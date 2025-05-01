Yönetim yapay zekâyı aşağılarsa…

Yapay zekâyı küçümseyen üst yönetim yüzünden ülkemizi kürenin hurdalığına atılmasına karşı çıkalım. Matbaayı ıskalamak bize bir imparatorluğa mal oldu. Cahil politikacıya dikkat!

İş dünyası ile konuşuyoruz. Yönümü nereye çevirsem aynı sorun: “30 yıllık iş hayatımda çok problemlerle boğuştum, nice öldürücü krizlerle boğuştum ama böylesini görmedim. İlk defa böyle aciz kalıyorum. Yetiştiriyorum eller alıyor.” Nereye gitsem bu ve benzeri yakınmalar duyuyorum.

Nitelikli çalışandan söz ediyoruz. Her birini özenle seçip, eğitim aldırıp yetiştirdiğimiz yazılımcılar, birer birer ayrılıyor. Projeleri yarım kalıyor. Ekonomide bozulan makro dengeler, Hazine’nin hazin parasızlığı, tırmanan enflasyon, yazılım, yapay zekâ alanındaki kabiliyetlerimizi kemirmeye başladı.

Bilen insan mı bizden insan mı?

Zekâyı dışlayan, bileni aşağılayan bir yönetim tarzımız var. Eğer bilen insan bizden değilse, yandaşımız olmamışsa, biat etmiyor ve kendi cemaatimizden, akraba halkamızdan değilse, umursamıyoruz bile… Hatta başarımızı yabancılar takdir etmemişse, farkına dahi varmıyoruz.

Ama temel sorun; bilen insanı bilebilmek, yapay zekâyı küçümsemek… Bizdeki düşük nitelikli patronların temel felsefesi şudur; “parasını benim verdiğim biri, benden daha akıllı nasıl olabilir?” YZ dahi olsa… Oysa oluyor be kardeşim; burada sorun sensin ve o bilgisizlikle bezediğin şişik egon…

İKİ SORU İKİ CEVAP / YZ’yi küçümsemeye dair…

Sirkülasyon neden çok yüksek?

Yazılım sektöründe sirkülasyon, 4 aya kadar inmiş durumda. Herkes, işini geliştirmek ve yeni iş alanlarında rekabet gücünü arttırmak istiyor. Bu yüzden yetişmiş iş gücüne yoğun talep var ve işinde iyi olanlar, adeta havada kapışılıyor. Yenisi ise zor yetişiyor. Yetişince de bizden önce yâd eller alıyor.

Yapay zekâ için neler yapılabilir?

Dilimizdeki ezber; “efendim kod yazma işine ilkokulda başlayalım” şeklinde… Oysa sorun “eğitim şart” klişesine bağlanamayacak kadar derin. Bilime, bilgiye önem vermeyen yönetici tutumu, Bill Gates dahi olsan başaracağına garanti değil. Bizim üst düzey siyasetçimiz, YZ’yi aşağılayabiliyor.

not/ Avrupa’nın yapay zekâ endüstri meslek lisesi olduk

Dijitalleşme ile birlikte artan ihtiyaçtan dolayı tüm dünyada çip krizi ile birlikte yazılımcı krizi de patladı. Bizim yetiştirdiğimiz yazılımcılar yabancı rakiplerimizde bize karşı çalışır duruma geldi. Devlet yetkilileri de durumu; “mühendis ihraç ediyoruz, ne güzel” diye açıklıyorlar.

Getir, Hepsiburada, Trendyol gibi alışveriş siteleri ve bankalar da arta kalan kaynağı kurutmuş durumda. Üniversite okuyanlar pratikten uzak… Sektörde eğitim alınca da hemen öğrendim diye kaçıyor. Ayrıca çoğu evden çalışmak istiyor. Hızla kürenin hurdalığına doğru yol alıyoruz.

Peki çare? Gördüğüm şudur, bilgiye, bilgili insana bakışımızı değiştirmedikçe, biz yetiştireceğiz Avrupa, Amerika alacak. Enflasyon pahasına var ettiğimiz bilgili gençlerimizin beyinlerini yabancılar sağacak. “Elin adamı yapmış” yerine; “ellerin adamı değer verince bizimkiler yapmış” diyebilmeliyiz.