Kahtalı Mıçe neden öldü, hastalığı neydi? Kahtalı Mıçe gerçek adı nedir, kaç yaşındadır? Son hali hayranlarını üzmüştü

Kahtalı Mıçe olarak tanınan sanatçı Mustafa Kahtalı hayatını kaybetti. Kahtalı'nın ölüm haberini kızı Venda Altuntaş sosyal medya hesabından "Çok üzgünüz" notuyla duyurdu.

Altuntaş paylaşımında "Bir süredir hastanede tedavi gören Babamız Mustafa Kâhtalı ( Kâhtalı Mıçe) bugün Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun Müzik dünyasının ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

KAHTALI MIÇE NEDEN ÖLDÜ?

Kahtalı Mıçe'nin ölüm nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı fakat sanatçı bir süredir tedavi görüyordu.

KAHTALI MIÇE HASTALIĞI NEYDİ?

Kahtalı Mıçe lakabıyla tanınan sanatçının geçtiğimiz aylarda gırtlak kanseri olduğu iddia edilmişti.

İddialar sonrası açıklama yapan Kahtalı Mıçe, "Gırtlak kanseri olduğum doğru değil. Ancak sağlık problemlerim var. İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle tespit edildi. Bu yüzden kemoterapi tedavisi görüyorum. Tedavi sürecim devam ediyor, biraz yorgunum ama iyiyim. Lütfen asılsız haberlere inanmayın” ifadelerini kullanmıştı.

KAHTALI MIÇE GERÇEK ADI NEDİR?

Kahtalı Mıçe'nin gerçek adı Mustafa Aslandır.

KAHTALI MIÇE KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Kahtalı Mıçe 72 yaşında hayatını kaybetti.

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 Adıyaman / Kahta doğumludur.

Mıçe, Mustafa'nın kısaltılmasıdır. Kahtalı Mıçe’nin 2 kız bir erkek kardeşi vardır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okumuştur. Çocukluğunda çoğunlukla pamuk tarlasında çalışmaya gitmiştir. Bu nedenle ilkokulu 9 senede bitirebilmiştir.

Ortaokul diplomasını ise dışardan sınavlara girerek almıştır. 17 Yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yapmıştır. Düğün ve konserlerde türküler söylemiştir. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başlamıştır.

1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiştir, ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşmiştir. Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, Mahsuni Şerif, Sami Kasap gibi sanatçıların parçalarını seslendirmiştir.