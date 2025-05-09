Yalan tanıklık suçlaması | Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, hakim karşısına çıktı

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla, 4’er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre; ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım’ın Gezi Parkı ana davası firari sanığı Memet Ali Alabora ile görüştüğüne dair tape kayıtları ve irtibatları olduğu belirlendi.

Ayşe Barım hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüse Yardım Etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcı açık kaynak araştırma tutanakları, HTS kayıtları ve diğer delillere bakarak ünlü oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nu "tanık" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Rıza Kocaoğlu ile Halit Ergenç’in Memet Ali Alabora ile görüşmedikleri yönünde verdikleri ifadelerini çelişkili bulununca bu kez 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı.

"Alabora ile irtibatımız yok"

Halit Ergenç, 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadesinde özetle; "Benden tanıklık yapmamı istediğiniz olayı anladım. Memet Ali Alabora isimli şahsı ise konservatuvarda okuduğum yıllardan tanırım. Herhangi bir samimiyetim yoktur" dedi.

Rıza Kocaoğlu ise "O dönem sanatçılar olarak toplu bir hareketin içine girmedik, Memet Ali Alabora ile sanat camiasından tanışırım ancak o dönemde de şimdi de telefonla irtibatımız yoktur" ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı dönemi HTS kayıtları dosyada

Yalan tanıklık soruşturmasında dosyaya giren HTS kayıtlarına göre; Halit Ergenç, Memet Ali Alabora ile 12 defa iletişim kurmuştu. Rıza Kocaoğlu ise Alabora ile 1 kez iletişim kurarken 3 ismin telefonları 3 kez ortak baz verdi. Ergenç ve Kocaoğlu’nun Gezi Parkı dönemini kapsayan 1 Ocak 2013 ila 1 Eylül 2013 arasındaki HTS - Baz incelemesinde ise kendi aralarında 1 kez irtibatları çıktı. Rıza Kocaoğlu’nun, Memet Ali Alabora ile 31 Mayıs 2013 günü 1 kez Halit Ergenç’in Alabora ile 2013 yılı Şubat ayında 2 kez, Mayıs ayında 1 kez, Gezi olaylarının başlangıç tarihi olarak bilinen 1 Haziran 2013'te 7 kez ve yine aynı ay içerisinde 2 kez olmak üzere toplamda 9 kez irtibatının olduğu kaydedildi.

Halit Ergenç ile Memet Ali Alabora'nın irtibat kurdukları 1 Haziran 2013 günü Beyoğlu ilçesinde 2 kez yakın baz verdiği, Rıza Kocaoğlu ile ve Memet Ali Alabora’nın ise aynı gün yine Beyoğlu’nda yakın baz verdikleri belirtildi.

Fotoğraf delil oldu

Açık kaynaklara da değinilen iddianamede, Rıza Kocaoğlu ile Halit Ergenç’in Memet Ali Alabora ile Gezi Parkı eylemlerinde yoğunlaşan telefon görüşmelerinin olduğu süreçte birlikte kol kola yürüdükleri fotoğraflar ve görüntülere ilişkin de rapor hazırlandığı da belirtildi.

İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi

İddianamede, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun 'tanık' sıfatıyla Ayşe Barım hakkında ifade verdikleri suçun, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüse Yardım Etme” olması ve bu suçun 3 yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suç olması nedeniyle 'yalan tanıklık' suçunun koşulları oluştuğu belirtildi. Savcı, tüm bu nedenlerle Ergenç ile Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.