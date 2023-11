Çalışan ifşa etti: Shrek 5'in vizyon tarihi ortaya çıktı

Takip Et

Serinin son filmi "Shrek: Sonsuza Dek Mutlu"nun 2010'da vizyona girmesinden 13 yıl sonra beşinci Shrek filminin hazırlıklarının başladığı ortaya çıkmıştı.

DreamWorks ortaklarından Chris Meledandri, "Seslendirme kadrosunun geri dönmesini bekliyoruz. Görüşmeler an itibariyle başlıyor ve aldığımız her işaret oyuncuların geri dönmeye can attığı yönünde" ifadelerini kullanmıştı.

Michael Myers, Cameron Diaz ve Eddie Murphy dahil olmak üzere orijinal seslendirme kadrosunun geri dönmeye hazırlandığı Shrek 5'in hikayesiyle ilgili herhangi bir ayrıntı verilmemişti.

Büyük bir heyecanla beklenen Shrek 5'in izleyici karşısına çıkacağı tarih, NBCUniversal çalışanının dalgınlığı ile ortaya çıktı.

NBCUniversal çalışanı, popüler animasyon serisinin son filminin 2025 yılında yayınlanacağını ifşa etti. Çalışan, kısa bir süre içinde hatasını fark etmiş ve paylaşımını silmiş olsa da Shrek 5'in vizyon tarihi sosyal medyada gündem oldu.