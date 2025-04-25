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Bülent Uygun’un kızı Tude Uygun hayatını kaybetti

Teknik direktör Bülent Uygun’un bir süredir yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Merkezi
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Bülent Uygun’un kızı Tude Uygun hayatını kaybetti
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Türk futbolunun tanınmış isimlerinden, teknik direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun, 29 yaşında yaşamını yitirdi.

Genç yaşta gelen bu ani vefat, ailesi başta olmak üzere yakın çevresi ve spor camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Acı haberin ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, spor dünyasından da destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Almina Tude Uygun’un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazına müteakip, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

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