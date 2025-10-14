Kemal Aslan’dan yeni kitap! Toplu Şiirler 2: Bir Kırılgan Cehennem

Kemal Aslan’ın yeni şiir kitabı, Toplu Şiirler 2: Bir Kırılgan Cehennem raflarda yerini aldı. Aslan’ın, daha önce yayımlanan Matadore, Geceye Üç Şarkı Yarım Kalmış Şiirler ve Barbarlar Çağı adlı yapıtları yer alıyor. Son şiir kitabı olan Toplu Şiirler 2: Bir Kırılgan Cehennem ile şairin 2021’den bu yana yayımlanan tüm şiirsel üretimi tek bir ciltte okurla buluştu. Aslan’ın şiirleri bireysel deneyim ile toplumsal hafızayı kesiştiriyor. Parçalanmış hayatların izlerini fragmanlara bölünmüş bir üslup içinde aktaran şair hem bireysel hem de toplumsal kırılmaların yarattığı derin yaraları görünür kılıyor.

Matadore, Geceye Üç Şarkı ve Yarım Kalmış Şiirler‘de Aslan, ikili ilişkilerde yaşanan gerilimleri ve iletişimsizliği ele alıyor. Çocuklukta yaşanan deneyimlerin yetişkinlikteki kırılganlıkların kökeninde nasıl yer aldığını imgesel bir dille aktarıyor.