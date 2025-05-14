Petrol Ofisi'nden UTTS'ye özel yapay zekâ destekli sohbet botu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş sürecinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için mükelleflere tanınan süre 30 Haziran 2025'te sona eriyor. Türkiye'nin en yaygın UTTS ağına sahip akaryakıt dağıtım şirketi Petrol Ofisi de UTTS ile ilgili tüketici ihtiyaçlarına yönelik etkili dijital çözümler sunmaya devam ediyor.



Bu bağlamda Petrol Ofisi, UTTS kullanıcılarının geçiş sürecini kolaylıkla yönetebilmelerine ve akıllarına takılan tüm sorulara en hızlı ve doğru şekilde yanıt bulabilmelerine yardımcı olmak amacıyla yapay zekâ destekli “UTTS için Sor” isimli sohbet botunu geliştirdi.



Petrol Ofisi web sitesinin sağ alt köşesinde yer alan sohbet ikonu üzerinden veya istasyonlarda bulunan “Konuşan İstasyon” QR menüsü aracılığıyla erişilebilen bu sohbet botu, filo müşterilerinin UTTS ile ilgili merak ettiklerini ihtiyaca yönelik çözümlerle Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle yanıtlıyor.



Müşteri etkileşimini ve memnuniyetini skorlayabilen, kendini sürekli geliştiren bir altyapıya sahip yapay zekâ botu ile UTTS sürecinin daha anlaşılır ve güvenli bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

UTTS nedir?

UTTS, akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satış işlemlerinde vergi güvenliğini sağlayan ve denetim etkinliğini artıran bir sistem. 31 Ocak 2025 tarihine kadar Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kaydını yaptıran mükellefler, 30 Haziran 2025 tarihine kadar montaj işlemlerini tamamlayabilecek ve bu süre boyunca akaryakıt harcamalarını vergi indirimi kapsamında gider göstermeye devam edebilecek. UTTS kaydını yaptırmayan mükellefler, UTTS kapsamında düzenlenmemiş akaryakıt satış fişlerini vergi indiriminde kullanamayacak.