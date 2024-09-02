Zorlu PSM’de yeni sezon

Farklı etkinlikler 2 Eylül’den itibaren sanatseverlerle buluşuyor

Zorlu PSM’nin açık hava mekânı Vestel Amfi yaz aylarının son günlerinde yine dopdolu. 2 Eylül’de Pluxee'nin katkılarıyla ve Başka Sinema işbirliğiyle kült film ‘Aftersun’ izleyicilerini beklerken 3 Eylül’de Mertefesi ve 4 Eylül Merve Baykal DJ performanslarıyla tempoyu yükseltiyor.

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde metal müzikseverler buluşmaya devam ediyor. Bu hafta İsveçli senfonik metal grubu Therion, “Leviathan III” albümünün Avrupa turnesi kapsamında 7 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahne alıyor. Başarılı geçen Leviathan II turnesinden sonra Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Therion, %100 Metal’in sunduğu konserde tenor ve sopranolardan oluşan geniş bir koroyla yer alacak. Sahne arkasını merak edenler ve maceraseverler için Unseen Tour ile Unseen Extreme Tour, yeni sezonuna başlıyor. Her adımı keşif dolu sahne arkasının tüm detayları ve anılarının sergilendiği Unseen Tour’a ek olarak “Vinç Katı”, “Grid Katı” ve “Ana Sahne Kedi Yolu” gibi daha yüksek ve dar alanların eklendiği yeni rotalarıyla UNSEEN Extreme Tour, misafirlerini 7 ve 8 Eylül’de yeniden yolculuğa çıkarıyor.

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- İstanbul Modern’e yeşil bina sertifikası

Renzo Piano Building Workshop tarafından tasarlanan, İstanbul Modern’in kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve ana sponsoru Doğuş Grubu-Bilgili Holding’in ortak katkısıyla inşa edilen yeni müze binası; sürdürülebilir malzemelerin tercih edilmesi, çevreye duyarlı inşaat tekniklerinin kullanılması, erişilebilirlik ilkelerine özen gösterilmesi, enerji tüketiminin minimize edilmesi ve atık kontrolü gibi yeşil bina kriterlerini karşılaması sebebiyle sertifikayı almaya hak kazandı.

10 bin 500 metrekarelik kullanım alanına sahip müze binası; enerji tasarrufu, malzeme seçimi ve iç mekân hava kalitesi performanslarını iyileştirerek çevresel etkilerin azaltılması gibi LEED Altın Sertifika standartlarına göre tasarlanıp inşa edildi.

Müzenin seyir terasının çatısını kaplayan güneş panelleri aracılığıyla binanın enerji ihtiyacının yüzde 8’i yenilenebilir enerjiyle gideriliyor. Yapının değişken ısı kütlesi de hesaba katılarak belirlenen ısıtma ve soğutma stratejisi ise enerji verimliliği sağlıyor. Akıllı otomasyon sistemi kullanılarak ısıtma ve soğutma sistemlerinin performansı artırılıyor.

- Pera Klasikleri yeni sezona “Çellonun Hikâyesi”yle başlıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularına yer verdiği Pera Klasikleri konser serisinde yeni sezonu çellonun iki usta ismi Münif Akalın ve Julya Krepak’ı ağırladığı bir konserle açıyor. “Çellonun Hikâyesi” temasıyla gerçekleşecek konser, sonbaharın huzuruna 17. yüzyıldan günümüze uzanan bir repertuvarla eşlik edecek.

