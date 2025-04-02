Konya Büyükşehir'den otizm farkındalığına anlamlı destek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, otizm konusunda toplumsal bilinci artırmak ve otizmli bireylere yönelik duyarlılığı güçlendirmek amacıyla yıl boyunca önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

“Otizimli bireylerin yanında olmaya devam edeceğiz”

Otizmli bireylerin toplumda daha iyi anlaşılması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Altay, “Toplum olarak otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve onlara fırsat eşitliği sunmak hepimizin sorumluluğudur. Biz de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, otizmli bireylerin ve ailelerinin yanında olduğumuzu göstermek için şehrimizin önemli noktalarını otizmin simgesi olan mavi ışıkla aydınlatarak farkındalık oluşturmak istedik. Bu anlamlı gün vesilesiyle toplumun her kesimini otizmli bireylere ve ailelerine destek olmaya davet ediyorum. Büyükşehir olarak otizmli bireylerimizin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Otizm farkındalığı için şehrin simge yapıları mavi ışıklarla aydınlatıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamda, Konya’nın simge yapıları arasında yer alan; Konya Büyükşehir Stadyumu, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina, Konya Bilim Merkezi, Tropikal Kelebek Bahçesi ve bazı yaya üst geçitlerini mavi ışıkla aydınlattı.