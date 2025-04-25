Barış Manço filmi iptal edildi: Başrol isim nedenini açıkladı

"Dönence", "Gülpembe", "Dağlar Dağlar", "Unutamadım" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço'nun hayatını konu alan film için hazırlıklar uzun bir süredir devam ediyordu. Usta sanatçının hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmde Ekin Koç başrolde olacaktı ancak filmin iptal edildiğini açıklandı.

Yönetmen koltuğunda Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın oturması planlanan film hakkında Ekin Koç açıklamalarda bulundu.

"Çok maliyetli bir projeydi"

Filmin ertelenmesiyle ilgili Koç "Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı.

Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınabilecek risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda tekrar bir araya gelinebilir neden olmasın?"