Yeşil akçe fırsatları

Gezegenimizin iki temel rengi olan mavi ve yeşildeki yaşamı koruma gereği hep karşımızda. Acil sorunlarımızı biliyor ve başta iklim değişikliğine dur demek için gayret ediyoruz. Henüz yaptıklarımız hiç yeterli değil. Mavi Ekonomi ve Yeşil Ekonomi var. İkisinin de üstünde Düşük Karbon Ekonomisi var. Yeşil, dijital, döngüsel değişmek için dönüşüm yolundayız. Finansman gerek. Ancak bu dönüşümde yeşil işlerle gelen yeni kazanç fırsatları da var. Yeşil akçe var.

Yeşil akçeyi, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) etkinliğimizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) ana desteğinde gerçekleştirdiğimiz “İklim Değişikliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticareti” teması ile IX. İstanbul Karbon Zirvesi’nde önce bankacı üstadlardan dinledik.

ESCARUS Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak başkanlığındaki oturumumuzda Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği(ICMA) Sürdürülebilir Finansman Yönetmen Yardımcısı Özgür Altun ICMA’yı tanıtıp sürdürülebilir tahvilleri anlatarak pazar büyüklüğü ve niçin sürdürülebilir tahvil ihraç edilmeli, standartlar, karbonsuzlaşma güvenirliği başlıklarını anlattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Berk Mesutoğlu “Yeşil dönüşüm ve finans sektörü ikilisine odaklanarak riskleri, sorunları, öncelikleri, BDDK’da yapılanları açıklayarak doğrulama hizmetlerinin geliştirilmesi; risk paylaşımı ve garanti mekanizmalarının oluşturulması; sürdürülebilir finans veri ambarı yapılandırılması konularına odaklanmalıyız” dedi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası(TKYB) Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız Avrupa Birliği(AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması( SKDM) ve ülkemizin Yeşil Mutabakat Eylem Planı doğrultusundaki iklim eylemi aksiyonlarını sayısal ortaya koyarak 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi için önümüzdeki 10 yılda 251 milyar dolar, 2033-2053 döneminde ise 851 milyar dolar yatırım tutarı gerektiğine dikkat çekerek TKYB fonlama kaynakları ve temaları ile sürdürülebilir finansman enstrümanlarını anlattı.

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası(TSKB) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürü Çağla Eker Altınkulp “2030 yılına kadar ihtiyaç duyulan küresel iklim finansmanının 8,1’den 9 trilyon dolara ulaşacağı, 2031’den 2050’ye kadar ise her yıl 10 trilyon dolar üzerinde olacağının öngörüldüğünü bildirerek TSKB sürdürülebilir finansman çerçevesi tema ve olanaklarını, kredi karar süreçlerinde iklim risklerini skorlamalarını, net sıfıra dönüşüm yolculuklarını” açıkladı.

Kredi Kayıt Bürosu(KKB) Genel Müdür Yardımcısı Serkan Siyasal “1995’te kurulan KBB hizmetlerini, Anadolu Veri Merkezi ile kazandıkları gücü anlatarak Çevresel, Sosyal, Yönetişimsel (ÇSY) Derecelendirme önemine, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ile sürdürülebilir finansman artışı gereğine vurgu yapıp regülasyonlar artmalı” diyerek sürdürülebilirlik ölçümleme alanında Türkiye’nin büyüyen değeri, yetkin ve küresel lider KKB olma hedefini açıkladı. Zirvemizde endüstrinin çok farklı sektörlerinden, sivil toplumdan, akademiden, öğrencilerden, kamudan delegelerimiz vardı. KKB’yi böylesi bir paydaş yelpazesinde, iklim imecesinde ağırlama onuru ilk bizim oldu.

Sürdürülebilirlik yönetimindeki yeşil akçe için veri toplama, ölçme, hesaplama, doğrulama, ÇSY derecelendirme, endeksleme, iyileştirme mühim. Standartlar, mevzuat, planlarımız, ihracatımız önünde de SKDM var. Zirvemizin “İş Dünyasında Karbon Yönetimi ve Ticareti” oturumunu aynı gazetenin yazarı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi( TİM) çatısındaki görev duruşlarımda yan yana olmaktan gurur duyduğum İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Dr. S. Armağan Vurdu yönetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı’nda Karbon Fiyatlandırma Daire Başkanı Eyüp Kaan Moralı “Karbon Ticareti nedir bilgilendirmesiyle, iklim değişikliği ilişkilendirmesi, mekanizmaları, tahsilatları ve taslak İklim Kanunu’ndaki Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ulusal kurgusunu ayrıntılandırdı.

Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Daire Başkanı Gülizar Yavaş SDKM özünü endüstrimiz için açıklayarak Avrupa Yeni Yeşil Sanayi Planı, Net Sıfır Sanayi Yasası Taslağı ve atık tüzükleri yenileme taslaklarına ve Aldatıcı Yeşil Söylemlerin Engellenmesi hususuna parmak bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanlığı’nda İklim Grubu Koordinatörü Dr.Ümit Çalıkoğlu “Enerji Sektörü Açısından SKDM’yi yol haritaları, enerji verimliliği teşvikleri ve karbon yönetimi” başlıklarıyla irdeledi. TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün sera gazı emisyonları hesaplama metodolojilerini, raporlama temel terimlerini anlatarak Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışması ve doğrulamanın önemini ortaya koydu.

“Karbon Nötr”, karbonsuz karbon zirvemizin Karbon Yönetimi ve Enerji ile Karbon Yönetimi ve Endüstri oturumlarında da üst yöneticiler sürdürülebilirlik yönetimlerindeki karbonsuzlaşma yollarını anlattılar. Zirve Sonuç Raporu ile ülkemizde karbon yönetimi ve ticareti kapasitemizi, okuryazarlığını artırma SÜT-D hedefimiz için Sunum E-Kitabı hazır ediyoruz. İklimimizi koruyoruz.