Şener Şen'in konuşması ödül törenine damga vurdu

GQ Türkiye Men of the Year 2023 Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu oyuncu Şükrü Özyıldız'ın yaptığı törende, müzik, spor, moda, sahne-gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dünyasından öne çıkan isimler ödüllendirildi.

Zengin Mutfağı oyunuyla ödül alan Şener Şen'in konuşması ise gündem oldu. Usta oyuncu Şener Şen, ödül konuşmasında şu ifadeler yer verdi:

"Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey kötülerin ve güçlülerin her alanda hâkim olduğu bir dünyada yaşıyor olmamız. İyinin, doğrunun, güzelin hakim olacağı bir dünyada ancak sanata ağırlık verilerek yaşayabiliriz. Bu gece çıktığımız yolda bizi onurlandıran bir etkinlikle bir aradayız. Başta beş yıldır Zengin Mutfağı'na gelerek eksiltmeyen ilgileriyle bize destek olan seyircilerimize GQ ailesine, beni ve genç arkadaşlarımı bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."