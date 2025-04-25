  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Barış Manço filmi iptal edildi: Başrol isim nedenini açıkladı
Takip Et

Barış Manço filmi iptal edildi: Başrol isim nedenini açıkladı

Ekin Koç, Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun hayatını konu alan filmde rol alacaktı. Oyuncu, film projesinin neden iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Barış Manço filmi iptal edildi: Başrol isim nedenini açıkladı
Takip Et

"Dönence", "Gülpembe", "Dağlar Dağlar", "Unutamadım" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço'nun hayatını konu alan film için hazırlıklar uzun bir süredir devam ediyordu. Usta sanatçının hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmde Ekin Koç başrolde olacaktı ancak filmin iptal edildiğini açıklandı.

Yönetmen koltuğunda Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın oturması planlanan film hakkında Ekin Koç açıklamalarda bulundu.

"Çok maliyetli bir projeydi"

Filmin ertelenmesiyle ilgili Koç "Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı.

Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınabilecek risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda tekrar bir araya gelinebilir neden olmasın?"

 

Bülent Uygun’un kızı Tude Uygun hayatını kaybettiBülent Uygun’un kızı Tude Uygun hayatını kaybettiGündem
Bina güçlendirme çalışmalarına talep attı! İşte metrekareye biçilen fiyatlarBina güçlendirme çalışmalarına talep attı! İşte metrekareye biçilen fiyatlarEkonomi
Mevduat faizlerinde yeni zirve! İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisiMevduat faizlerinde yeni zirve! İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisiEkonomi
Kütahya beşik gibi sallandı! Prof. Dr. Sözbilir değerlendirdi: Depremler neyin habercisi?Kütahya beşik gibi sallandı! Prof. Dr. Sözbilir değerlendirdi: Depremler neyin habercisi?Gündem

 

Kültür-Sanat
Teşkilat oyuncusu Leyla Okay neden öldü, hastalığı neydi? Leyla Okay kaç yaşındaydı, kimdir?
Teşkilat oyuncusu Leyla Okay neden öldü, hastalığı neydi? Leyla Okay kaç yaşındaydı, kimdir?
Teşkilat oyuncusu Leyla Okay hayatını kaybetti
Teşkilat oyuncusu Leyla Okay hayatını kaybetti
Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu ortaya çıktı! Rekor fiyata açık artırmaya çıkıyor
Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu ortaya çıktı! Rekor fiyata açık artırmaya çıkıyor
Yapay zeka kullanılan filmler Oscar için yarışabilecek
Yapay zeka kullanılan filmler Oscar için yarışabilecek
Yeşil Çelik Üreticisi Tosyalı’dan sanatta ileri dönüşüme destek
Yeşil Çelik Üreticisi Tosyalı’dan sanatta ileri dönüşüme destek
Ayasofya’da 150 yılın en büyük restorasyon süreci başlatılıyor!
Ayasofya’da 150 yılın en büyük restorasyon süreci başlatılıyor!