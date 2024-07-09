Akfen YKB Hamdi Akın: Bodrum’u sanatla yücelteceğiz

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Akfen Holding, son dönemde artırdığı sanat alanındaki çalışmalarını iki farklı motto üzerinden yürütüyor: Prestij ve Eşitlik. Bodrum, Akfen’in İstanbul ile birlikte sanat yolculuğunun merkezinde duruyor. Bir yandan Bodrum Loft’da dünyaca ünlü galerileri üzerinden yaptığı işbirlikleri ile uluslararası sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturup prestij yaratıyor. Diğer yandan İstanbul'da Loft Art'ta yürüttüğü sanatsal çalışmalarla fırsat eşitliğini teşvik ediyor ve sosyal sorumluluk alanında öncü bir rol üstleniyor. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Gayretlerimiz, Akfen Holding’in sanatı ve toplumsal dönüşümü bir araya getiren geniş vizyonunun bir yansımasıdır. Bodrum’un sanatsal olarak da yücelmesinde katkımız olsun istiyoruz” diyor.

İLK şirketini 1976 yılında kuran Hamdi Akın, bugün iş yolculuğunu 65 bin çalışanıyla birlikte beş kıtada toplam 12 sektörde sürdürüyor. 1999’da Akfen Holding çatısı altında topladığı şirketleri, 48 yılda 350’nin üzerinde proje geliştirdi. Bu projeler içerisinde iki tanesi var ki, KİTAP dergimizin ilgi alanları kültür, yaşam ve sanata ilişkin sunduğu hizmetlerle öne çıkıyor.

Bilindiği gibi Bodrum, 3 bin 500 yıl öncelerine uzanan, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan geçmişiyle, tarihiyle bir kültürel miras, başta ülkemize ve yeryüzüne. Doğanın gerçek dostlarından, yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın memleketi. Çokça olan hayranları arasında sanat güneşimiz Zeki Müren’i de saymalıyız tabi ki.

İstanbul'un yanı sıra turizmdeki ağırlığı ile dünya çapında öne çıkan kentimiz Bodrum’da da sanat, kültür adına hızı her geçen gün artan faaliyetler yürüyor. Kamu kuruluşları, yanı sıra yerel ve Bodrum’a gönül veren iş insanları ile özel sektör kurumları üzerinden gerçekleşiyor gayretli çalışmalar.

Bünyesindeki kültür merkezleriyle, galerileriyle ve müzeleriyle Bodrum Belediyesi Kültür AŞ’nin bayrak taşıyıcı olduğu sanatsal mekânlar ve aktivitelerle, Nurol Holding’in, Esas Holding ve pek çok iyi insanın sağladığı imkânlarla ilçenin turizmin dışındaki varlıkları da ilgilisi ile daha fazla buluşuyor her geçen zaman içerisinde.

İşte bu gayretlere, iki mekânı Bodrum Loft ve Loft Art üzerinden gerçekleştirdikleriyle dahil oluyor Akfen Holding. Kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Hamdi Akın ile ailenin yönetimdeki iki yeni nesil ismi Pelin Akın Özalp ve Selim Akın’ın önderliğinde, Bodrum için gerçekleşen sanat ve kültür aktivitelerine daha fazla uluslararası boyuttan katkı sunuluyor.

Akfen Holding, Bodrum Loft aracılığıyla, ulusal olduğu kadar küresel sanat dünyasından da yansımalar sunuyor sanatseverlere. “Hem prestijli sergiler düzenleyerek sanata olan katkımızı genişletiyor, hem de bağımsız sanatçılara destek vererek sanatın sürdürülebilir geleceğine katkı sağlıyoruz. Bu yaklaşım, Akfen Holding’in sanatı ve toplumsal dönüşümü bir araya getiren vizyonunun bir yansıması olarak öne çıkıyor” diyor Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın.

