili Adnan Özkaya, Basın-Yayın Daire Başkanı Nida Yılmaz, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, Habitat Derneği Hatay İl Sorumlusu Lale Nesil, EMD İzmir Şubesi Başkan Yardımcıları Mete Tamer Omur ve Seda Gök ile proje fikrini ortaya koyan ve destekleyen Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Süphandağlı Hatay basın cemiyetleri başkanları ve basın mensupları katıldı.”

Yerel bir yayın organında çalışmıyorum. Fakat bu durum yerel basınının yaşadığı zorlukları görmeme engel değil. Yerel yayın organı sahipleri, o yayın organlarında çalışanlar hep arkadaşlarımız. Hatay’da ve diğer 10 ilde bu sıkıntılara deprem felaketi ile yenileri eklendi. Yerel Basın Yaşasın kampanyası kapsamında öncelikle Hataylı meslektaşlarımızın depremde kaybettikleri ekipmanlar telafi edildi, geçen ay da onlara bir basın merkezi kazandırıldı. Projede emeği geçen herkesin ellerine sağlık.