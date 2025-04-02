Fotoğraf ve resmin diyaloğu sergisi Tasarımparkı’nda başlıyor

12 Nisan Cumartesi günü Tasarımparkı’nda ziyarete açılacak olan sergide sanatçılar, dönüşüm kavramını sadece fiziksel bir değişim olarak değil, aynı zamanda izleyicinin algısal sürecine de hitap eden bir deneyim olarak ele alıyor. Sergide, bir görüntünün nerede son bulduğu ve diğerinin nasıl başladığı sorusu, sanatseverlere derin bir sorgulama alanı sunuyor. İzleyiciler,durağanlığın ötesinde sürekli değişen bir form kazanan eserlerle detayların içine çekilerek kendi algısal dönüşümlerini yaşama fırsatı buluyor.Fotoğraf ve Resmin Diyaloğu Sergisi 20 Nisan’a kadar ziyarete açık.

İlkay Günerli kimdir?

1973 yılında Bandırma’da doğdu. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden1996 yılında mezun oldu. Kurumsal hayatın ardından sanat tutkusunun peşinden giderek, Akademi İstanbul Mücevher Tasarımı ve Türk Geleneksel Sanatları Minyatür Eğitimi aldı. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Yüksek Lisans programına başladı ve 2021 yılında tez sunumunu tamamlayarak mezun oldu. Sanatçı, doğadaki formları soyutlayarak, canlı renkler ve yoğun pentürle izleyiciye açık uçlu bir deneyim sunar. Çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir.

Katıldığı sergiler

2005 Ayasofya mücevher tasarım sergisi

2019 Yeditepe Üniv. GSF Y.lisans öğrencileri karma sergisi

2019 İstanbul Amsterdam Meetup sergi İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası

2019 İstanbul Amsterdam Meetup sergi Amsterdam

2020 Base İstanbul

2021 Fovart Nefes Sergisi

2022 Fovart Karma Sergi AkatlarKültür Merkezi

2022 KadınınGücüSergisi (Karma) OrtaköyKethüdaHamamı

2022 Fovart Albert Long Hall Karma sergi

2022 Altamira Güncesi Karma sergi Barış MançoKültür Merkezi

2022 Evin Sanat Galerisi Nuri İyemÖzelÖdülleriSergisi -sergileme

2022 39. Dyo Resim ÖdülleriSergilemeTophane-i Amire - Ekim 2022

2024 Fulart Sanat Evi

“Krmz” Kişiselsergi

Sena İyikul kimdir?

1987 yılında Rotterdam'da doğdu. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar biyoloji öğretmeni olarak çalıştı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü projelerde yer aldı. Fotoğraf ve resim her zaman hayatının bir parçası oldu. 2015-2020 yılları arasında sosyal dezavantajlı çocuklara gönüllü resim öğretmenliği yaptı. Sanat, 2020’den sonra kişisel bir ilgi alanı olmanın ötesine geçerek hayatında profesyonel bir kimlik kazandı. Aldığı temel fotoğrafçılık eğitiminin ardından, birçok seminer, atölye ve eğitime katılarak bakış açısını derinleştirdi. Koray Akten'in İstanbul'un Işığı projesine katıldı. Fotoğrafları, Otofokus, Photomaraton gibi organizasyonlarda sergileme aldı. Sena İyikul, fotoğraf alanında detaylar üzerine yoğunlaşıp, izleyiciyi düşündüren görsel anlatılar yaratmayı hedefliyor. Dönüşüm, sanatçının ilk sergisidir.