Grammy ödüllü Alan Parsons Live Project’in sahne alacağı Off The Record by Pozitif Vibrations Gala Hafta Sonu 7-8 Haziran’da D Maris Bay’de!

Datça Yarımadası’nın eşsiz doğasında, çam ormanlarıyla çevrili ve turkuaz sularla buluşan özel bir koyda konumlanan D Maris Bay, her sezon olduğu gibi bu yaz da misafirlerine gastronomi, eğlence, wellness ve lüks perakende gibi farklı alanlarda yepyeni deneyimler sunuyor. Yaz boyunca dünyaca ünlü sanatçıları ağırlamaya hazırlanan D Maris Bay, 2025 sezonunda da unutulmaz konserlere ev sahipliği yapacak.

Müzik ve eğlenceyle dolu eşsiz bir hafta sonu

D Maris Bay, Off The Record by Pozitif Vibrations gala etkinliği kapsamında 7-8 Haziran tarihlerinde farklı sanatçı ve DJ’leri konuk edeceği iki günlük bir programı hayata geçirecek. Dünyaca ünlü Grammy ödüllü müzisyen Alan Parsons Live Project, zamansız hitleri ve progressive rock’ı yeniden tanımlayan unutulmaz klasikleriyle 8 Haziran akşamı D Maris Bay’in eşsiz doğası ve ambiyansı eşliğinde hayranlarına benzersiz bir gece yaşatacak.

7 Haziran’da saat 16:00’da La Guérite’deki pre-party ile açılışı yapılacak olan etkinlik, Santi & Tuğçe’nin canlı performansıyla devam edecek ve misafirler imza içecekler eşliğinde La Guérite'in favori lezzetlerini deneyimleme imkânı bulacak.

8 Haziran Pazar günü ise misafirler D Maris’in farklı ve özel ambiyansıyla dikkat çeken etkinlik alanı Helipad’de saat 19:30- 20:30 arasında “Gün Batımı Kokteyli” ile karşılanacak. Sonrasında Ferit Odman Quintet’in caz performansıyla hareketlenecek gece, “Alan Parsons Live Project” konseriyle devam edecek ve Netam ft Tarık Aslan’ın DJ setiyle sona erecek. Konuklar, bu özel gala yemeği boyunca Capri Adası’nın ilk restoranı olan ve 130 yıllık bir mutfak mirasını yaşatan Aurora Capri’nin ikonik lezzetlerini de Türkiye’de ilk kez D Maris Bay’de tatma fırsatına sahip

olacak. Kurucularının 1950’lerde geliştirdiği imza lezzetleri, Mia D’Alessio ve Şef Franco Aversa’nın modern dokunuşlarıyla yeniden yorumlanarak misafirlere unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunacak.