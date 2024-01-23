Gérard Depardieu'ya yönelik 'cinsel saldırı' suçlaması düşürüldü

Fransa'da sinemacı Gérard Depardieu hakkında 'cinsel saldırı' suçlamasıyla yapılan suç duyurusunun zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düştüğü açıklandı.

Fransız oyuncu Hélène Darras tarafından geçen yıl yapılan suç duyurusu, 2007 yılında Disco filmi çekilirken gerçekleşen cinsel saldırıya ilişkindi. Darras, Depardieu'nun kendisine 'dokunduğunu ve uygunsuz teklifte bulunduğunu' söylemişti.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Darras, Nisan 2023'te Mediapart sitesinin gündeme getirdiği cinsel saldırı suçlamalarında bulunan 13 kadından biriydi. Soruşturma kapsamında ifade veren Darras, ardından eylül ayında Depardieu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Darras, o dönemde yaptığı açıklamada, ne olduğunu anlatmasından suç duyurusunda bulunmasına giden sürecin bir yıl sürdüğünü belirtmişti.

75 yaşındaki Gérard Depardieu hakkında devam eden başka bir davada da tecavüz ile suçlanmış ve 10'un üzerinde kadın tarafından cinsel saldırı ile suçlanmıştı. Fransız sinemacı bu iddiaları reddederken, Ekim 2023'te Le Figaro gazetesinde yayınlanan açık mektubunda kendini savunarak "Hiçbir zaman bir kadını istismar etmedim" iddiasında bulunmuştu. Aynı gazetede geçen yıl yayınlanan bir başka açık mektupta da 56 Fransız sinemacı Depardieu'yu savunmuş ve 'linçe' maruz kaldığını iddia etmişti.

Depardieu, 2022 yılında oyuncu Charlotte Arnould'a karşı tecavüz ve cinsel saldırı ile suçlanmıştı. İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza da 2023 yılının sonunda sinemacıya karşı benzer suçlamalarla İspanya'da suç duyurusunda bulunmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu tüm bu cinsel saldırı suçlamaları karşısında Depardieu'ya desteğini açıklayan isimler arasında yer almıştı.