Oscar'da 23 yıl sonra bir ilk: Yeni kategori eklendi

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için adaylar geçtiğimiz haftalarda belli oldu.

Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.

NTV'nin haberine göre, Hollywood'un en prestijli ödüllerine yeni bir kategori eklendi. Cast direktörlerinin ödül alacağı kategorinin adı "En İyi Oyuncu Kadrosu/Cast Seçimi" (Best Achievement in Casting) olarak açıklandı.

Bu kategori, 2025 yılında vizyona girecek olup 2026 Oscar Ödülleri'nde yarışacak filmler için geçerli olacak.

Oscar Ödülleri'ne 20 yıldan fazla bir süre sonra ilk kez yeni bir kategori eklendi. Son olarak 2001 yılında En İyi Animasyon filmi kategorisi eklenmişti.