Sanat ve kültürel yaşama yönelik çalışmalarına ilişkin görüşlerini aldığımız Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Akfen Holding olarak, sanatı destekleme konusundaki kararlılığımız, prestijli projelerle fark yaratırken, fırsat eşitliğini teşvik eden girişimlerle de topluma katkıda bulunmamıza olanak tanıyor. Bodrum Loft ve Loft Art gibi iki farklı platformda hayata geçirdiğimiz sanat projeleriyle, sanatı herkes için ulaşılabilir kılma misyonunu üstleniyoruz” şeklinde ifadeler sunuyor.

Cem Baver Özalp-Pelin Akın Özalp, Hamdi Akın, Zeynep Akın ve Dilara Akın

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın: Sanat, sadece estetik bir deneyim değil, toplumları birleştiren ve dönüştüren de bir güçtür

AKFEN Holding olarak sanatı destekleme konusundaki kararlılığımız, prestijli projelerle fark yaratırken, fırsat eşitliğini teşvik eden girişimlerle de topluma katkıda bulunmamıza olanak tanıyor. Bodrum Loft ve Loft Art gibi iki farklı platformda hayata geçirdiğimiz sanat projeleriyle, sanatı herkes için ulaşılabilir kılma misyonunu üstleniyoruz. Bodrum Loft, doğayla iç içe sanat deneyimi sunarak dünya çapında ünlü sergilere ev sahipliği yapıyor. Burada, uluslararası alanda tanınan sanatçıların eserlerini sergileyerek ziyaretçilerimize yüksek standartlarda bir sanat deneyimi sunuyoruz. Bodrum Loft’un doğal güzellikleriyle harmanladığımız sanat vizyonumuz, sanatseverlere ilham verici ve unutulmaz anlar yaşatıyor. Loft Art, sosyal sorumluluk bilincimizle bağımsız sanatçılara alan açarak, sanat dünyasında fırsat eşitliğini destekliyor. Sergilerden elde edilen gelirlerin Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) aracılığıyla sosyal projelere aktarılması, sanatın toplumsal fayda yaratma potansiyelini en üst düzeye çıkarıyor. Bu sayede, sanatı desteklerken toplumun ihtiyaçlarına da duyarlılık gösteriyoruz.

Bağımsız sanatçılara da destek oluyoruz

Sanatta prestij ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yürüttüğümüz projelerle, bu alana olan katkımızı artırıyor ve toplumda olumlu bir değişim yaratmayı hedefliyoruz. Bodrum Loft ve Loft Art’daki etkinliklerimiz aracılığıyla hem prestijli sergiler düzenleyerek sanatın evrensel değerlerini ön plana çıkarıyor, hem de bağımsız sanatçılara destek olarak sanatın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Bu yaklaşım, Akfen Holding’in sanatı ve toplumsal dönüşümü bir araya getiren geniş vizyonunun bir yansımasıdır. Sanat, sadece estetik bir deneyim değil, aynı zamanda toplumları birleştiren ve dönüştüren bir güçtür. Sanatın, kültürel ve sosyal yapıları şekillendirme gücüne inanıyoruz. Sanatın, bireylerin ve toplumların yaşamlarına anlam kattığını, onları daha duyarlı ve bilinçli bireyler haline getirdiğini düşünüyoruz. Sanatın evrensel dilini kullanarak toplumsal bağları güçlendirmeyi ve kültürel anlayışı artırmayı hedefliyoruz. Bu inançla, Bodrum Loft ve Loft Art gibi değerli projelerimizle daha büyük bir etki yaratmayı sürdüreceğiz.

Hamdi Akın’dan…

*Sanatta prestij ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yürüttüğümüz projelerle, sanata olan katkımızı artırıyor ve toplumda olumlu bir değişim yaratmayı hedefliyoruz. Bodrum Loft, uluslararası alanda tanınan sanatçıların eserlerini sergileyerek ziyaretçilerimize yüksek standartlarda bir sanat deneyimi sunuyor.

