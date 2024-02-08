Spotify'dan, hak sahiplerine 9 milyar dolarlık ödeme

17 yıl önce kurulan İsveç merkezli Spotify, 2023 yılında dünya genelinde müzik endüstrisine yaklaşık 9 milyar dolar (270 milyar TL) ödedi.

Geçen yıl mart ayında müzikten elde ettiği her bir doların (30 TL) yaklaşık yüzde 70'ini (21 TL) sektöre geri ödediğini açıklayan dijital platform, gelirini iki kaynaktan elde ediyor.: Premium platformuna ödeme yapan abonelerden alınan abonelik ücretleri ve ücretsiz müziklere alınan reklamlardan alınan ücretler.

Spotify'ın ödeme yaptığı hak sahipleri arasında plak şirketleri, yayıncılar, bağımsız dağıtımcılar, performans hakları kuruluşları ve meslek birlikleri yer alıyor.

Bu haftanın başlarında Spotify, 2023'ün dördüncü çeyreğinde toplam 28 milyon aylık aktif kullanıcı ekleyerek 602 milyona ulaştığını ve 10 milyon Premium abone kazanarak 236 milyona ulaştığını duyurdu.

Türkiye ücretlerine zam

Spotify, 1 Şubat tarihinde Türkiye'de premium abonelik ücretlerine zam yaptı.

39.99 TL olan Premium Bireysel paketi 59.99 TL'ye; 54.99 TL olan Premium Duo paketi 79.99 TL; 64.99 TL olan Premium Aile paketi 99.99 TL; 21.99 TL olan Premium Öğrenci paketi de 32.99 TL olarak ücretlendirildi.