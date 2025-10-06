OXYDE Art House Galata’da açıldı

Resim, heykel, fotoğraf, müzik, dans, sinema ve tiyatro gibi farklı disiplinlerden onlarca sanatçı, akademisyen ve sanat öğrencisinin katıldığı açılışta; çok sayıda eser sanatseverlerle buluştu, çeşitli müzik ve dans performansları sahnelendi.



Mimar Sinan ve Marmara Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakültelerinde sanat eğitimi alan fotoğraf sanatçısı Hümeyra Pekkaya, ressam Özgür Saçan ve ressam Ayşegül Duman tarafından kurulan OXYDE Sanat Evi; Galata Tatar Beyi Sokak No: 2/2 adresinde faaliyet göstermeye başladı.

“İnsanlığın her zamankinden daha fazla sanatın birleştirici ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz"

Birlikte üretme bilinciyle sanat, felsefe, sosyoloji ve bilim üzerine düşünmek, konuşmak ve üretmek isteyen herkese açık bir alan olarak tasarlanan OXYDE Sanat Evi’nin kurucularından fotoğraf sanatçısı Hümeyra Pekkaya, açılış konuşmasında sanatın toplumsal ve ruhsal iyileştirici gücüne dikkat çekti. “İnsanlığın her zamankinden daha fazla sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Sanatçıların birlikte düşünmesi, üretmesi ve bu üretimlerin topluma katkı sağlayabilecek çıktılar oluşturması çok değerli. Bu bilinçle OXYDE Sanat Evi’ni kurduk. Sanatın önemini ve değerini bilen, birlikte öğrenmek, gelişmek, düşünmek ve üretmek isteyen herkese kapımız açık.” ifadelerini kullanan Pekkaya, OXYDE Sanat Evi’nin disiplinler arası iş birlikleriyle çağdaş sanatın üretim ve paylaşım alanlarından biri olmayı hedeflediğini belirtti.