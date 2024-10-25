Dünyanın en pahalı ‘Muz’u satışa çıkıyor! 1.5 milyon dolar değer biçiliyor

Maurizio Cattelan'ın bantlanmış muzu 2019'da Art Basel Miami Beach'te büyük bir infiale yol açmıştı. O dönem çağdaş sanat piyasasının absürtlüğünün bir sembolü olarak hızla viral olan eser, yeniden satışa çıkacak.

1.5 milyon dolar değer biçiliyor

Duvara bantlanmış bir muzdan oluşan eser, bir özgünlük sertifikası ve heykelin nasıl sergileneceğine dair talimatlar içeriyor. 2019'da Art Basel Miami Beach'teki Perrotin galeri standında 120.000 dolara fiyatlandırılan eserin, Sotheby's tarafından 1 milyon ila 1,5 milyon dolar arasında bir fiyata satılması tahmin ediliyor. Müzayede evi, satışa tek bir muz ve bir rulo bant dahil olduğunu söyledi.

Muz dünya basınının gündemine oturmuştu

Müzayede evinden yapılan duyuruya göre, eserin üç kopyasından biri yeniden satışa çıkacak. Bir muz ve bir bant kullanılarak oluşturulan bu eser, sanatın anlamı ve değeri üzerine pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Dünya, eserin ilk gösteriminde çılgına döndü. Kalabalıklar stantta eseri görmek için sıraya girdi ve günler sonra muz dünya basınının gündemine oturdu.

David Datuna muzu duvardan alıp yemişti

2019 yılındaki sergi esnasında David Datuna adlı performans sanatçısı, esere yaklaşarak muzu duvardan alıp yemişti. Datuna yaptığı eylemi "Aç Sanatçı" olarak kendi sosyal medya hesabından duyurmuş, Cattelan'ın eserlerini sevdiğini ve yediği eseri ise çok lezzetli bulduğunu yazmıştı.

3 kopyası bulunuyor

Muz eserinin üç baskısı sanat fuarında satıldı. Biri, 2017'de kapanan lüks Paris mağazası Collette'in kurucusu Sarah Andelman tarafından satın alındı. Başka bir baskı, eserlerini bir müzeye bağışlamayı vaat eden Miami koleksiyoncuları William ve Beatrice Cox'a satıldı. Üçüncüsü anonim bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

Sotheby's müzayedesinde satılacak

Eser New York, Londra, Paris, Milano, Hong Kong, Dubai, Taipei, Tokyo ve Los Angeles'ta sergilendikten sonra 20 Kasım'da Sotheby's The Now and Contemporary müzayedesinde satılacak.