Usta çellistler Akalın ve Krepak konserde Rameau, Bach, Couperin, Vivaldi, Haydn, Boccherini, Faure, C. St. Saens, Falla, Gardel ve Piazzola’dan eserler seslendirecek. Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı katta, 14 Eylül Cumartesi saat 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyenleri tarihi ve büyülü bir atmosfer içerisinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

- Sembollerin nakış ve sanat yolculuğuna tanıklık

Uluslararası Konuk Sanatçı Programı Gate 27, sanatçı Ying Xinxun’un “Semboller ve Nakış” başlıklı projesine ev sahipliği yaptı. Çin Sanat Akademisi Fiber Bölümü Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Fiber ve Plastik Sanatlar Stüdyosu Akademi Başkanı olan Dr. Ying Xinxun, kültür sanat sektöründen sanatçı, küratör ve tasarımcılarla daha önce bir araya geldiği atölye çalışmasında katılımcılardan kendi hayatlarında önemli yer tutan sembolleri nakışla işlemelerini istedi. Her bir katılımcı, sanatçının Çin’den getirdiği ve yaşam içinde sembolleri olan kumaşlar üzerine kendi hayatlarından sembolleri nakşetti. Ardından bu sembolleri birleştirerek farklı yerleştirme çalışmaları hayal edildi. Sanatçı tarafından çeşitli enstalasyonlara dönüştürülen bu semboller, ilk kez Gate 27’de gösterildi.

Gate 27 Direktörü Burak Mert Çiloğlugil’in ev sahipliğinde, Gate 27 Kurucusu Melisa Sabancı Tapan ve Gate 27 konuk sanatçısı Ying Xinxun’un katılımıyla gerçekleşen enstalasyon gösteriminde sanatçı, yanında getirdiği ısıya duyarlı iplikleri de enstalasyonunda kullanarak eserlere dinamik ve interaktif bir boyut kazandırmayı amaçladı.

- 60’ın üzerinde gösteriyle 5 binin üzerinde çocuğa dokundu

SICPA Türkiye, T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinde toplam 84 noktada müzelerin bilet ve bilet ürünlerinin geliştirilmesi, satış kanallarının güçlendirilmesi ve genel olarak ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi için 2018 yılından bu zamana çalışmalarını sürdürüyor.

İsviçre merkezli SICPA, Türkiye’de yürüttüğü çalışmalarıyla turizmin gelişmesine de katkıda bulunmaya devam ediyor. SICPA Türkiye CEO’su Sami Çebi’nin klasik sanatlara olan merakından doğan “Hacivat ve Karagöz Müzede” projesi, birçoğu daha önce hiç müze ziyaret etmemiş çocuklara eğlenceli bir ortamda hem müzeciliği sevdirmeyi hem de yaşadıkları bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlıyor.

- Orhan Holding 20. Uluslararası Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı!

26 yıl önce yerel düzeyde başlayan ve 20 yıldır dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıları ortak bir noktada buluşturan Orhan Holding Uluslararası Fotoğraf yarışması için başvurular başladı.

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) “Kültür ve Sanata Katkı Kurum Ödülü”ne layık görülen, aynı zamanda Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) gümüş plaket, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Üçüncü Yıldız sahibi olan Orhan Holding Uluslarası Fotoğraf Yarışması için bu yıl ‘Birlikte İleriye’ teması belirlendi. Yarışma; Renkli, Siyah-Beyaz ve Kreatif olarak üç kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçılar başvurularını https://ipc.orhanholding.com/tr/ adresi üzerinden 2 Kasım tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

- Shangri-La Bosphorus, İstanbul’da Lübnan mutfağı

Shangri-La Bosphorus, Istanbul; Shangri-La Cidde’nin “TimeOut Cidde tarafından 2024'ün En İyi Lübnan Restoranı ödülüne sahip” restoranı Niyyali’nin Executive Şefi Ali Al Hajj’ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Ali Al Hajj’ın sadece 19 Eylül lansman gününe özel olarak misafirlerle buluşturacağı 4 kişilik set menüsünün soğuk mezeler bölümünde; fattouch, tabouli, klasik humus, trüflü humus, Shanglish salatası ve kebbeh nayeh yer alacak. Sıcak mezeler arasında ise kebap fattah, batata harra (baharatlı patates), lahme ras asfour, fattah kebabı ve yöresel kibbehli, sembusek peynirli ve etli börekler sunulacak. Ana yemekte, şefin karışık ızgarası ve kremalı mascarpone peyniri ile Antep fıstığı içeren yöresel tatlısı Aish Al Saraya misafirlerin beğenisine sunulacak.