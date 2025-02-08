Brahms’a ilham olan 311 yıllık Stradivarius kemanı rekor fiyata satıldı

New York’ta Sotheby's'de düzenlenen bir müzayedede, 311 yıllık Joachim-Ma Stradivarius kemanı tam 11,3 milyon dolara alıcı buldu. Enstrüman, açık artırmada satılan en pahalı üçüncü müzik aleti oldu.

Stradivari'nin Altın Dönemi'nden türetilen 311 yıllık enstrüman, New England Konservatuvarı (NEC) tarafından satıldı. Satıştan elde edilen gelir, NEC tarihindeki en büyük isimli bağışlı bursa gidecek.

Stradivari’nin “Altın Dönemi” eserlerinden biri

1714 yılında ünlü keman yapımcısı Antonio Stradivari tarafından üretilen keman, Stradivari’nin “Altın Dönemi” eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Brahms’a ilham kaynağı olmuştu

Müzayede evi Sotheby’s’e göre, kemanın sesi “zengin, karmaşık ve derin” olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda, Johannes Brahms’ın ünlü “Re Majör Keman Konçertosu”nu bestelerken bu kemandan ilham aldığı belirtiliyor.

Macar kemancı Joseph Joachim ve Çinli müzisyen Si-Hon Ma bağışlamıştı

Joachim-Ma Stradivarius ismi, kemanın geçmişte sahipleri olan Macar kemancı Joseph Joachim ve Çinli müzisyen Si-Hon Ma’dan geliyor. Ma’nın vefatından sonra keman Boston’daki New England Konservatuvarı’na bağışlanmıştı.

NEC Başkanı Andrea Kalyn , The Violin Channel'a "Bu burs, gelecek nesiller boyunca çok daha fazla öğrencinin NEC'e gelmesini mümkün kılacak," dedi. "NEC için ve saygın öğretim kadromuzla eğitim alma şansı yakalayan öğrenciler için bu dönüşüm fırsatından dolayı çok heyecanlıyız. Müzisyenlerimiz, hem müzik alanında hem de genel olarak dünyada inanılmaz bir etkiye sahipler ve burs, onların eğitimlerini ve müzisyenler olarak gelecekteki gelişimlerini destekleyecek."

Enstrümanın tahmini değeri 12 ila 18 milyon dolar arasındaydı. Açık artırma 8 milyon dolardan başladı, 10 milyon dolara satıldı ve alıcı ücretleriyle birlikte fiyat 11,25 milyon dolara geldi.

En yüksek fiyata satılan keman "Lady Blunt"

En yüksek fiyata satılan keman rekoru, Lord Byron'ın torununa ait olan ve 2011 yılında 15,9 milyon dolara satılan "Lady Blunt" Stradivarius'a aitti

(Kaynak: DW, The Violin Channel)