*Bodrum Loft ve Loft Art’daki etkinliklerimiz aracılığıyla, ulusal ve uluslararası alanda tanınan sanatçılar üzerinden hem prestijli sergiler düzenleyerek sanatın evrensel değerlerini ön plana çıkarıyor, hem de bağımsız sanatçılara destek olarak sanatın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz.

*Sanat, sadece estetik bir deneyim değil, aynı zamanda toplumları birleştiren ve dönüştüren bir güçtür. Sanatın, kültürel ve sosyal yapıları şekillendirme gücüne inanıyoruz. Sanatın, bireylerin ve toplumların yaşamlarına anlam kattığını, onları daha duyarlı ve bilinçli bireyler haline getirdiğini düşünüyoruz.

*Sanatın evrensel dilini kullanarak toplumsal bağları güçlendirmeyi ve kültürel anlayışı artırmayı hedefliyoruz.

*Bu inançla, Bodrum Loft ve Loft Art gibi değerli projelerimizle daha büyük bir etki yaratmayı sürdüreceğiz. Sergilerden elde edilen gelirlerin Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) aracılığıyla sosyal projelere aktarılması, sanatın toplumsal fayda yaratma potansiyelini en üst düzeye çıkarıyor. Bu sayede, sanatı desteklerken toplumun ihtiyaçlarına da duyarlılık gösteriyoruz.

Akfen Holding, sanatsal etkinliklerini İstanbul’da ve Bodrum’da düzenliyor

Bodrum Loft, bu yıl Avrupa’nın önde gelen galerilerinden Thaddaeus Ropac ile işbirliği yaparak "Persona" sergisini sanatseverle buluşturdu. Sergi 1 Eylül'e kadar gezilebiliyor.

LOFT ART, bağımsız sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri sanat alanı yaratmak amacıyla faaliyete geçirilmiş. Sanat piyasasında fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen Loft Art, farklı görsel sanatlar üzerinden işler üreten bağımsız sanatçıları izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Loft Art, Akfen Holding’in sürdürülebilir olmaya verdiği değeri, yol haritası olarak benimsiyor. Bağımsız sanatçıların üretimlerini desteklemek ve sanat piyasasında onları görünür kılmayı hedefliyor. Akfen Holding’in benimsediği kurumsal değerlerden hareketle yola çıkan Loft Art İstanbul, bağımsız sanatçıların eserlerini sergileyebildikleri bir alan. Elde edilen gelirler, TİKAV’a bağışlanıyor. TİKAV projelerinde; sürekli gelişen bilgi çağında yeniliklere uyum sağlayabilen, toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetişmesi için toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyor...

Bodrum’un Demirbükü Koyu’nda yer alan Bodrum Loft, her yıl önemli sanat etkinliklerine yaptığı ev sahipliği ile tanınıyor. Geçtiğimiz yıllarda Almanya merkezli KÖNİG Galerie ve Fransa merkezli Perrotin galerisi ile düzenlediği sanat etkinlikleriyle dikkat çeken Bodrum Loft, bu yıl ise Avrupa’nın önde gelen bir başka galerisi Thaddaeus Ropac ile işbirliği yaparak "Persona" sergisini sanatsevereler ile buluşturdu.

1 Eylül’e kadar açık kalacak ve küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği “Persona” sergisi vizyoner sanatçılar Erwin Wurm, Tony Cragg, Tom Sachs ve Sylvie Fleury’nin objektifinden çağdaş heykel sanatının çok yönlü dünyasını keşfeden bir sergi olarak öne çıkıyor.

Her sanatçı, sanatın özü üzerine benzersiz bir bakış açısı sunuyor; geleneksel kavramları sorguluyor, izleyicileri olağanüstü yöntemlerle olağandışı hale getirmeye ve kendilerini sorgulamaya davet ediyor. Her bir heykel, tanıdıkla alışılmadık, sıradan olanla olağanüstü arasında köprü kurarak sanat ve endüstri arasındaki ilişkinin bir kanıtı olarak duruyor. Burada zanaatkârlık, gerçekliği dönüştüren simyaya evriliyor.