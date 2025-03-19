İstanbul'da bazı etkinlikler ve basın toplantıları iptal edildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), bu yıl 44'üncüsünü düzenleyeceği İstanbul Film Festivali'nin basın toplantısının, gazetecilere gönderdiği e-posta ile iptal edildiğini duyurdu.

İKSV gönderdiği e-postada "Bugün saat 10.00’da The Marmara Otel Taksim’de yapılması planlanan 44. İstanbul Film Festivali basın toplantısı iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Pera Müzesi'nde açılması planlanan "Samih Rifat: Çok İş Var Yapacak" ve "Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans" sergilerinin basın toplantısının iptal edildiğini Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Mehmet Özalp Birol duyurdu.

Pera Müzesi'ne gelenlere bir konuşma yapan Birol, "Gelen konuklarımızı kahvaltı vererek ve iki serginin turunu yaparak ağırlayacağız. Basın toplantısını iptal ettiğimizi bilginize sunuyoruz" dedi.

İstanbul Modern ise "'Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye' sergimizin 20 Mart 2025 Perşembe günü gerçekleşmesi planlanan açılış daveti ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sergi, 21 Mart 2025 itibarıyla ziyarete açılacaktır" diyerek sergi açılışının ertelendiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte “yolsuzluk” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişi, “kent uzlaşısı” nedeniyle terör suçundan başlatılan soruşturmada da aralarında Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat’ın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın, Taksim istasyonu, Metro İstanbul'un bazı duraklarıyla birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.

Valilik, 19-23 Mart tarihleri arasında "kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemleri önlemek" amacıyla şehir genelinde dört gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladığını duyurdu.