ESO korosundan Yeşilçam şarkıları

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), sanayinin gelişimini destekleyen çalışmalarının yanı sıra, topluma dönük sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda, ESO Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen “Yeşilçam Şarkıları” temalı konser, sanatseverlere nostalji dolu bir gece yaşattı.

Şimdiye kadar beş kez sahne alan ve her konseriyle beğeni toplayan ESO Türk Sanat Müziği Korosu, bu kez Yeşilçam döneminin hafızalara kazınan şarkılarını seslendirdi. 43 korist ve 11 kişilik saz ekibinden oluşan koro, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı Opera Salonu’nda dinleyicilerle buluştu. Şef Meltem Büyükcan yönetiminde sahneye çıkan koro, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz melodilerini solo ve koro performanslarla sunarak salondaki izleyicilere geçmişin duygusal atmosferini yeniden yaşattı.

İki saate yakın süren konser boyunca seyirciler, zaman zaman şarkılara eşlik ederken, bazı anlarda da duygusal anlar yaşadı. Konser sonunda Şef Meltem Büyükcan ve tüm koro üyeleri ayakta alkışlandı.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, konserin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Eskişehir Sanayi Odası olarak sadece sanayiye değil, kültür ve sanata da katkı sunmaya devam ediyoruz. Koromuz bu akşam bizleri Yeşilçam’ın büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sanatın birleştirici gücünü bir kez daha hissettik.”