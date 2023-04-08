Z kuşağı ve startuplar farklı bir ekonomi yaratıyor

Dr. Tamer Saka

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı

Artık şirketlerin yönetim kurullarında yeni kuşak hissedarların sayısı arttıyor. “Artık eski ve yenik kuşak bir arada çalışıyor. Bu dönemde startuplarla olan ilişkimizi de artıracağız. Startuplar gerçekten farklı bir ekonomi. Öte yandan Z kuşağına, startuplara kurumsallaşmayı mutlaka anlatmamız gerekiyor. Bunu da onların anlayacağı bir lisanla yapmak lazım, ortak bir nokta bulmamız şart. Bu şirketler belli bir büyüklüğe çok hızlı gelebiliyor ama o büyüklükte kalabilmek daha da zorlaşıyor. Kurumsallaşabilmeleri için var olan bilgiyi onlara aktarmamız gerekiyor ki ayakta kalabilsin ve sürdürülebilir büyüme sağlasınlar hatta dünyaya açılsınlar.

Türkiye potansiyeli olan bir ülke.İnsan kaynağımızın kalitesi her şeye rağmen çok iyi, iş yapma şevkimiz ve heyecanımız var. Bunları kurumsallaşma çatısı altında bir araya getirip çok daha başarılı hikâyeler yazabiliriz. Bunun için geçmişe yönelik iş yapma modellerimizi bir kenara bırakıp onların iyi taraflarını alıp gelişim alanlarını çok hızlı hayata sokmamız lazım. Daha hızlı koşmamız için lokomotif görevi gören şirket sayımızı artırmamız, sektörlerin bu konuya bakışını geliştirmemiz gerekiyor. Hatta bunu sağlayacak ilgili regülasyonların hayata geçirilmesi için devletin bu konuya bakışını geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla atmamız gereken çok adım olsa da, 100’üncü yılını kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyet’in başladığı noktayla bugüne bakarsak hiç de küçümsenmeyecek seviyeye geldiğimizi görebiliyoruz. Ancak ikinci yüzyılı karşıladığımız bu dönemde, daha farklı düşünmek, işlerimizi daha farklı ele almak ve bugün dünden yaptığımızdan daha farklı bir şekilde işlerimizi yönetmek zorundayız.