Tosyalı Holding, Contemporary İstanbul’da “Bir Dünya Hikayesi” sergisi ile çeliği sanatla buluşturdu

Tosyalı, Contemporary Istanbul Vakfı ile sanatta ileri dönüşümü desteklemek amacıyla başlattığı uzun soluklu iş birliğini dördüncü yılında yepyeni bir projeyle sürdürdü.

Tosyalı partnerliğinde bu yıl 23-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Contemporary Istanbul’un 19’uncu edisyonunda Heykeltıraş Osman Dinç’ in eserleri sanatseverlerle buluştu.

70 yıllık köklü üretim geleneği ile kadim bir element olan demiri hayatın her alanına sunarak zamansız bir forma dönüştüren Tosyalı, Contemporary Istanbul’un 19. edisyonunda, Osman Dinç ile iş birliğine giderek çeliği sürdürülebilir sanatla bir araya getiren benzersiz bir sergide sanatseverleri ağırladı.

“Sürdürülebilir bir yaşam için sanatçılara ve sanat eserlerine olan desteğimizi sürdüreceğiz”

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Tosyalı Holding olarak uzun süredir ana gündemimiz sürdürülebilirlik. Teknoloji, inovasyon, döngüsel üretim, temiz ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla dünyada yeşil çelik üretiminin öncülerinden biriyiz. Bu odağımızın bir yansıması olarak; sürdürülebilirliğin sanat ile daha fazla anlam kazanacağı düşüncesiyle sanatta ileri dönüşümü (upcycling) destekliyoruz. Bu konuda Contemporary Istanbul ile uzun soluklu bir iş birliğimiz var. Contemporary Istanbul’un 19. Edisyonunda da bizim değerlerimizi yansıtan zamansız eserlere imza atan, Osman Dinç ile çok güzel bir iş birliğimiz oldu. ‘Bir Dünya Hikayesi’ sergisi, Tosyalı’nın sürdürülebilirlik odaklı değerlerini yansıtan ve çeliğin sanatsal bir dönüşümle hayat bulduğu mükemmel bir örnek oldu. Tosyalı olarak sürdürülebilir bir yaşam için herkese ilham veren sanatçılara ve sanat eserlerine olan desteğimizi sürdürerek daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bir Dünya Hikayesi”: Zamana Demir Atmak

Çeliğe hayat veren sıra dışı eserleriyle tanınan Osman Dinç’in “Bir Dünya Hikayesi” adını taşıyan sergisi, zaman olgusunu farklı bir biçimde ele alıyor. Sanatçının sahip olduğu göçebe düşünce ve evrensel aktarım dili, kişisel hafızası ve kolektif bellekle ilişkisi, kullandığı temel form ve malzemelerin yalınlığı ile ortaya çıkan eserleri, izleyiciyi mekan ve nesnenin zamana ilişkin aidiyetinden özgürleştiriyor.

Tosyalı’nın desteğiyle gerçekleşen bu sergi sadece sanatı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda çeliğin modern dünyadaki rolüne yeni bir perspektif kazandırıyor. Sanatçının eserlerinde çeliğin evrensel ve zamansız yapısını kullanarak zamanı ve mekânı yeniden tanımlama çabası, Tosyalı Holding’in geçmişten geleceğe uzanan değerlerinin de bir yansımasını simgeliyor. Proje aynı zamanda endüstriyel bir malzeme olan çeliğin sanatsal bir dönüşüm ile kolektif belleğin bir parçası hâline nasıl getirilebileceğine yönelik eşsiz bir örnek sunuyor.

Tosyalı Holding ve Contemporary Istanbul Vakfı 4’üncü yılında

Sürdürülebilirliği en temel gündem maddesi olarak belirleyen Tosyalı, 2021 yılında Contemporary Istanbul Vakfı ile uzun soluklu bir iş birliği başlattı. 2021’deki 16’ncı Contemporary Istanbul’da, “Türk Leonardo da Vinci” olarak kabul edilen, efsanevi heykeltıraş İlhan Koman sergisinin sponsorluğunu üstlenerek sürdürebilir sanat ve sanatta ileri dönüşüm farkındalığının yükselmesine destek verdi. 2022’de ise dünyadan ve Türkiye’den alanında öncü sanatçıları, “Artist in Residence (Sanatçı Misafir Programı)” kapsamında Contemporary Istanbul’da ağırladı. Sanatçılar, Tosyalı Holding’in Osmaniye’deki tesislerini ziyaret ederek eserlerini yapacakları malzemeleri seçtiler. Sanatçıların kullanılmış ve hurdaya ayrılacak demir-çelik ürünlerinden ürettiği heyecan verici eserler, Eylül ayında gerçekleşen 17. Contemporary Istanbul’da sanatseverlerle buluştu. Geçtiğimiz yıl Tersane de iki farklı alana destek vererek katılım sağlayan Tosyalı, iş birliği çerçevesinde Contemporary Istanbul’un 18. edisyonunda, The Yard by TOSYALI ve Heykeltıraş Varol Topaç’ın çelik üretim atıklarından ileri dönüşüm tekniği ile yarattığı eserle yerini aldı. Dış mekan heykel, video ve enstalasyonlardan oluşan The Yard, Marc Oliver Wahler küratörlüğünde gerçekleşti. Endüstriyel nesnelerin büyüleyici sanat eserlerine dönüştüğü sergi, çevreyle etkileşim içinde dinamik bir şekilde izleyiciyle buluştu. Sergide ayrıca 5 uluslararası sanatçının eserine de yer verildi.